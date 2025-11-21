Acasă » Știri » Motivul real pentru care niciun părinte nu a stat cu Sara în timpul anesteziei. Ce spune tatăl fetiței

De: Irina Vlad 21/11/2025 | 09:46
Părinții Sarei, copila de doi ani care a murit în cabinetul unui medic stomatolog din București, au fost audiați. Asistați de avocatul lor, cei doi acuză medicii că nu au ținut cont de analizele mărite ale fetiței și cer ca cei responsabili să plătească. De asemenea, tatăl Sarei a dezvăluit motivul real pentru care nu au stat cu fetița în timpul anesteziei. 

Joi, 20 noiembrie, au avut loc primele audieri în cazul Sarei, copila de doi ani care a murit după ce i s-a administrat anestezie generală în timpul unei intervenții stomatologice la o clinică privată din București. Primii care au fost audiați au fost părinții fetiței.

De ce nu a stat niciun părinte cu Sara în timpul operației

După ce în weekend și-au înmormântat copilul de doi ani, părinții Sarei au ajuns la sediul Poliției Capitalei pentru primele audieri în fața anchetatorilor. Întrebat de ce nu a stat niciun părinte cu Sara în timpul procedurii medicale, tatăl fetei a mărturisit că – în astfel de cazuri – părinții nu au voie să stea cu cei mici în timpul operației.

”Nu a avut niciun virus. Fetița a fost dusă în perfectă stare de sănătate. Nu au vrut să țină cont de analize. Nu există să fie vreun părinte în sala de operație, a spus tatăl Sarei.

La ieșire din sediul Poliției Capitalei, avocatul părinților Sarei a declarat că mama fetei a semnat un acord fals pentru realizarea anesteziei. În momentul respectiv, clinica nu avea autorizație sanitară de funcționare, ceea ce înseamnă că acele hârtii nu au nicio valoare legală.

„Până la momentul la care nu obții autorizarea definitivă, nu ai voie să faci niciun fel de proceduri, mai ales cele care privesc anesteziile unde se folosesc substanţe halucinogene. Fetița a mai fost sedată și cu altă ocazie tot în aceeași clinică, probabil că, fără să fac vreo speculație, probabil că i-a fost făcut o inhalosedare și nu o sedare venoasă”, a spus avocatul părinților.

