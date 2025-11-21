Acasă » Știri » Părinții Sarei au fost audiați 7 ore, după ce mama micuței ar fi comis o ”ilegalitate”: ”Fetița a fost dusă în perfectă stare de sănătate”

De: Irina Vlad 21/11/2025 | 08:33
A trecut o săptămână de când Sara a murit pe scaunul din cabinetul unui medic stomatolog din București. Copila de doi ani a mers la dentist pentru o intervenție banală, i s-a administrat anestezie generală, iar la scurt timp a intrat în stop cardio- respirator. Părinții fetiței de doi ani cer să li se facă dreptate, iar cei responsabili de moartea fiicei lor să plătească. 

Recent, la fix o sătpămână de când Sara a murit în cabinetul unui medic stomatolog din București – după ce i s-a administrat anestezie totală – părinții fetei au fost audiați timp de 7 ore de procurori. Încă în stare de șoc, aceștia au făcut o serie de declarații tulburătoare despre ultimele ore de viață a fetiței lor.

Părinții Sarei, fetița de doi ani care a murit din cauza anesteziei, au fost audiați

Părinții Sarei le-au spus procurorilor că medicii au insistat ca cea mică să fie adusă la cabinet – chiar dacă analizele sale de sânge arătau valori crescute a funcției hepatice – cu mult peste limita normală, ignorând complet rezultatele. De asemenea, în spațiul public au existat speculații conform cărora Sara ar fi avut un virus, ipoteza infirmată de tatăl ei.

”Fetița a fost adusă în perfectă stare de sănătate, nu prezenta nici cel mai mic semn de o răceală sau ceva. Au vrut să venim cu orice preț”, a spus tatăl Sarei.

De asemenea, avocatul familiei micuței de doi ani susține că părinții au contestat în instanță acordul de riscuri medicale în ceea ce privește condițiile în care copila a fost anesteziată. În urma verificărilor din anchetă, clinica stomatologică din secotrul 3 al Capitalei funcționa fără avizele cerute de lege, adică fără autorizație sanitară de funcționare.

Echipamentele minimale necesare pentru ca investigațiile stomatologice să fie realizate sub anestezie generală nu existau (monitor de funcții vitale, oxigen și alte echipamente minimale pentru ca această intervenție să poată fi desfășurată în condiții de siguranță).

Mama Sarei a semnat consimțământul pentru sedare fetiției, însă, în condițiile în care clinica din București funcționa fără autorizație, acest contract nu are valoare legală și este considerat fals în achetă. Cu alte cuvinte, femeia a semnat niște foi care nu au nicio valoare legală.

”Ca să poți să salvezi un copil în momentul în care îi faci anestezie, acolo trebuie să fie un medic pediatru, un medic anestezist. Mămica, ân momentul în care a semnat acordul în vederea sedării, l-a semnat în momentul în care clinica nu era autorizată pentru așa ceva.

Ancheta este în derulare, vom face tot ce putem, în afară de ceea ce știți. Mămica, la momentul la care a semnat acordul în vederea sedării, l-a semnat în clinica (n.r. cabinetul din Sectorul 3) care era neautorizată. O să revenim. Urmează să dea declarația mămica, a dat tatăl, e caz complicat. Din punct de vedere legal, acel acord nu are valoare”, a spus avocatul Coman Giorgiu.

 

