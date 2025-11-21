Acasă » Știri » Ministerul Sănătății, acuzat de indiferență după decesul Sarei! S-au cerut măsuri urgente

De: Andreea Stăncescu 21/11/2025 | 21:44
Ce spune Colegiul Medicilor despre cazul Sarei / Sursa foto: Facebook

După ce Sara a murit în timpul unei proceduri stomatologice sub sedare, cazul a scos în evidență lipsa unor unități specializate pentru copii în spitalele din România. Colegiul Medicilor Stomatologi avertizase încă de anul trecut asupra necesității ca astfel de intervenții să fie realizate în spitale de stat, însă recomandările nu au fost implementate la timp.

Tragedia care a dus la moartea Sarei, fetița de doi ani care a decedat în timpul unei proceduri stomatologice sub sedare, a readus în prim-plan lipsa unor unități medicale specializate pentru copii. Colegiul Medicilor Stomatologi atrăgea încă de anul trecut atenția asupra necesității ca intervențiile complexe pe copii să fie efectuate exclusiv în spitale de stat, însă solicitările au rămas fără răspuns.

Recent, Ministerul Sănătății a lansat un proiect asemănător, care încearcă să remedieze această problemă. În prezent, România dispune doar de 31 de clinici stomatologice de stat, multe dintre ele cu fonduri limitate, insuficiente pentru a acoperi cererea.

„Noi am făcut de-a lungul vremii demersuri de înfiinţare de astfel de secţii, în special în spitalele de pediatrie. Care până la momentul de faţă au rămas fără răspuns”, a declarat Florin Lăzărescu, preşedintele Colegiului Medicilor Stomatologi.

În septembrie 2024, organizația a transmis o propunere oficială Ministerului Sănătății, subliniind că nu există niciun spital public dotat pentru sedarea copiilor în timpul procedurilor stomatologice. Colegiul propunea ca astfel de centre să fie finanțate prin fonduri europene deja disponibile.

„Nu ştiu ce s-a întâmplat anul trecut. Nu mă pot pronunţa. Eu vă spun doar că în urma discuţiilor cu dânşii principalul obiectiv”, a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, referindu-se la întârzierea implementării măsurilor.

Sursa foto: Social media

Ce spune mama Sarei

Mama Sarei a povestit durerea și confuzia prin care a trecut după tragedie. Femeia susține că personalului medical i-a fost greu să-i comunice adevărul despre ce s-a întâmplat:

„Deci ea a intrat la 17:06, şi la 17:30 ea a intrat în stop. Pe mine m-au anunţat după o oră că a intrat în stop şi după o oră jumătate a venit ambulanţa. Le-a fost frică şi e normal, înţeleg, au încercat ei s-o resusciteze. Poate dacă ar fi venit ambulanţa, poate dacă… Nu ştiu..”, a povestit mama Sarei.

