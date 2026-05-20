Vine bebe doi? Fostul concurent de la Survivor, din nou tătic

Relația dintre Bogdan Urucu și Laura Mușuroaea pare să intre într-o nouă etapă importantă, după ce cei doi au lăsat să se înțeleagă, prin imaginile publicate recent pe rețelele sociale, că familia lor urmează să se mărească din nou. La doar câteva luni după ce au devenit părinții unui băiețel, aparițiile recente ale Laurei au atras imediat atenția urmăritorilor, iar cei apropiați au început imediat să le transmită felicitări.

Cei doi trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor de cuplu, iar apropierea dintre ei a fost observată încă de la începutul relației. După divorțul prin care a trecut în urmă cu câțiva ani, Laura Mușuroaea și-a refăcut viața sentimentală alături de Bogdan Urucu, iar povestea lor de iubire a evoluat rapid. Relația dintre influenceriță și fostul concurent de la Survivor a devenit tot mai serioasă, iar venirea pe lume a primului lor copil a consolidat și mai mult legătura dintre ei.

Bogdan Urucu și Laura Mușuroaea vor deveni, din nou, părinți

În octombrie anul trecut, cei doi au devenit părinții unui băiețel, moment care a fost intens apreciat de comunitatea lor online. De atunci, atât Laura, cât și Bogdan au publicat frecvent imagini din viața de familie, lăsând impresia unui cuplu extrem de unit și implicat în noul rol de părinți. Aparițiile recente ale Laurei pe Instagram au fost însă cele care au stârnit cele mai multe reacții. În ultimul clip postat, când au anunțat că familia lor se va mări, burtica acesteia este vizibil conturată, ceea ce ne dă de înțeles că a trecut cel mai probabil de primul trimestru de sarcină.

„Iar începem”, a scris Laura la clipul postat despre sarcină.

Deși cei doi nu au oferit foarte multe detalii publice, imaginile distribuite au fost suficiente pentru ca vestea să se răspândească rapid. Mulți dintre cei care îi urmăresc au remarcat faptul că sarcina pare deja destul de avansată, semn că Laura și Bogdan ar putea deveni părinți din nou mai repede decât s-ar fi așteptat fanii lor.

„A fost o sarcină planificată, nu a fost o întâmplare, în sensul în care ne doream să avem un copil și am lăsat lucrurile în voia lui Dumnezeu. Și iată! Primul trimestru a fost mai greu că m-am simțit destul de rău, spre deosebire de prima sarcină. Matti a fost extrem de fericit, este foarte grijuliu, deja se gândește cum să-și transforme camera sa fie baby friendly’„, a declarat Laura Mușuroaea pentru Viva despre a doua sarcină.

FERICIRE MARE ÎN FAMILIA LUI BOGDAN URUCU! FOSTUL CONCURENT SURVIVOR VA DEVENI TĂTIC

BUCURIE MARE ÎN SHOWBIZ: FOSTUL CONCURENT DE LA SURVIVOR ROMÂNIA A DEVENIT TĂTIC! PRIMA IMAGINE CU BĂIEȚELUL LUI