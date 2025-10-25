Acasă » Știri » Bucurie mare în showbiz: fostul concurent de la Survivor România a devenit tătic! Prima imagine cu băiețelul lui

De: Anca Chihaie 25/10/2025 | 18:32
 Bogdan Urucu și Laura Mușuroaea au devenit părinți!/Foto: Instagram

Fericire mare în familia lui Bogdan Urucu! Fostul concurent de la Survivor a devenit tătic! Iată prima imagine cu micuțul!

Bogdan Urucu și Laura Mușuroaea au devenit părinți, trăind unul dintre cele mai emoționante momente din viața lor. Fostul concurent de la Survivor România și partenera sa, creatoarea de conținut și vloggerița Laura Mușuroaea, și-au întâmpinat de curând primul copil împreună.

Venirea pe lume a micuțului marchează o etapă specială pentru cei doi, care și-au construit în timp o relație de lungă durată. În mediul online, cuplul a devenit un exemplu de echilibru între carieră și viața personală. Amândoi sunt activi pe platformele sociale, împărtășind momente din viața de zi cu zi, din munca lor și, de curând, din experiența parentală.

Bogdan Urucu a devenit cunoscut publicului larg datorită participării sale la competiția Survivor România, unde s-a remarcat prin spiritul competitiv, rezistență și optimism. După încheierea experienței din junglă, el și-a continuat activitatea în domeniul muzical, devenind DJ. Cu timpul, a început să colaboreze tot mai des cu partenera sa, Laura, și pe plan profesional.

Pentru Laura, acesta este al doilea copil. Ea mai are un băiețel, Matti, născut în 2018, dintr-o relație anterioară. De-a lungul anilor, creatoarea de conținut a vorbit cu sinceritate despre provocările maternității, despre echilibrul între carieră și viața de mamă și despre importanța unei relații sănătoase între părinți, chiar și după separare.

„A fost o sarcină planificată, nu a fost o întâmplare, în sensul în care ne doream să avem un copil și am lăsat lucrurile în voia lui Dumnezeu. Și iată! Primul trimestru a fost mai greu că m-am simțit destul de rău, spre deosebire de prima sarcină. Matti a fost extrem de fericit, este foarte grijuliu, deja se gândește cum să-și transforme camera sa fie baby friendly”, a spus Laura Mușuroaea pentru Viva.

×