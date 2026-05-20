Apartamentele care se scumpesc din nou în România. Mulți români renunță deja la ele

Deși mulți speră la o scădere a prețurilor pieței imobiliare, lucrurile nu stau chiar așa. Dezvoltatorii imobiliari vin cu vești mai puțin plăcute pentru cei care își doresc să devină proprietari. Cu toate acestea, oamenii caută soluții pentru a reuși să își cumpere propria locuință.

Piața din România traversează una dintre cele mai complicate perioade. Costurile locuințelor ar urma să crească și mai mult din cauza prețurilor ridicate, a blocajelor urbanistice, dar și a numărului redus de proiecte noi realizate în ultimii ani. De aceea, locuințele noi sunt în pericol, cu atât mai mult că apartamentele vechi îi atrag deja pe cumpărători.

Ce apartamente se scumpesc în România

Specialiștii avertizează că piața imobiliară trece printr-o transformare uriașă, astfel că apartamentele și casele nu se vor ieftini, ci vor deveni mai scumpe. Dezvoltatorii, brokerii și consultanții explică faptul că principalele motive sunt lipsa proiectelor noi, costurile materialelor din ce în ce mai ridicate și ale terenurilor.

Adrian Stoichină, Co-CEO Prima Development Group, a precizat că majorările nu mai sunt influențate direct doar de cerere, dar și de costurile de producție. De asemenea, blocajele urbanistice și lipsa unor autorizații clare sunt factori importanți care determină costul final al apartamentelor, în special al celor nou construite. Din acest motiv, mulți români aleg să se îndrepte către apartamentele vechi.

Ce locuințe preferă românii în 2026

Dacă în această perioadă mulți oameni renunță la apartamentele noi construite, există și alte aspecte pe care le iau în calcul atunci când vine vorba de alegerea unui imobil. Cumpărătorii sunt din ce în ce mai interesați de locuri bine dezvoltate, care au acces rapid la transport în comun, dar și facilități moderne. Astfel, accesul la metrou, de exemplu, este un element important. Adinel Tudor, CEO Evo Properties, spune că firmele și chiriașii preferă acum spații mai mici, dar în clădiri premium, mai ales cu servicii de calitate și costuri avantajoase.

Așadar, cei care amână procesul cumpărării unui apartament în speranța că se vor ieftini, trebuie să știe că nici în perioada ce urmează lucrurile nu vor sta prea bine, dimpotrivă, multe dintre locuințe vor continua să crească semnificativ, în contextul economic actual.

VEZI ȘI: Sectorul din București în care prețul unui apartament nou a ajuns la 4.326 euro/mp

Cât te costă să-ți montezi centrală termică de apartament în București. Suma reală pe care trebuie să o scoți din buzunar