Acasă » Știri » Apartamentele care se scumpesc din nou în România. Mulți români renunță deja la ele

Apartamentele care se scumpesc din nou în România. Mulți români renunță deja la ele

De: Denisa Crăciun 20/05/2026 | 11:23
Apartamentele care se scumpesc din nou în România. Mulți români renunță deja la ele
Ce locuințe se scumpesc Sursa foto: Pexels
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Deși mulți speră la o scădere a prețurilor pieței imobiliare, lucrurile nu stau chiar așa. Dezvoltatorii imobiliari vin cu vești mai puțin plăcute pentru cei care își doresc să devină proprietari. Cu toate acestea, oamenii caută soluții pentru a reuși să își cumpere propria locuință.

Piața din România traversează una dintre cele mai complicate perioade. Costurile locuințelor ar urma să crească și mai mult din cauza prețurilor ridicate, a blocajelor urbanistice, dar și a numărului redus de proiecte noi realizate în ultimii ani. De aceea, locuințele noi sunt în pericol, cu atât mai mult că apartamentele vechi îi atrag deja pe cumpărători.

Ce apartamente se scumpesc în România

Specialiștii avertizează că piața imobiliară trece printr-o transformare uriașă, astfel că apartamentele și casele nu se vor ieftini, ci vor deveni mai scumpe. Dezvoltatorii, brokerii și consultanții explică faptul că principalele motive sunt lipsa proiectelor noi, costurile materialelor din ce în ce mai ridicate și ale terenurilor.

Adrian Stoichină, Co-CEO Prima Development Group, a precizat că majorările nu mai sunt influențate direct doar de cerere, dar și de costurile de producție. De asemenea, blocajele urbanistice și lipsa unor autorizații clare sunt factori importanți care determină costul final al apartamentelor, în special al celor nou construite. Din acest motiv, mulți români aleg să se îndrepte către apartamentele vechi.

Ce locuințe preferă românii în 2026

Dacă în această perioadă mulți oameni renunță la apartamentele noi construite, există și alte aspecte pe care le iau în calcul atunci când vine vorba de alegerea unui imobil. Cumpărătorii sunt din ce în ce mai interesați de locuri bine dezvoltate, care au acces rapid la transport în comun, dar și facilități moderne. Astfel, accesul la metrou, de exemplu, este un element important. Adinel Tudor, CEO Evo Properties, spune că firmele și chiriașii preferă acum spații mai mici, dar în clădiri premium, mai ales cu servicii de calitate și costuri avantajoase.

Așadar, cei care amână procesul cumpărării unui apartament în speranța că se vor ieftini, trebuie să știe că nici în perioada ce urmează lucrurile nu vor sta prea bine, dimpotrivă, multe dintre locuințe vor continua să crească semnificativ, în contextul economic actual.

VEZI ȘI: Sectorul din București în care prețul unui apartament nou a ajuns la 4.326 euro/mp

Cât te costă să-ți montezi centrală termică de apartament în București. Suma reală pe care trebuie să o scoți din buzunar

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Femeia dată dispărută după operația estetică a fost găsită moartă. Nu se știe ce s-a întâmplat cu victima
Știri
Femeia dată dispărută după operația estetică a fost găsită moartă. Nu se știe ce s-a întâmplat cu victima
Coșmar total după o procedură estetică! Ce a pățit o tânără după ce și-a făcut o intervenție la față
Știri
Coșmar total după o procedură estetică! Ce a pățit o tânără după ce și-a făcut o intervenție la…
Europa respiră ușurată după plecarea lui Viktor Orbán. Bruxelles-ul scapă de blocajul Ungariei
Mediafax
Europa respiră ușurată după plecarea lui Viktor Orbán. Bruxelles-ul scapă de blocajul Ungariei
Ajuns la capătul răbdării, omul de afaceri din Timiș căruia i-a murit fiica în Malta, în mod misterios, a decis să caute singur adevărul: „Mă duc eu acolo. Autoritățile române nu mă ajută deloc”
Gandul.ro
Ajuns la capătul răbdării, omul de afaceri din Timiș căruia i-a murit fiica...
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o...
Pericolul ascuns din vacanțele în Egipt. Cazul fetiței care a murit după un sejur de lux și avertismentele turiștilor români
Adevarul
Pericolul ascuns din vacanțele în Egipt. Cazul fetiței care a murit după un...
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
Digi24
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să...
O țară frecventată de români înăsprește regulile privind perioada de ședere pentru turiști
Mediafax
O țară frecventată de români înăsprește regulile privind perioada de ședere pentru turiști
Parteneri
Andreea Tonciu, senzuală în costum de baie. Imagini de senzație cu bruneta din vacanță! S-a văzut aproape tot prin bikini
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Tonciu, senzuală în costum de baie. Imagini de senzație cu bruneta din vacanță! S-a...
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Daniel Pavel, primele declarații după ce și-a înmormântat tatăl chiar în ziua finalei „Desafio: Aventura”: „Nu știi niciodată când cel de Sus taie firul!”
Click.ro
Daniel Pavel, primele declarații după ce și-a înmormântat tatăl chiar în ziua finalei „Desafio: Aventura”:...
Liniștea dinaintea furtunii: Analiştii avertizează că Europa s-ar putea confrunta cu epuizarea stocurilor de petrol în câteva săptămâni
Digi 24
Liniștea dinaintea furtunii: Analiştii avertizează că Europa s-ar putea confrunta cu epuizarea stocurilor de petrol...
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
Digi24
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre...
Rovinieta se scumpește cu aproape 100 de lei pentru mașinile vechi. Ce normă de poluare scapă de majorare?
Promotor.ro
Rovinieta se scumpește cu aproape 100 de lei pentru mașinile vechi. Ce normă de poluare...
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din...
Oferta Kaufland pentru sculele Parkside utile în gradină și atelier
go4it.ro
Oferta Kaufland pentru sculele Parkside utile în gradină și atelier
Ce pățești dacă mănânci un singur ou pe zi?
Descopera.ro
Ce pățești dacă mănânci un singur ou pe zi?
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Ajuns la capătul răbdării, omul de afaceri din Timiș căruia i-a murit fiica în Malta, în mod misterios, a decis să caute singur adevărul: „Mă duc eu acolo. Autoritățile române nu mă ajută deloc”
Gandul.ro
Ajuns la capătul răbdării, omul de afaceri din Timiș căruia i-a murit fiica în Malta,...
ULTIMA ORĂ
Femeia dată dispărută după operația estetică a fost găsită moartă. Nu se știe ce s-a întâmplat ...
Femeia dată dispărută după operația estetică a fost găsită moartă. Nu se știe ce s-a întâmplat cu victima
Coșmar total după o procedură estetică! Ce a pățit o tânără după ce și-a făcut o intervenție la față
Coșmar total după o procedură estetică! Ce a pățit o tânără după ce și-a făcut o intervenție la față
Festivalul „Ion Dichiseanu” transformă Adjudul în capitala teatrului și muzicii. Programul complet ...
Festivalul „Ion Dichiseanu” transformă Adjudul în capitala teatrului și muzicii. Programul complet al ediției din 2026
360 lei mai puțin la pensie, de la 1 ianuarie 2027, pentru acești pensionari din România. Cine se ...
360 lei mai puțin la pensie, de la 1 ianuarie 2027, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează
Marius Tucă Show începe miercuri, 20 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Viorel Cataramă
Marius Tucă Show începe miercuri, 20 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Viorel Cataramă
„EXCLUSIV RAPID” – cine pleacă din Giulești, vara asta!
„EXCLUSIV RAPID” – cine pleacă din Giulești, vara asta!
Vezi toate știrile