Mesaje scurte și frumoase de Constantin și Elena 2026. Idei perfecte pentru SMS și Facebook

Sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena se celebrează în fiecare an pe data de 21 mai. Mii de români își serbează onomastica, iar pe lângă flori și cadouri, un mesaj cu însemnătate poate lumina ziua. De aceea, îți oferim numeroase variante prin care poți ura „la mulți ani” celor dragi ție.

Mesaje inedite de Constantin și Elena

Sfinții Constantin și Elena reprezintă una dintre cele mai importante sărbători. Anual își serbează onomastica o mulțime de oameni, iar un lucru important de știut este că există și nume derivate precum: Costel, Codin, Dinu, Tina, Ela și multe altele. Pentru ei, cei dragi oferă pe 21 mai, cadouri, flori, dar și mesaje speciale. Iată câteva exemple de urări:

Un gând senin și câteva șoapte trimise din zări îndepărtate să-ți spună la ureche clipe curate, iubire, fericire, sănătate!

La mulți ani de Sf Constantin și Elena! Cu ocazia zilei onomastice, îţi doresc o oră de linişte, o zi senină, o săptămână de bucurii, o lună de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire şi iubire. La mulţi ani!

E ziua ta, dragă Elena! Îţi urez cele mai frumoase clipe, bucurie, speranţă şi multe, multe împliniri! La Mulţi Ani, Elena!

Florile din luna mai să îţi aducă multă iubire în suflet, sănătate, admiraţia celor dragi şi multe dorinţe împlinite. La mulţi ani de ziua numelui

La mulți ani cu sănătate și bucurie! Sper ca această zi să fie una specială pentru tine, în care să te simți apreciat și iubit. Fie ca viaţa să-ți aducă multe momente de fericire și realizări!

La mulți ani de Sfinții Constantin și Elena! Să aveți o zi plină de bucurie și binecuvântări!

La mulţi ani, Constantin, şi mult noroc în această zi specială. Îţi dorim să ţi se indeplinească toate dorinţele.

Dragă Lena, eşti cea mai bună prietenă pe care o poate avea cineva. Primeşte asadar, din partea mea, multe gânduri bune, urări de sănătate şi un La mulţi ani din suflet!

De ziua numelui tău, îţi doresc tot binele din lume, noroc, fericire şi sănătate şi să ţi se îndeplinească toate dorinţele pe care o să ţi le pui. La mulţi ani, Constantine!

La mulţi ani! E ziua numelui tău, aşa că îţi urez şi eu tot binele din lume!

