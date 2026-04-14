Când nu se spală rufe între Paște și Înălțare în 2026, de fapt

De: Elisa Tîrgovățu 14/04/2026 | 13:52
În acest an, sărbătoarea Paștelui a picat pe data de 12 aprilie. Astfel, sărbătoarea Înălțării Domnului va avea loc pe 21 mai. Tot în aceeași zi vor fi prăznuiți și Sfinții Constantin și Elena.

În tradiția populară se spune că există o perioadă între Paște și Înălțare când nu se spală rufele. Pe de alta parte, canoanele bisericești contrazic aceste credințe populare.

Când nu se spală rufe între Paște și Înălțare

Potrivit obiceiului, rufele nu ar trebui spălate în Săptămâna Luminată și nici în zilele de joi dintre Paște și Înălțarea Domnului. Conform canoanelor bisericești, acestea nu pot fi spălate în zilele de duminică și în zilele însemnate cu cruce roșie în calendar.

Zilele în care, de fapt, nu se spală rufe între Paște 2026 și Înălțare sunt:

  • vineri, 17 aprilie – Izvorul Tămăduirii (cruce roșie în calendar)
  • duminică, 19 aprilie
  • joi, 23 aprilie – Sfântul Gheorghe (cruce roșie în calendar)
  • duminică, 26 aprilie
  • duminică, 3 mai
  • duminică, 10 mai
  • duminică, 17 mai
  • joi, 21 mai – Înălțarea Domnului (cruce roșie în calendar).

În restul zilelor din perioada 12 aprilie – 21 mai 2026, se pot spăla rufele și chiar se pot face treburi casnice, fără niciun fel de restricție din partea Bisericii.

În ce zile nu se fac treburi casnice și nu se spală rufe

Potrivit Bisericii, este mare păcat ca în zilele de sărbătoare cu cruce roșie, inclusiv în fiecare duminică de peste an, să se facă treburi casnice cum ar fi spălatul rufelor, cusutul, dar și alte activități gospodărești.

În aceste zile se merge la Sfânta Liturghie, se aprind lumânări, se dau obiecte și alimente de pomană și se înalță rugăciuni către cer.

Zilele în care nu se spală rufe și nu se fac treburi casnice sunt următoarele:

  • 17 aprilie – Izvorul Tămăduirii
  • 23 aprilie – Sfântul Gheorghe
  • 21 mai – Sfinții Constantin și Elena
  • 21 mai – Înălțarea Domnului
  • 25 mai – A treia aflare a capului Sf. Ioan Botezătorul
  • 6 iunie – Moșii de vară
  • 7 iunie – Pogorârea Sfântului Duh, Rusaliile
  • 8 iunie – Sfânta Treime
  • 24 iunie – Drăgaica
  • 29 iunie – Sfinții Petru și Pavel
  • 20 iulie – Sfântul Ilie
  • 27 iulie – Sfântul Pantelimon
  • 6 august – Schimbarea la Față
  • 15 august – Adormirea Maicii Domnului
  • 29 august – Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul
  • 8 septembrie – Nașterea Maicii Domnului
  • 14 septembrie – Înălțarea Sfintei Cruci
  • 28 septembrie – Sfântul Cuvios Hariton
  • 1 octombrie – Acoperământul Maicii Domnului
  • 14 octombrie – Sfânta Paraschiva
  • 26 octombrie – Sf. Dumitru Izvorâtorul de Mir
  • 27 octombrie – Sf. Dumitru cel Nou
  • 8 noiembrie – Sfinții Mihail și Gavriil
  • 9 noiembrie – Sfântul Ierarh Nectarie
  • 21 noiembrie – Intrarea Maicii Domnului în Biserică
  • 30 noiembrie – Sfântul Andrei
  • 6 decembrie – Sfântul Nicolae
  • 7 decembrie – Sfânta Filofteia
  • 25 decembrie – Nașterea Domnului, Crăciunul
  • 26 decembrie – Soborul Maicii Domnului
  • 27 decembrie – Sfântul Ștefan

