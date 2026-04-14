Când nu se spală rufe între Paște și Înălțare în 2026, de fapt

În acest an, sărbătoarea Paștelui a picat pe data de 12 aprilie. Astfel, sărbătoarea Înălțării Domnului va avea loc pe 21 mai. Tot în aceeași zi vor fi prăznuiți și Sfinții Constantin și Elena.
În tradiția populară se spune că există o perioadă între Paște și Înălțare când nu se spală rufele. Pe de alta parte, canoanele bisericești contrazic aceste credințe populare.
Potrivit obiceiului, rufele nu ar trebui spălate în Săptămâna Luminată și nici în zilele de joi dintre Paște și Înălțarea Domnului. Conform canoanelor bisericești, acestea nu pot fi spălate în zilele de duminică și în zilele însemnate cu cruce roșie în calendar.
Zilele în care, de fapt, nu se spală rufe între Paște 2026 și Înălțare sunt:
În restul zilelor din perioada 12 aprilie – 21 mai 2026, se pot spăla rufele și chiar se pot face treburi casnice, fără niciun fel de restricție din partea Bisericii.
Potrivit Bisericii, este mare păcat ca în zilele de sărbătoare cu cruce roșie, inclusiv în fiecare duminică de peste an, să se facă treburi casnice cum ar fi spălatul rufelor, cusutul, dar și alte activități gospodărești.
În aceste zile se merge la Sfânta Liturghie, se aprind lumânări, se dau obiecte și alimente de pomană și se înalță rugăciuni către cer.
Zilele în care nu se spală rufe și nu se fac treburi casnice sunt următoarele:
