Când nu se spală rufe între Paște și Înălțare în 2026, de fapt

În acest an, sărbătoarea Paștelui a picat pe data de 12 aprilie. Astfel, sărbătoarea Înălțării Domnului va avea loc pe 21 mai. Tot în aceeași zi vor fi prăznuiți și Sfinții Constantin și Elena.

În tradiția populară se spune că există o perioadă între Paște și Înălțare când nu se spală rufele. Pe de alta parte, canoanele bisericești contrazic aceste credințe populare.

Când nu se spală rufe între Paște și Înălțare

Potrivit obiceiului, rufele nu ar trebui spălate în Săptămâna Luminată și nici în zilele de joi dintre Paște și Înălțarea Domnului. Conform canoanelor bisericești, acestea nu pot fi spălate în zilele de duminică și în zilele însemnate cu cruce roșie în calendar.

Zilele în care, de fapt, nu se spală rufe între Paște 2026 și Înălțare sunt:

vineri, 17 aprilie – Izvorul Tămăduirii (cruce roșie în calendar)

duminică, 19 aprilie

joi, 23 aprilie – Sfântul Gheorghe (cruce roșie în calendar)

duminică, 26 aprilie

duminică, 3 mai

duminică, 10 mai

duminică, 17 mai

joi, 21 mai – Înălțarea Domnului (cruce roșie în calendar).

În restul zilelor din perioada 12 aprilie – 21 mai 2026, se pot spăla rufele și chiar se pot face treburi casnice, fără niciun fel de restricție din partea Bisericii.

În ce zile nu se fac treburi casnice și nu se spală rufe

Potrivit Bisericii, este mare păcat ca în zilele de sărbătoare cu cruce roșie, inclusiv în fiecare duminică de peste an, să se facă treburi casnice cum ar fi spălatul rufelor, cusutul, dar și alte activități gospodărești.

În aceste zile se merge la Sfânta Liturghie, se aprind lumânări, se dau obiecte și alimente de pomană și se înalță rugăciuni către cer.

Zilele în care nu se spală rufe și nu se fac treburi casnice sunt următoarele:

17 aprilie – Izvorul Tămăduirii

23 aprilie – Sfântul Gheorghe

21 mai – Sfinții Constantin și Elena

21 mai – Înălțarea Domnului

25 mai – A treia aflare a capului Sf. Ioan Botezătorul

6 iunie – Moșii de vară

7 iunie – Pogorârea Sfântului Duh, Rusaliile

8 iunie – Sfânta Treime

24 iunie – Drăgaica

29 iunie – Sfinții Petru și Pavel

20 iulie – Sfântul Ilie

27 iulie – Sfântul Pantelimon

6 august – Schimbarea la Față

15 august – Adormirea Maicii Domnului

29 august – Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul

8 septembrie – Nașterea Maicii Domnului

14 septembrie – Înălțarea Sfintei Cruci

28 septembrie – Sfântul Cuvios Hariton

1 octombrie – Acoperământul Maicii Domnului

14 octombrie – Sfânta Paraschiva

26 octombrie – Sf. Dumitru Izvorâtorul de Mir

27 octombrie – Sf. Dumitru cel Nou

8 noiembrie – Sfinții Mihail și Gavriil

9 noiembrie – Sfântul Ierarh Nectarie

21 noiembrie – Intrarea Maicii Domnului în Biserică

30 noiembrie – Sfântul Andrei

6 decembrie – Sfântul Nicolae

7 decembrie – Sfânta Filofteia

25 decembrie – Nașterea Domnului, Crăciunul

26 decembrie – Soborul Maicii Domnului

27 decembrie – Sfântul Ștefan

