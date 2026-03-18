Acasă » Știri » Greșeala banală la uscarea rufelor care îți agravează alergiile: Ce recomandă medicii.

Greșeala banală la uscarea rufelor care îți agravează alergiile: Ce recomandă medicii.

De: Denisa Crăciun 18/03/2026 | 21:01
Uscarea rufelor afară este periculoasă pentru alergii

În perioada primăverii, alergiile pot da bătăi de cap. Uscarea rufelor poate avea efecte negative asupra persoanelor care suferă deja de alergii. Această greșeală, considerată banală, poate agrava situația. 

În sezonul primăverii, atunci când afară este cald și soarele este pe cer oamenii aleg să își usuce rufele prin această metodă naturală. Acest lucru, chiar dacă pare banal, poate avea efecte grave pentru cei din jur, mai ales asupra celor care se confruntă cu alergii.

Mulți români au fost diagnosticați cu alergie, unii dintre ei au această afecțiune doar în perioada unui anumit anotimp, adică alergie sezonieră. Primăvara, polenul este la cote maxime, iar uscarea rufelor afară poate favoriza răspândirea acestuia.

De ce uscarea rufelor afară agravează alergiile

În această perioadă, mulți se confruntă cu rinită alergică și febra fânului. Simptomele pot varia de la strănut și tuse, până la congestie nazală, ochi iritați și nu numai. Ele pot dura mai mult, chiar și până la câteva luni la persoanele care sunt mai afectate. Specialiștii nu recomandă acestor persoane uscarea rufelor în aer liber în momentele în care polenul atinge cote maxime. Cei care nu au posibilitatea de a folosi un uscător în casă le pot pune afară, însă respectând o regulă importantă.

Care este regula care te poate scăpa de alergia la polen

Cei care nu pot evita uscarea rufelor în aer liber au primit o soluție bună din partea experților. Aceștia spun că ar fi bine să întindă rufele între prânz și ora 16:00. Acest interval este cel mai sigur pentru că nivelul polenului scade. Această metodă scade riscul de a se așterne particulele pe haine. Dimineața și seara, între orele 17:00 și 20:00, plantele eliberează cel mai mult polen. Specialiștii spun că cele mai potrivite momente pentru uscarea rufelor coincide cu cel mai ridicat nivel de polen din aer, așadar este important să evităm cât putem și să respectăm regula 12:00.

Din păcate, cele mai bune zile pentru a usca rufele afară sunt și zilele în care nivelul de polen este ridicat – când este uscat și însorit! Dacă trebuie să le usuci afară, întinde-le între prânz și ora 16:00. Dacă ai o formă severă de alergie, s-ar putea să fii forțat să folosești uscătorul de rufe mai mult decât ți-ai dori, spune un expert.

VEZI ȘI: „Cel mai bun sirop de tuse pe care ți-l poți face acasă este foarte simplu” – recomandarea medicului Mihail Pautov

Dr. Beatrice Mahler explică: de ce tusea este un mecanism de apărare și când devine un semnal de alarmă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Constantin Gâlcă este în doliu. Tatăl lui a murit, la doar 6 luni de la moartea fratelui său
Știri
Constantin Gâlcă este în doliu. Tatăl lui a murit, la doar 6 luni de la moartea fratelui său
Ce a mărturisit Kristin Cabot, șefa de la HR care a fost văzută cu Andy Byron la concertul Coldplay, despre relația lor. Ce s-a întâmplat între ei: „Nu mă simt confortabil”
Știri
Ce a mărturisit Kristin Cabot, șefa de la HR care a fost văzută cu Andy Byron la concertul…
Complexul petrochimic South Pars din Iran a fost atacat. South Pars administrează cel mai mare zăcământ de gaze din lume
Mediafax
Complexul petrochimic South Pars din Iran a fost atacat. South Pars administrează cel...
Festivalul ipocriziei la Cotroceni. Nicușor Dan își face campanie de imagine și donează sânge în fața presei, știind că premierul său, Ilie Bolojan, a tăiat beneficiile donatorilor, de la începutul anului
Gandul.ro
Festivalul ipocriziei la Cotroceni. Nicușor Dan își face campanie de imagine și donează...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă...
Concert emoționant Holograf la Sala Palatului, „în onoarea și amintirea celui care a fost Iulian Vrabete”. Pe scenă a urcat fiul regretatului basist
Adevarul
Concert emoționant Holograf la Sala Palatului, „în onoarea și amintirea celui care a...
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a...
ANALIZĂ: Cum reușește Iranul să exporte petrol chiar și cu Strâmtoarea Ormuz aproape închisă
Mediafax
ANALIZĂ: Cum reușește Iranul să exporte petrol chiar și cu Strâmtoarea Ormuz aproape...
Parteneri
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a tăiat sau nu stomacul?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a...
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie....
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Momentul tulburător în care fiul secret al lui Mugurel Vrabete a urcat pe scenă la concertul Holograf de la Sala Palatului
Click.ro
Momentul tulburător în care fiul secret al lui Mugurel Vrabete a urcat pe scenă la...
Ce vor păți rusoaicele care refuză să facă copii. Anunțul Ministerului Sănătății de la Moscova
Digi 24
Ce vor păți rusoaicele care refuză să facă copii. Anunțul Ministerului Sănătății de la Moscova
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula
Digi24
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Promotor.ro
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar...
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Merită să cumperi acum o mașină electrică în România? Costuri, autonomie și sfaturi
go4it.ro
Merită să cumperi acum o mașină electrică în România? Costuri, autonomie și sfaturi
O coliziune catastrofală detectată în spațiul cosmic!
Descopera.ro
O coliziune catastrofală detectată în spațiul cosmic!
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Go4Games
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Festivalul ipocriziei la Cotroceni. Nicușor Dan își face campanie de imagine și donează sânge în fața presei, știind că premierul său, Ilie Bolojan, a tăiat beneficiile donatorilor, de la începutul anului
Gandul.ro
Festivalul ipocriziei la Cotroceni. Nicușor Dan își face campanie de imagine și donează sânge în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Constantin Gâlcă este în doliu. Tatăl lui a murit, la doar 6 luni de la moartea fratelui său
Constantin Gâlcă este în doliu. Tatăl lui a murit, la doar 6 luni de la moartea fratelui său
Cum a apărut îmbrăcată Kate Middleton la parada de Sfântul Patrick. Mulți internauți s-au declarat ...
Cum a apărut îmbrăcată Kate Middleton la parada de Sfântul Patrick. Mulți internauți s-au declarat surprinși neplăcut
Ce a mărturisit Kristin Cabot, șefa de la HR care a fost văzută cu Andy Byron la concertul Coldplay, ...
Ce a mărturisit Kristin Cabot, șefa de la HR care a fost văzută cu Andy Byron la concertul Coldplay, despre relația lor. Ce s-a întâmplat între ei: „Nu mă simt confortabil”
Cum a fost „filat” designerul, apoi atacat de hoți, în Londra. Cătălin Botezatu: „M-a ...
Cum a fost „filat” designerul, apoi atacat de hoți, în Londra. Cătălin Botezatu: „M-a lovit și mi-a luat ceasul”
Semnul pe care mulți îl ignoră, dar care anunță un posibil jaf. Metoda folosită în Franța
Semnul pe care mulți îl ignoră, dar care anunță un posibil jaf. Metoda folosită în Franța
Locul de vis din România pe care trebuie să-l vizitezi: Poiana Narciselor
Locul de vis din România pe care trebuie să-l vizitezi: Poiana Narciselor
Vezi toate știrile