Greșeala banală la uscarea rufelor care îți agravează alergiile: Ce recomandă medicii.

În perioada primăverii, alergiile pot da bătăi de cap. Uscarea rufelor poate avea efecte negative asupra persoanelor care suferă deja de alergii. Această greșeală, considerată banală, poate agrava situația.

În sezonul primăverii, atunci când afară este cald și soarele este pe cer oamenii aleg să își usuce rufele prin această metodă naturală. Acest lucru, chiar dacă pare banal, poate avea efecte grave pentru cei din jur, mai ales asupra celor care se confruntă cu alergii.

Mulți români au fost diagnosticați cu alergie, unii dintre ei au această afecțiune doar în perioada unui anumit anotimp, adică alergie sezonieră. Primăvara, polenul este la cote maxime, iar uscarea rufelor afară poate favoriza răspândirea acestuia.

De ce uscarea rufelor afară agravează alergiile

În această perioadă, mulți se confruntă cu rinită alergică și febra fânului. Simptomele pot varia de la strănut și tuse, până la congestie nazală, ochi iritați și nu numai. Ele pot dura mai mult, chiar și până la câteva luni la persoanele care sunt mai afectate. Specialiștii nu recomandă acestor persoane uscarea rufelor în aer liber în momentele în care polenul atinge cote maxime. Cei care nu au posibilitatea de a folosi un uscător în casă le pot pune afară, însă respectând o regulă importantă.

Care este regula care te poate scăpa de alergia la polen

Cei care nu pot evita uscarea rufelor în aer liber au primit o soluție bună din partea experților. Aceștia spun că ar fi bine să întindă rufele între prânz și ora 16:00. Acest interval este cel mai sigur pentru că nivelul polenului scade. Această metodă scade riscul de a se așterne particulele pe haine. Dimineața și seara, între orele 17:00 și 20:00, plantele eliberează cel mai mult polen. Specialiștii spun că cele mai potrivite momente pentru uscarea rufelor coincide cu cel mai ridicat nivel de polen din aer, așadar este important să evităm cât putem și să respectăm regula 12:00.

Din păcate, cele mai bune zile pentru a usca rufele afară sunt și zilele în care nivelul de polen este ridicat – când este uscat și însorit! Dacă trebuie să le usuci afară, întinde-le între prânz și ora 16:00. Dacă ai o formă severă de alergie, s-ar putea să fii forțat să folosești uscătorul de rufe mai mult decât ți-ai dori, spune un expert.

VEZI ȘI: „Cel mai bun sirop de tuse pe care ți-l poți face acasă este foarte simplu” – recomandarea medicului Mihail Pautov

Dr. Beatrice Mahler explică: de ce tusea este un mecanism de apărare și când devine un semnal de alarmă