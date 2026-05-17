Acasă » Știri » O fată de doar 15 ani a murit după ce a căzut de pe bloc. Tragedie în București

O fată de doar 15 ani a murit după ce a căzut de pe bloc. Tragedie în București

De: Denisa Crăciun 17/05/2026 | 21:30
O fată de doar 15 ani a murit după ce a căzut de pe bloc. Tragedie în București
O fată de 15 a murit după ce a căzut de pe bloc
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Un tragic incident a avut loc duminică, 17 mai, în București. O fată de doar 15 ani și-a pierdut viața. Tânăra se afla pe terasa unui bloc în curs de reabilitare și a căzut. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru ea, impactul fiind prea puternic.

Un caz cumplit s-a petrecut în cursul zilei de duminică, 17 mai, în Capitală. O fată de doar 15 ani, aflată pe terasa unui bloc situat în Sectorul 2, s-a stins din viață, chiar sub privirile prietenilor ei. Aceștia au urcat la etajul 11 al unei clădiri în curs de reabilitare pentru a admira orașul de sus și pentru a-și face poze.

Tânăra s-a îndepărtat de cei doi amici și a căzut de la aproximativ 40 de metri. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de salvare, însă nu i-au mai putut salva viața fetei.

O fată din București a murit după ce a căzut de pe bloc

Tragedie în Sectorul 2 din Capitală. O fată de 15 ani și doi prieteni au decis să urce la etajul 11 al unui bloc aflat în curs de reabilitare. Cei trei s-au dus acolo pentru a admira noaptea orașul și pentru a face fotografii. Ea a căzut de la aproximativ 40 de metri, iar impactul i-a fost fatal.

Cei doi tineri au fost audiați și au declarat că victima le-a cerut prietenilor să îi țină geanta. În acel moment ea s-a îndepărtat, iar la scurt timp și-au dat seama că lipsește și s-au gândit că ar fi putut păți ceva. Ulterior s-au apropiat de balustradă și au văzut-o pe prietena lor căzută. Aceasta ar fi avut acces la o scară de unde s-a răsturnat. Tinerii au sunat imediat la 112, iar echipajele de salvare au ajuns imediat la fața locului. Din nefericire, nu au mai putut face nimic pentru fată, decât să constate decesul. De asemenea, în urma tragediei, autoritățile au încercat să reconstituie momentele care au dus la incident. Au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs nenorocirea. În plus, cei doi tineri au fost duși la audieri.

VEZI ȘI: Noi detalii în cazul femeii găsite moarte în București. Mesajul publicat înainte de deces

Influenceriță celebră, găsită moartă pe o plajă din Brazilia! Avea doar 36 de ani

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Călătoriile internaționale cu trenul ar putea fi mai simple. UE vrea să introducă un bilet unic, valabil pentru mai multe companii
Știri
Călătoriile internaționale cu trenul ar putea fi mai simple. UE vrea să introducă un bilet unic, valabil pentru…
Francisca și TJ Miles și-au botezat fetița! Micuța Clara a avut două perechi de naș
Știri
Francisca și TJ Miles și-au botezat fetița! Micuța Clara a avut două perechi de naș
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
Mediafax
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată...
Momentul în care un tren de marfă s-a izbit de un camion. Încărcătura din camion s-a împrăștiat peste tot
Gandul.ro
Momentul în care un tren de marfă s-a izbit de un camion. Încărcătura...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV...
Imagini revoltătoare de la nunta a doi adolescenți, plimbați pe stradă pe cabina unui TIR. „Am crezut ca sunt păpuși... Ce e asta, oameni buni?”
Adevarul
Imagini revoltătoare de la nunta a doi adolescenți, plimbați pe stradă pe cabina...
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
Digi24
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere...
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar 3 puncte României
Mediafax
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar...
Parteneri
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total...
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gina Pistol, imagini rare cu Josephine. Cum a fost surprinsă prezentatoarea la plimbare alături de fiica ei și a lui Smiley
Click.ro
Gina Pistol, imagini rare cu Josephine. Cum a fost surprinsă prezentatoarea la plimbare alături de...
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi transportat reactoare nucleare spre Coreea de Nord
Digi 24
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi transportat reactoare...
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3. Reacția prezentatoarei Margarita Druță
Digi24
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3....
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul pentru modelul românesc produs în 1989
Promotor.ro
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul...
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Keira Knightley, aproape eliminată din filmul care i-a schimbat viața
go4it.ro
Keira Knightley, aproape eliminată din filmul care i-a schimbat viața
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Momentul în care un tren de marfă s-a izbit de un camion. Încărcătura din camion s-a împrăștiat peste tot
Gandul.ro
Momentul în care un tren de marfă s-a izbit de un camion. Încărcătura din camion...
ULTIMA ORĂ
Imagini rare cu Mihnea Năstase, soția și bebelușul la plimbare. Viața de tătic vine și cu provocări
Imagini rare cu Mihnea Năstase, soția și bebelușul la plimbare. Viața de tătic vine și cu provocări
„Cabana-fantomă” de jumătate de mil. € a lui Silviu Prigoană a fost scoasă la vânzare. Detaliul ...
„Cabana-fantomă” de jumătate de mil. € a lui Silviu Prigoană a fost scoasă la vânzare. Detaliul ciudat observat de turiști
Călătoriile internaționale cu trenul ar putea fi mai simple. UE vrea să introducă un bilet unic, ...
Călătoriile internaționale cu trenul ar putea fi mai simple. UE vrea să introducă un bilet unic, valabil pentru mai multe companii
Francisca și TJ Miles și-au botezat fetița! Micuța Clara a avut două perechi de naș
Francisca și TJ Miles și-au botezat fetița! Micuța Clara a avut două perechi de naș
Marius Tucă Show începe luni, 18 mai, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin ...
Marius Tucă Show începe luni, 18 mai, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Boșii de la Pro TV au început recrutările pentru noul show al toamnei. Se pregătește în mare secret ...
Boșii de la Pro TV au început recrutările pentru noul show al toamnei. Se pregătește în mare secret proiectul care va ține telespectatorii lipiți de ecrane
Vezi toate știrile