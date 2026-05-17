O fată de doar 15 ani a murit după ce a căzut de pe bloc. Tragedie în București

Un tragic incident a avut loc duminică, 17 mai, în București. O fată de doar 15 ani și-a pierdut viața. Tânăra se afla pe terasa unui bloc în curs de reabilitare și a căzut. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru ea, impactul fiind prea puternic.

Un caz cumplit s-a petrecut în cursul zilei de duminică, 17 mai, în Capitală. O fată de doar 15 ani, aflată pe terasa unui bloc situat în Sectorul 2, s-a stins din viață, chiar sub privirile prietenilor ei. Aceștia au urcat la etajul 11 al unei clădiri în curs de reabilitare pentru a admira orașul de sus și pentru a-și face poze.

Tânăra s-a îndepărtat de cei doi amici și a căzut de la aproximativ 40 de metri. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de salvare, însă nu i-au mai putut salva viața fetei.

O fată din București a murit după ce a căzut de pe bloc

Tragedie în Sectorul 2 din Capitală. O fată de 15 ani și doi prieteni au decis să urce la etajul 11 al unui bloc aflat în curs de reabilitare. Cei trei s-au dus acolo pentru a admira noaptea orașul și pentru a face fotografii. Ea a căzut de la aproximativ 40 de metri, iar impactul i-a fost fatal.

Cei doi tineri au fost audiați și au declarat că victima le-a cerut prietenilor să îi țină geanta. În acel moment ea s-a îndepărtat, iar la scurt timp și-au dat seama că lipsește și s-au gândit că ar fi putut păți ceva. Ulterior s-au apropiat de balustradă și au văzut-o pe prietena lor căzută. Aceasta ar fi avut acces la o scară de unde s-a răsturnat. Tinerii au sunat imediat la 112, iar echipajele de salvare au ajuns imediat la fața locului. Din nefericire, nu au mai putut face nimic pentru fată, decât să constate decesul. De asemenea, în urma tragediei, autoritățile au încercat să reconstituie momentele care au dus la incident. Au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs nenorocirea. În plus, cei doi tineri au fost duși la audieri.

VEZI ȘI: Noi detalii în cazul femeii găsite moarte în București. Mesajul publicat înainte de deces

Influenceriță celebră, găsită moartă pe o plajă din Brazilia! Avea doar 36 de ani