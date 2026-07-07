Bryan Johnson, miliardarul care vrea să învingă îmbătrânirea, diagnosticat cu o boală autoimună: „Stomacul meu se mănâncă singur”

Bryan Johnson, antreprenorul american devenit celebru pentru lupta sa împotriva îmbătrânirii și investițiile uriașe în terapii menite să asigure longevitate, a dezvăluit că suferă de o boală autoimună cronică.

Miliardarul în vârstă de 48 de ani a anunțat că a fost diagnosticat cu gastrită autoimună, o afecțiune în care sistemul imunitar atacă propriile celule ale stomacului, potrivit PEOPLE.

„Stomacul meu se mănâncă singur”, a scris Johnson într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, descriind diagnosticul care a venit după mai multe investigații medicale.

Bryan Johnson, diagnosticat cu o boală autoimună

Deși formularea este una dramatică, boala nu înseamnă că stomacul este consumat propriu-zis, ci că sistemul imunitar atacă celulele responsabile de producerea acidului gastric, ceea ce poate afecta absorbția unor nutrienți importanți, precum vitamina B12 și fierul.

Johnson a fost transparent în legătură cu parcursul său medical, publicând rezultatele analizelor de sânge, scanări și alte informații despre starea sa de sănătate. În documentarul Netflix „Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever”, antreprenorul a oferit o privire detaliată asupra Project Blueprint, programul său extrem de riguros care include o rutină zilnică de exerciții fizice, suplimente și tratamente experimentale, în încercarea sa de a prelungi viața cu ajutorul științei.

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Planul lui Bryan Johnson după noul diagnostic

Deși în prezent urmează o dietă strictă și un program intens de antrenamente, Johnson a pus problemele stomacale pe seama stilului de viață din copilărie.

„Când eram copil, mâncam cereale cu mult zahăr, beam sucuri îndulcite și consumam foarte mult fast-food. Am devenit tatăl a trei copii la o vârstă fragedă și am început să construiesc o afacere. Încercând să gestionez acest stres și ritmul intens de muncă, mi-am neglijat sănătatea și am luat în greutate aproximativ 18 kilograme. În doar câțiva ani, am ajuns într-o depresie profundă și cronică. La un moment dat în acea perioadă, organismul meu a început să dezvolte un proces autoimun care mi-a afectat tiroida și apoi mucoasa stomacului”, a scris el.

Johnson a dezvăluit că, timp de mai mulți ani, a avut un nivel scăzut de feritină, o proteină care stochează fierul în organism. Deși un nivel redus al feritinei este adesea un indicator al gastritei autoimune, diagnosticul oficial a fost pus abia după ce rezultatele biopsiilor stomacale au arătat „semne clare ale unei gastrite autoimune aflate într-un stadiu incipient”.

Antreprenorul a precizat că afecțiunea este localizată la nivelul „mucoasei care produce acid gastric”, în timp ce restul stomacului nu este afectat în prezent.

Omul de afaceri a explicat că își gestionează diagnosticul folosind aceeași tehnologie de ultimă generație și aceeași mentalitate pe care le aplică în lupta împotriva îmbătrânirii, spunând că intenționează să lucreze la găsirea unui tratament pentru această afecțiune.

„Standardele medicale actuale tratează gastrita autoimună ca pe o boală care trebuie gestionată, nu rezolvată. Noi vrem să schimbăm acest lucru. În era inteligenței artificiale, a analizelor multiomice și a posibilității de a construi în mod personalizat ADN, proteine și celule, nicio afecțiune nu ar trebui considerată incurabilă doar pentru că nimeni nu a încercat încă să o vindece folosind instrumentele disponibile astăzi. Eu și echipa mea vom încerca să găsim o soluție”, a scris Johnson.

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