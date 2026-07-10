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Boala care răpune 6 românce pe zi. Ce spun medicii

De: Alina Drăgan 10/07/2026 | 16:57
Boala care răpune 6 românce pe zi. Ce spun medicii
Boala care răpune 6 românce pe zi /Foto: Pixabay
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Atunci când vine vorba de prevenție și controale medicale, România continuă să fie printre țările europene cu cele mai mari probleme. Deși medicina a evoluat și oferă astăzi soluții eficiente pentru prevenirea unor afecțiuni grave, multe femei ajung prea târziu la medic, iar consecințele sunt dramatice. Potrivit statisticilor, în fiecare zi, șase românce sunt răpuse de o boală care, în foarte multe cazuri, ar putea fi prevenită.

Boala care încă răpune multe românce are legătură cu infecția cu virusul HPV, principalul factor de risc pentru apariția cancerului de col uterin. Specialiștii spun că aproape orice persoană activă sexual intră în contact cu acest virus la un moment dat în viață, însă vaccinarea și controalele periodice pot reduce considerabil riscul dezvoltării bolii. Cu toate acestea, în România nu mulți sunt cei care apelează la vaccin.

Boala care răpune 6 românce pe zi

În timp ce țări precum Marea Britanie sau Australia au investit masiv în programele de vaccinare anti-HPV și au obținut rezultate spectaculoase, România încă se confruntă cu un număr alarmant de cazuri noi, dar și decese provocate de cancerul de col uterin.

Spre exemplu, în Regatul Unit, unde vaccinarea adolescentelor a atins o rată de aproximativ 90%, generațiile care au beneficiat de imunizare aproape că nu mai înregistrează decese provocate de această boală. Pe de altă parte, în România, în fiecare zi, nouă femei primesc acest diagnostic.

Medicii atrag atenția că unul dintre cele mai mari obstacole îl reprezintă dezinformarea. În mediul online continuă să circule teorii false potrivit cărora vaccinul anti-HPV ar provoca infertilitate sau alte probleme grave de sănătate, deși aceste afirmații nu sunt susținute de dovezi științifice. Din cauza acestor prejudecăți, rata de vaccinare din România rămâne redusă.

Medicul primar ginecolog Ana Maria Năstase subliniază că vaccinarea rămâne cea mai eficientă metodă de prevenție.

„Pe parcursul vieții, undeva între 90 și 98% din populaţie se întâlnește cu acest virus. În momentul acesta vaccinarea anti-HPV este considerată cea mai eficace metodă pentru apartiția cancerului de col uterin.

Vârsta cea mai bună de vaccinare este între 11 și 15 ani. De ce? Pentru că în această perioadă răspunsul imun, adică formarea de anticorpi este cea mai bună. Circulă varianta că vaccinul acesta provoacă infertilitate. Niciodată! Nu! Se adresează și băieților, și bărbaţilor. În orice moment al vieții vom fi protejați de acest vaccin”, a explicat Ana Maria Năstase, medic primar ginecolog, potrivit observatornews.ro.

Deși statisticile arată încă îngrijorător, în ultimii ani, tot mai mulți părinți aleg să se informeze direct de la medici și își vaccinează copiii. În prezent, în România, imunizarea este gratuită pentru fete și băieți cu vârste între 11 și 26 de ani, iar femeile cu vârste între 26 și 45 de ani beneficiază de compensarea a 50% din costul vaccinului.

 

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