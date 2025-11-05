Acasă » Știri » Oana Lis s-a apucat de belly dance! Câte kilograme se laudă că a slăbit de când dansează din buric

Oana Lis s-a apucat de belly dance! Câte kilograme se laudă că a slăbit de când dansează din buric

De: Irina Rasoveanu 05/11/2025 | 10:58
Oana Lis s-a apucat de belly dance! Câte kilograme se laudă că a slăbit de când dansează din buric
Cât a slăbit Oana Lis?/ Sursa foto: Facebook

Oana Lis și-a luat urmăritorii prin surprindere! Soția lui Viorel Lis a mărturisit că s-a apucat de belly dance, din dorința de a da jos kilogramele în plâns. Află, în articol, cât a slăbit de când dansează din buric!

Viorel și Oana Lis formează un cuplu de peste două decenii. De-a lungul anilor, cei doi și-au trăit viața împreună și s-au susținut reciproc. În ultimii ani, problemele de sănătate ale fostului edil al Capitalei s-au accentuat, motiv pentru care soția lui i-a fost și mai aproape. Oana a fost constant alături de partenerul său și nu s-a ocupat atât de mult de nevoile ei. Totuși, acum a decis să facă o schimbare în viața sa.

Cât a slăbit Oana Lis de când s-a apucat de belly dance

Oana Lis este foarte prezentă în mediul online. De asemenea, merge des la emisiuni televizate, unde le povestește oamenilor care o urmăresc ce se mai întâmplă nou în viața sa. Recent, ea a vorbit deschis despre transformarea prin care trece.

Soția lui Viorel Lis a mărturisit că își dorește să slăbească, așa că a decis să adopte obiceiuri mai sănătoase. Mai întâi, Oana Lis a ales să facă mișcare, așa că s-a apucat de belly dance. Până acum, a reușit să slăbească 4 kilograme.

„Am slăbit 4 kilograme. Nu am mers încă la sală, de ce să te mint. (…) Am mers la belly dance. (…) Sunt mai multe mișcări. Aici este o formă de mișcare, nu să dansez, sau nu știu cum să zic… (…) A fost foarte frumos”, a declarat Oana Lis, la Un show păcătos.

Oana Lis a slăbit 4 kilograme/ Sursa foto: Facebook

Oana Lis a mărturisit că își dorea de foarte mult timp să renunțe la sedentaritate, iar acum a găsit o metodă de a face mișcare care o încântă. Soția lui Viorel Lis a fost surprinsă de efectele pe care le are dansul asupra corpului.

„Spre surprinderea mea, dansul chiar te face să transpiri. Îmi doream să încep să fac mișcare, să nu mai fiu sedentară ca o pensionară. (…) E mișto”, a mai spus soția lui Viorel Lis.

