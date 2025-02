A plecat în lacrimi de la petrecere! Oana Lis face dezvăluiri tulburătoare: ce se întâmplă în casa ei de mai bine de cinci ani? Îi trimite poze lui Viorel Lis

Oana Lis și-a sacrificat ultimii ani pentru a-i fi alături lui Viorel Lis, indiferent de situație sau de greutăți. Așa cum știm, fostul edil al Capitalei are numeroase probleme de sănătate și nu se mai poate deplasa din casă, astfel că soția lui este cea care are grijă necondiționat de el. Și, pentru a-și alina durerea și a uita de probleme, Oana continuă să facă ceea ce făcea cu soțul ei pe vremea când el era bine: să onoreze invitațiile la evenimente și emisiuni tv. Mereu jovială și sinceră, Oana Lis s-a deschis în cel mai recent interviu CANCAN.RO și a vorbit despre problemele care o apasă, cum nu a mai ieșit din țară de peste un deceniu, iar din Capitală de câțiva ani. În plus, vedeta ne-a povestit un episod dureros în care a ajuns să plece recent de la un eveniment monden plângând din cauza problemelor cu Viorel.

Oana și Viorel Lis formeză un cuplu de două decenii, iar blonda i-a fost alături fostului edil și în momentele frumoase, și în cele mai grele din ultimii ani. Așa cum știm, cei doi au fost de nedespărțit, atât la evenimente și emisiuni, cât și acasă, în viața lor privată. Doar că, acest lucru s-a schimbat în ultimii doi ani, iar Viorel Lis, din cauza multiplelor probleme de sănătate cu care se confruntă, nu o mai poate însoți pe Oana la evenimente. Asta îi provoacă o profundă tristețe blondei care, recent, ne-a povestit un episod dureros întâmplat chiar la ziua prietenei ei, Mara Bănică.

Oana Lis, în lacrimi la ziua Marei Bănică: „Am ieșit afară din local și…”

Oana Lis recunoaște că îi este greu fără Viorel și, cu toate că se afla la o petrecere, cu un ochi râdea, cu altul plângea. Mai mult, blonda și-a amintit momentele dificile prin care trecea în urmă cu doi ani, atunci când a realizat că Viorel nu o va mai putea însoți la evenimente.

„Sunt bucuroasă că sunt aici, dar îmi este greu că nu pot să vin cu Viorel pentru că este foarte greu deplasabil. Eram obișnuită ani de zile să vin cu el la evenimente, dar asta este, mănânc eu pentru doi. Îi trimit poze, video-uri să vadă unde sunt, să simtă că sunt cu sufletul alături de el pentru că și-ar fi dorit să fie aici, poate îi iau și ceva de mâncare din ce am gustat și eu aici.

Mi s-a întâmplat o dată, îmi amintesc că am plecat de la ziua Marei Bănică acum doi ani. Știu că era unul dintre primele evenimente la care mergeam singură și m-am simțit bine acolo. Doar că dintr-odată m-a cuprins un sentiment de singurătate, mă gândeam la Viorel care era acasă și nu era bine. Nu am vrut să mă vadă lumea, așa că am ieșit afară din local și am plâns”, a spus Oana Lis pentru CANCAN.RO.

Soția lui Viorel Lis nu a mai mers de 10 ani în vacanță: „Am de gând să merg la supermarket! Am auzit că e săptămâna spaniolă”

Soția fostului edil al Capitalei a povestit că nu a mai fost în nicio vacanță de peste cinci ani, iar de 10 ani nu a mai ieșit din țară „Nu am mai plecat de cinci din București și de 10 ani din țară. Nu am cu cine să-l las pe Viorel, doar eu pot să am grijă de el. Dar, cred că nicăieri nu este mai bine ca acasă. Bine, asta nu înseamnă că nu mi-ar plăcea. Dacă ar veni cineva și m-ar lua cu Viorel pe sus și mi-ar plăti vacanța, nu aș zice: Nu, vreau să stau acasă. Dar între timp am de gând să merg la un supermarket, vreau să încerc lucruri noi, săptămâna spaniolă, săptămâna argentiniană, să mă simt la în altă țară „, a spus vedeta.

Cu toate acestea, Oana Lis este puternică și chiar își găsește forța să zâmbească. Situația cu soțul ei nu este deloc una roz, însă vedeta nu are altă opțiune decât să lupte și să spere în continuare.

„Nu vreau să las să îmi cuprindă sufletul problemele, pentru că probleme are toată lumea și dacă aș sta să mă concentrez doar pe probleme și durere, aș cădea în oala cu melancolie. Dacă ești nefericit, ești nefericit și acasă și în Bali. Există o depresie pe rețelele sociale pentru că multă lume vede fetele acelea numai prin vacanțe exotice, oamenii par fericiți, și nu este doar despre asta. Aș vrea să normalizăm asta: Să duci o viață normală și simplă nu este o înfrângere a vieții!„, a spus Oana Lis pentru CANCAN.RO.

Problemele sufletești și-au pus amprenta și pe starea de sănătate a soției lui Viorel Lis, iar acum pentru Oana este o prioritate să aibă grijă și de ea: „Toată viața m-am chinuit cu kilogramele și curele. De la începutul anului m-am chinuit să fac și eu schimbări, mai ales că analizele nu mi-au ieșit perfect. Colesterolul nu mi-a ieșit bine și trebuie să am mai multă grijă de mine ca să pot să am grijă și de Viorel și să fac de toate”, a spus vedeta.

