Cum ar fi ajuns fetița de 2 ani operată la Spitalul Constanța în moarte cerebrală. Părinții ei rup tăcerea

Un nou caz dramatic zguduie sistemul medical, după ce o fetiță în vârstă de doi ani a ajuns în moarte cerebrală la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, în urma unei intervenții chirurgicale realizate la Spitalul Județean Constanța. Copila fusese internată inițial din cauza unor dureri abdominale și a fost operată de apendicită, însă evoluția postoperatorie a fost una devastatoare.

Potrivit declarațiilor mamei, în ziua de 17 decembrie, fetița s-a trezit din sedare, era conștientă, plângea și reacționa normal. La scurt timp, medicul curant a decis să îi fie îndepărtat aparatul de ventilație, pentru a verifica dacă poate respira singură. După scoaterea ventilatorului și administrarea de oxigen, starea copilului s-a agravat brusc. Fața și zona toracică s-au umflat vizibil, iar de atunci, susține mama, fetița nu a mai fost aceeași.

Florentina Iancu, mama copilului, povestește că a observat cum micuța se învinețea tot mai accentuat. Cadrele medicale au încercat să o stimuleze pentru a verifica dacă reacționează, apoi au transportat-o de urgență în sala de operație, unde a fost resuscitată și intubată. Deși copilul își revenise inițial din sedare, intervențiile ulterioare ar fi dus, conform familiei, la complicații grave: edem facial și toracic, leziuni ale traheei, stop cardiac și edem cerebral.

„Au lăsat o sedadă. A doua zi pe data de 17 decembrie s-a trezit din sedare fetița, coștientă, plângea, se mișca. După aceea doamna doctor a decis să-i scoată aparatul de ventilație ca să poată să vadă dacă respiră singurică. L-a scos și după s-a umflat, practic, ca un balon în față și de atunci nu mai este ea. Pe data de 17 am cerut transferul la București. Noi, părinții, că doctorii n-au vrut. Am cerut transferul i s-a pus diagnosticul de moarte cerebrală. Di de atunci așteptăm să-i cedeze inimioara și organele, ca să o putem lua acasă din cauza unor medici care nu știu ce s-a întâmplat, dau din numeri și nu știu”, a povestit mama fetiței.

După transferul la București, medicii de la „Grigore Alexandrescu” le-ar fi spus părinților că nu există șanse de supraviețuire, fiind stabilit diagnosticul de moarte cerebrală. Familia acuză neglijență medicală și anunță că va depune plângeri împotriva personalului de la Spitalul Județean Constanța. În urma acuzațiilor, a fost demarată o anchetă.

Încă un copil a ajuns în moarte cerebrală

Un băiețel în vârstă de doi ani și cinci luni a ajuns la Spitalul Județean Constanța pe 15 decembrie 2025, acuzând dureri abdominale. A doua zi, medicii au decis să îl opereze, iar după intervenție a fost transferat la Terapie Intensivă. La scurt timp, starea sa s-a deteriorat brusc, fiind observate semne clare de lipsă de oxigen. Deși inițial investigațiile nu au indicat afectări cerebrale, copilul nu respira singur și era ținut sedat. Ulterior, au apărut complicații severe, iar în urma evoluției grave, micuțul a intrat în moarte cerebrală.

CITEȘTE ȘI: Clipe de coșmar pentru celebra tiktokeriță, la Spitalul din Constanța: „Nu venea niciun medic, a murit lângă ea”

S-a aflat cauza reală a morții lui Gabriel din Buzău. Ce i-a curmat viața, de fapt. Familia se pregătește de înmormântare