S-a aflat cauza reală a morții lui Gabriel din Buzău. Ce i-a curmat viața, de fapt. Familia se pregătește de înmormântare

Apar noi detalii în cazul morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul de 25 de ani din Buzău care a decedat înainte de a fi operat la femur. Medicii legiști au dezvăluit cauza decesului. Familia încă nu își revine din șocul suferit.

În urmă cu fix o săptămână (vineri, 2 ianuarie 2026), Gabriel a fost rănit într-un accident rutier petrecut în localitatea Vernești, județul Buzău. A fost pasager în mașina prietenului său, care a făcut o manevră periculoasă. Pentru a evita un filtru de control al poliției rutiere, șoferul a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal cu o altă mașină.

A fost finalizată autopsia lui Gabriel din Buzău

Gabriel a fost găsit inconștient și a ajuns de urgență la spital, cu fractură de femur. Luni, 5 ianuarie, ar fi trebuit să fie operat, însă, din păcate, cu doar câteva ore înainte de intervenție, tânărul de 25 de ani a murit. Potrivit analizelor autopsiei efectuate la Serviciul de Medicină Legală Buzău, Gabriel ar fi murit din cauza unei complicații severe: tromboembolism pulmonar – un cheag de sânge i-a blocat o arteră pulmonară. Astfel de riscuri există în cazul pacienților imobilizați la pat.

Denisa, iubita lui Gabriel, a fost alături de el până când și-a dat ultima suflare. Familia se pregătește acum de înmormântare. Sicriul cu trupul neînsuflețit a ajuns acasă, acolo unde cei dragi pot merge să-i aducă tânărului un ultim omagiu.

„Dumnezeu sau poate incompetența și aroganța medicală din cadrul Spitalului Județean Buzău au decis altă soartă pentru noi. Mi-ai sfâșiat sufletul în timp ce «eroii» spitalelor ne luau la mișto… te-am simțit cum pleci de lângă mine și am strigat în gura mare poate mă aude cineva. Dar prea târziu. Te-am pupat pe frunte și te-am pus să-mi promiti că ești puternic și nu mă lași. Dar n-ai mai avut putere”, a fost mesajul Denisei.

