Ultimul mesaj trimis de Gabriel Bumbăcea, înainte să moară. Ce i-a spus prietenului său

De: Alina Drăgan 08/01/2026 | 19:44
Ultimele mesaje trimise de Gabriel Bumbăcea /Foto: Social media
Noi informații apar în cazul morții lui Gabriel Bumbăcea. Tânărul de 25 de ani și-a dat ultima suflare pe un pat de spital. Acum, un prieten al acestuia face publice ultimele mesaje pe care le-a schimbat cu el. Gabriel urma să fie operat, părea că să simte mult mai bine și era încrezător că va ajunge curând acasă. Ce îi spunea Gabriel prietenului său?

Accidentul în care Gabriel a fost implicat a avut loc în cea de-a doua zi a anului, pe un drum din județul Buzău. Acesta se afla în calitate de pasager într-un autoturism care a intrat în coliziune frontală cu o altă mașină. Impactul a fost extrem de violent, iar autoturismul în care se afla tânărul a fost proiectat ulterior într-un gard aflat pe marginea drumului.

Ultimele mesaje trimise de Gabriel Bumbăcea

În urma accidentului în care a fost implicat, Gabriel a ajuns la spital, însă rănile suferite nu îi puneau în pericol viața. Acesta suferise o fractură la picior și avea nevoie de intervenție chirurgicală. Operația urma să aibă loc luni sau marți.

Însă, din păcate, Gabriel nu a mai ajuns pe masa se operație, căci a murit sâmbătă, 3 ianuarie. Chiar înainte să se stingă din viață, acesta a schimbat câteva mesaje cu un bun prieten. Acum, cel din urmă a făcut publice mesajele în cadrul emisiunii Acces Direct.

În schimbul de mesaje, Gabriel se arăta încrezător și îi povestea prietenului său că urmează să fie operat. Tânărul spunea că încă mai are dureri la piciorul unde a avut loc fractura, însă începe să se simtă mai bine.

„Prieten: Ce faci? Cum mai ești?

Gabriel: Sunt mai bine. Mă mai doare piciorul dar nu ca ieri.

Prieten: Ce ți-a zis? Că este de operație?

Gabriel: M-a mai lăsat. Da, mă operează luni sau marți.

Prieten: Îți bagă tijă din aia, nu?

Gabriel: Habar nu am”, este conversația dintre cei doi.

Gabriel nu a mai ajuns să facă operație, căci s-a stins din viață. Rezultatele autopsiei efectuate la Serviciul de Medicină Legală Buzău arată că decesul a survenit pe fondul unui tromboembolism pulmonar. Mai exact, se pare că un cheag de sânge s-a extins și a provocat o hemoragie care a blocat arterele pulmonare, ceea ce a dus la decesul acestuia.

