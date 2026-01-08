Acasă » Știri » Răsturnare de situație în cazul morții lui Gabriel din Buzău! Iubita tânărului: ”L-am găsit aproape mort”

Răsturnare de situație în cazul morții lui Gabriel din Buzău! Iubita tânărului: ”L-am găsit aproape mort”

De: Simona Tudorache 08/01/2026 | 08:53
Răsturnare de situație în cazul morții lui Gabriel din Buzău! Iubita tânărului: ”L-am găsit aproape mort”

Moartea lui Gabriel, un tânăr de 25 de ani din Buzău, continuă să nască semne de întrebare. Ieri s-a iscat chiar un protest în curtea spitalului unde Gabriel a fost internat. Prietenii lui au venit cu lumânări și și-au strigat durerea. Gabriel a ajuns la SJU Buzău după ce mașina în care se afla, unde el era pasager, a intrat pe contrasens și s-a ciocnit cu un alt autoturism. În accident au fost rănite mai multe persoane. Gabriel s-a ales cu o fractură de femur şi a fost internat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău.

El era programat pentru  intervenția chirurgicală luni, dar nu a mai apucat să intre în sala de operație. Deși nimic nu prevestea tragedia, starea lui s-a degradat brusc. Gabriel s-a stins pe patul de spital, sub privirile rudelor și ale iubitei, care nu pot accepta acest sfârșit. Apropiații tânărului îi acuză acum pe medici de neglijență.

Spitalul este investigat acum de specialiști externi, moartea lui Gabriel fiind una suspectă. Necropsia va avea loc astăzi, 8 ianuarie.

Ce spune iubita lui Gabriel, tânărul mort după o fractură de femur

Denisa, iubita lui Gabriel a povestit cum s-au derulat evenimentele. Tânăra nu poate să creadă că cel pe care l-a iubit nu mai este.

„Vineri, după accident, mi-a spus că se simte bine și că vrea să meargă acasă. L-am sfătuit să rămână. Mi s-a spus că are doar o fractură de femur și că nu există temei pentru transfer la București. Am stat cu el la UPU până a fost mutat la ortopedie. Urma să stea 10 zile și să facă operația, apoi recuperarea. Luni dimineață, când am venit la spital, mi s-a spus că nu va mai intra în operație, că are pulsul mare. L-am găsit aproape mort, fără nicio legătură cu ce lăsasem vineri”, povestește Denisa.

Ce spun medicii despre moartea lui Gabriel

Denisa a relatat ce explicații a primit din partea medicilor. Tânăra susține că medicii cred că Gabriel a făcut embolie pulmonară.

„Mi s-a spus că a avut un cheag, că s-a dus la plămâni, apoi mi-au spus că a făcut infarct chiar pe pat, că a avut două preinfarcturi unul după altul și că nu mai avea nicio șansă”, a povestit Denisa Avram, prietena tânărului.

Iubita lui Gabriel a scris un mesaj dureros

Tânăra a publicat un mesaj dureros și pe pagina ei de Facebook. Ea spune că a simțit că Gabriel se stinge și îi acuză pe medici de incompetență, Între timp, managerul spitalului unde s-a produs tragedia spune că medicii își desfășoară acum cu greutatea activitatea, iar asta din cauza presiunii exercitate de cei care l-au iubit pe Gabriel.

„Dumnezeu sau poate incompetența și aroganța medicală din cadrul Spitalului Județean Buzău au decis altă soartă pentru noi. Mi-ai sfâșiat sufletul în timp ce ”eroii” spitalelor ne luau la mișto… te-am simțit cum pleci de lângă mine și am strigat în gura mare poate mă aude cineva. Dar prea târziu. Te-am pupat pe frunte și te-am pus să-mi promiți că ești puternic și nu mă lași. Dar n-ai mai avut putere”.

Foto: Facebook

Citește și: Un român de 18 ani a murit în incendiul din Crans-Montana. Anunțul făcut de MAE

Citește și: Suma fabuloasă pe care au plătit-o românii pentru Revelion la Sinaia. Cât o mașină la mâna a doua

 

 

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Program TV 8 ianuarie 2026. Survivor debutează azi la Antena 1 cu o surpriză pentru fani
Știri
Program TV 8 ianuarie 2026. Survivor debutează azi la Antena 1 cu o surpriză pentru fani
Cel mai friguros oraș din România în 2026. Meteorologii Accuweather anunță -18 grade Celsius în ianuarie
Știri
Cel mai friguros oraș din România în 2026. Meteorologii Accuweather anunță -18 grade Celsius în ianuarie
Ninge în toată România! Trafic în condiții de iarnă: Unde sunt cele mai multe restricții
Mediafax
Ninge în toată România! Trafic în condiții de iarnă: Unde sunt cele mai...
Cum arată acum linia „Tramvaiului pe valuri” din Rahova. STB a reparat șina parțial, dar... Probleme mari, în continuare!
Gandul.ro
Cum arată acum linia „Tramvaiului pe valuri” din Rahova. STB a reparat șina...
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani
Prosport.ro
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat...
Lux și opulență. Simona Halep, alături de fiul unui miliardar român, în Dubai
Adevarul
Lux și opulență. Simona Halep, alături de fiul unui miliardar român, în Dubai
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
Digi24
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să...
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Mediafax
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Parteneri
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată...
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes! Românca a început noul an în stil mare. FOTO
Prosport.ro
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes!...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
Click.ro
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze teritorii. Ce „greșeală fatală” ar putea face Putin
Digi24
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze...
Șoferii cu vârsta peste 70 de ani vor fi supuși unor teste oftalmologice la fiecare trei ani
Promotor.ro
Șoferii cu vârsta peste 70 de ani vor fi supuși unor teste oftalmologice la fiecare...
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Avioanele Ucrainei au acum „colți”: Sunt letale după ce au primit noi rachete aer-aer de 2 mil. de dolari bucata
go4it.ro
Avioanele Ucrainei au acum „colți”: Sunt letale după ce au primit noi rachete aer-aer de...
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Descopera.ro
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Lord of Hatred, cel de-al doilea expansion pack pentru Diablo IV. Ce noutăți promite și când va fi lansat
Go4Games
Lord of Hatred, cel de-al doilea expansion pack pentru Diablo IV. Ce noutăți promite și...
Cum arată acum linia „Tramvaiului pe valuri” din Rahova. STB a reparat șina parțial, dar... Probleme mari, în continuare!
Gandul.ro
Cum arată acum linia „Tramvaiului pe valuri” din Rahova. STB a reparat șina parțial, dar......
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop Pești 2026: un an al eliberării, al iubirii intense și al afirmării personale
Horoscop Pești 2026: un an al eliberării, al iubirii intense și al afirmării personale
Program TV 8 ianuarie 2026. Survivor debutează azi la Antena 1 cu o surpriză pentru fani
Program TV 8 ianuarie 2026. Survivor debutează azi la Antena 1 cu o surpriză pentru fani
Cel mai friguros oraș din România în 2026. Meteorologii Accuweather anunță -18 grade Celsius în ...
Cel mai friguros oraș din România în 2026. Meteorologii Accuweather anunță -18 grade Celsius în ianuarie
Cum se încălzesc locuitorii orașului în care temperaturile ajung la -30 de grade Celsius. Nu au calorifere
Cum se încălzesc locuitorii orașului în care temperaturile ajung la -30 de grade Celsius. Nu au calorifere
Șerbet de lămâie ca pe Coasta Amalfi: Pasta Queen zice „andiamo!”, noi zicem „mai pune o cupă!”
Șerbet de lămâie ca pe Coasta Amalfi: Pasta Queen zice „andiamo!”, noi zicem „mai pune o cupă!”
Bancul de joi | Dieta de după Anul Nou
Bancul de joi | Dieta de după Anul Nou
Vezi toate știrile
×