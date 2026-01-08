Răsturnare de situație în cazul morții lui Gabriel din Buzău! Iubita tânărului: ”L-am găsit aproape mort”

Moartea lui Gabriel, un tânăr de 25 de ani din Buzău, continuă să nască semne de întrebare. Ieri s-a iscat chiar un protest în curtea spitalului unde Gabriel a fost internat. Prietenii lui au venit cu lumânări și și-au strigat durerea. Gabriel a ajuns la SJU Buzău după ce mașina în care se afla, unde el era pasager, a intrat pe contrasens și s-a ciocnit cu un alt autoturism. În accident au fost rănite mai multe persoane. Gabriel s-a ales cu o fractură de femur şi a fost internat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău.

El era programat pentru intervenția chirurgicală luni, dar nu a mai apucat să intre în sala de operație. Deși nimic nu prevestea tragedia, starea lui s-a degradat brusc. Gabriel s-a stins pe patul de spital, sub privirile rudelor și ale iubitei, care nu pot accepta acest sfârșit. Apropiații tânărului îi acuză acum pe medici de neglijență.

Spitalul este investigat acum de specialiști externi, moartea lui Gabriel fiind una suspectă. Necropsia va avea loc astăzi, 8 ianuarie.

Ce spune iubita lui Gabriel, tânărul mort după o fractură de femur

Denisa, iubita lui Gabriel a povestit cum s-au derulat evenimentele. Tânăra nu poate să creadă că cel pe care l-a iubit nu mai este.

„Vineri, după accident, mi-a spus că se simte bine și că vrea să meargă acasă. L-am sfătuit să rămână. Mi s-a spus că are doar o fractură de femur și că nu există temei pentru transfer la București. Am stat cu el la UPU până a fost mutat la ortopedie. Urma să stea 10 zile și să facă operația, apoi recuperarea. Luni dimineață, când am venit la spital, mi s-a spus că nu va mai intra în operație, că are pulsul mare. L-am găsit aproape mort, fără nicio legătură cu ce lăsasem vineri”, povestește Denisa.

Ce spun medicii despre moartea lui Gabriel

Denisa a relatat ce explicații a primit din partea medicilor. Tânăra susține că medicii cred că Gabriel a făcut embolie pulmonară.

„Mi s-a spus că a avut un cheag, că s-a dus la plămâni, apoi mi-au spus că a făcut infarct chiar pe pat, că a avut două preinfarcturi unul după altul și că nu mai avea nicio șansă”, a povestit Denisa Avram, prietena tânărului.

Iubita lui Gabriel a scris un mesaj dureros

Tânăra a publicat un mesaj dureros și pe pagina ei de Facebook. Ea spune că a simțit că Gabriel se stinge și îi acuză pe medici de incompetență, Între timp, managerul spitalului unde s-a produs tragedia spune că medicii își desfășoară acum cu greutatea activitatea, iar asta din cauza presiunii exercitate de cei care l-au iubit pe Gabriel.