Cauza morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul de 25 de ani din Buzău. Ce arată rezultatele autopsiei

Au apărut noi informații în cazul morții tânărului din Buzău. Gabriel, în vârstă de 25 de ani, s-a stins din viață pe un pat de spital, după ce a fost implicat într-un accident rutier. Deși bărbatul a ajuns într-o stare stabilă la spital, la scurt timp a murit. Medicii legiști au stabilit acum cauza decesului, iar familia acuză cadrele medicale din spital. Ce s-a întâmplat cu Gabriel?

Accidentul în care Gabriel a fost implicat a avut loc în cea de-a doua zi a anului, pe un drum din județul Buzău. Acesta se afla în calitate de pasager într-un autoturism care a intrat în coliziune frontală cu o altă mașină. Impactul a fost extrem de violent, iar autoturismul în care se afla tânărul a fost proiectat ulterior într-un gard aflat pe marginea drumului.

Gabriel a fost găsit conștient, însă rănit, fiind transportat de urgență la Spitalul Județean de Urgență Buzău pentru investigații și tratament. Medicii au stabilit că acesta suferise o fractură la picior și avea nevoie de intervenție chirurgicală. Familia aștepta ca operația să aibă loc și apoi să îl poată lua acasă.

Cauza morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul de 25 de ani din Buzău

Însă, apropiații nu au mai apucat să îl primească pe Gabriel acasă. Tânărul a murit în mod subit, iar acum familia face acuzații grave la adresa medicilor. Între timp au apărut și primele concluzii oficiale. Rezultatele autopsiei efectuate la Serviciul de Medicină Legală Buzău arată că decesul a survenit pe fondul unui tromboembolism pulmonar.

Concret, se pare că un cheag de sânge s-a extins și a provocat o hemoragie care a blocat arterele pulmonare, ceea ce a dus la decesul acestuia. După ce a fost internat la spitalul din Buzău, Gabriel a fost vizitat de familie și de iubita lui, Denisa. La scurt timp, tânăra l-ar fi găsit în comă și acum face acuzații grave. Aceasta îi condamnă pe medici și cere să se facă dreptate pentru iubitul ei.