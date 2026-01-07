Acasă » Știri » Gabriel a murit la Spitalul Județean de Urgență Buzău, la câteva zile după ce a fost implicat într-un accident rutier. Iubita lui face acuzații grave: ”Eroii spitalelor ne luau la mișto”

De: Anca Chihaie 07/01/2026 | 12:49
Gabriel a murit la Spitalul Județean de Urgență Buzău/foto: social media

Un tânăr în vârstă de 25 de ani și-a pierdut viața pe patul de spital, la câteva zile după ce a fost implicat într-un grav accident rutier produs în județul Buzău, la începutul acestui an. Tragedia a zguduit atât familia, cât și comunitatea locală, mai ales că starea victimei părea stabilă, iar nimic nu anunța un deznodământ atât de dramatic.

Accidentul a avut loc în cea de-a doua zi a anului, pe un drum din județul Buzău. Tânărul, pe nume Gabriel, se afla în calitate de pasager într-un autoturism care, din cauze ce urmează a fi stabilite de anchetatori, a intrat în coliziune frontală cu o altă mașină care circula regulamentar din sens opus. Impactul a fost extrem de violent, iar autoturismul în care se afla tânărul a fost proiectat ulterior într-un gard aflat pe marginea drumului.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje medicale și de poliție. Gabriel a fost găsit conștient, însă rănit, fiind transportat de urgență la Spitalul Județean de Urgență Buzău pentru investigații și tratament. Medicii au stabilit că acesta suferise o fractură la picior și avea nevoie de intervenție chirurgicală. În zilele următoare, starea sa părea să evolueze favorabil, iar apropiații sperau într-o recuperare completă.

Potrivit informațiilor transmise de iubita sa, tânărul era optimist și se pregătea psihic pentru operație, fiind convins că va depăși acest moment dificil. Cu toate acestea, la câteva zile de la internare, starea sa s-a deteriorat brusc. Într-un interval scurt de timp, organismul tânărului a cedat, iar cadrele medicale nu au mai reușit să îl salveze. Decesul a survenit în salonul de spital, cu puțin timp înainte de intervenția chirurgicală programată.

„Azi toata copilăria mea a disparut. Si nu din vina ta, puiule. Astazi povestea noastră a ales să nu mai dea ocazie de revedere. (…) Ultima data cand ne-am impacat mi-ai promis că mă vei face mireasă, si ca nu vrei sa-mi mai dai drumul niciodata. Ne imbolnaveam din iubire reciproc si tot noi eram tratament. Sufletele noastre erau dependente si stiu ca si tu simteai la fel oricat de departe erai. (…) Mi-ai promis pe patul de spital ca esti puternic si ca treci peste asta, iar eu te-am crezut. Te-ai bucurat ca un copil sa ma ai alaturi si simteam ca totul va decurge mai usor impreuna. Visam la recuperare. Visai cu mine de mana pe patul de spital sa putem fi noi din nou si de data asta sa nu ne mai separe nimic si nimeni”, a scris iubita lui Gabriel, pe Facebook.

Moartea fulgerătoare a lui Gabriel a lăsat în urmă multă durere și numeroase semne de întrebare. Familia și persoanele apropiate sunt profund afectate de pierderea suferită, mai ales în condițiile în care nimeni nu se aștepta la un astfel de final. Tânărul avea planuri de viitor și era considerat de cei care îl cunoșteau o persoană plină de viață și speranță.

„Dumnezeu sau poate INCOMPETENTA SI AROGANTA MEDICALA DIN CADRUL SPITALULUI JUDETEAN BUZAU au decis alta soarta pentru noi.
Azi noapte la 3 eram in fata spitalului si ti am trimis poza, nu puteam intra dar te simteam ca nu esti bine.. mi-ai spus ca vrei sa te odihnesti.. 4 ore mai tarziu cand am venit la tine, mi-ai sfasiat sufletul in timp ce „eroii” spitalelor ne luau la misto… te-am simtit ca pleci de langa mine si am strigat in gura mare poate ma aude cineva. Dar prea tarziu.(…)

Nu stiu sa traiesc fara sa fii langa mine. Si stiu ca nici tu nu poti avea liniste acolo unde esti. Sunt cel mai credincios om care tot timpul gaseste un scop si un sens in toate, si cu speranta si rugaciune am trecut peste orice… dar Babi meu, incepând de azi credinţa mea s-a dărâmat..
Iubire eterna îngerul meu…oriunde ai fi, să mă mângâi și să-mi fii alinare la orice pas… e ultima mea dorinta”, a mai scris iubita lui Gabriel.

