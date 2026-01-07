Gabriel a murit la Spitalul Județean de Urgență Buzău, la câteva zile după ce a fost implicat într-un accident rutier. Iubita lui face acuzații grave: ”Eroii spitalelor ne luau la mișto”

Un tânăr în vârstă de 25 de ani și-a pierdut viața pe patul de spital, la câteva zile după ce a fost implicat într-un grav accident rutier produs în județul Buzău, la începutul acestui an. Tragedia a zguduit atât familia, cât și comunitatea locală, mai ales că starea victimei părea stabilă, iar nimic nu anunța un deznodământ atât de dramatic.

Accidentul a avut loc în cea de-a doua zi a anului, pe un drum din județul Buzău. Tânărul, pe nume Gabriel, se afla în calitate de pasager într-un autoturism care, din cauze ce urmează a fi stabilite de anchetatori, a intrat în coliziune frontală cu o altă mașină care circula regulamentar din sens opus. Impactul a fost extrem de violent, iar autoturismul în care se afla tânărul a fost proiectat ulterior într-un gard aflat pe marginea drumului.

Gabriel a murit la Spitalul Județean de Urgență Buzău

La fața locului au intervenit de urgență echipaje medicale și de poliție. Gabriel a fost găsit conștient, însă rănit, fiind transportat de urgență la Spitalul Județean de Urgență Buzău pentru investigații și tratament. Medicii au stabilit că acesta suferise o fractură la picior și avea nevoie de intervenție chirurgicală. În zilele următoare, starea sa părea să evolueze favorabil, iar apropiații sperau într-o recuperare completă.

Potrivit informațiilor transmise de iubita sa, tânărul era optimist și se pregătea psihic pentru operație, fiind convins că va depăși acest moment dificil. Cu toate acestea, la câteva zile de la internare, starea sa s-a deteriorat brusc. Într-un interval scurt de timp, organismul tânărului a cedat, iar cadrele medicale nu au mai reușit să îl salveze. Decesul a survenit în salonul de spital, cu puțin timp înainte de intervenția chirurgicală programată.

„Azi toata copilăria mea a disparut. Si nu din vina ta, puiule. Astazi povestea noastră a ales să nu mai dea ocazie de revedere. (…) Ultima data cand ne-am impacat mi-ai promis că mă vei face mireasă, si ca nu vrei sa-mi mai dai drumul niciodata. Ne imbolnaveam din iubire reciproc si tot noi eram tratament. Sufletele noastre erau dependente si stiu ca si tu simteai la fel oricat de departe erai. (…) Mi-ai promis pe patul de spital ca esti puternic si ca treci peste asta, iar eu te-am crezut. Te-ai bucurat ca un copil sa ma ai alaturi si simteam ca totul va decurge mai usor impreuna. Visam la recuperare. Visai cu mine de mana pe patul de spital sa putem fi noi din nou si de data asta sa nu ne mai separe nimic si nimeni”, a scris iubita lui Gabriel, pe Facebook.

Moartea fulgerătoare a lui Gabriel a lăsat în urmă multă durere și numeroase semne de întrebare. Familia și persoanele apropiate sunt profund afectate de pierderea suferită, mai ales în condițiile în care nimeni nu se aștepta la un astfel de final. Tânărul avea planuri de viitor și era considerat de cei care îl cunoșteau o persoană plină de viață și speranță.