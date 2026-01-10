Cine este fotbalistul cu care Elena Ionescu de la Mandinga se iubește. Fosta câștigătoare de la Survivor este cu 13 ani mai mare decât el

Elena Ionescu (37 de ani) de la Mandinga își trăiește marea iubire alături de un bărbat cu 13 ani mai tânăr decât ea. Este vorba de Alex Enache (24 de ani), fost jucător legitimat la FCSB.

Anul 2026 a prins-o pe solista trupei Mandinga mai îndrăgostită ca niciodată. Recent, Elena Ionescu și fotbalistul Alex Enache și-au oficializat relația public. Ca doi îndrăgostiți la început de drum, cei doi fac tot posibilul să stea cât mai mult împreună. Zilele acestea, au dat o fugă în Dubai, unde au petrecut câteva zile la soare. De acolo, artista a publicat primele imagini din postura de iubită oficială a tânărului fotbalist.

Cine este Alex Enache, iubitul Elenei Ionescu de la Mandinga

Deși aproape tot timpul a reușit să își păstreze relațiile de iubire departe de ochii curioșilor, de data aceasta, chiar ea a fost cea care a încărcat pe social media mai multe imagini cu fotbalistul ei. Diferența de vârstă dintre artistă și Alex Enache este de 13 ani, diferență despre care mulți ar spune că nu este atât vizibilă.

Deși s-a postat alături de iubitul ei, fosta câștigătoare de la Survivor nu are de gând să depună prea mult efort în noua relație, cel puțin până când nu va considera că bărbatul de lângă ea merită să beneficieze de toată atenția ei.

Sunt liniștită, nu mă implic prea tare, mai mult cariera și cel mic. Nu vreau să mă atașez prea mult, mi-am propus ca niciun bărbat din viața mea să nu mai beneficieze de expunere. Deocamdată suntem în teste, dacă va bifa niște lucruri, foarte bine. Cei care vorbesc mult și fac puțin, nu au loc. Nu am nici eu așteptări prea mari. O luăm pas cu pas, vedem dacă vor evolua lucrurile, la început totul e frumos. Vreau să-mi arăți că ești om, că e totul așa cum îmi doresc, dacă nu, dă-i drumul de unde ai venit!”, a declarat Elena Ionescu pentru CANCAN.RO, la finalul anului 2025.

Alex Enache a fost jucător legitimat la FCSB în perioada 2020-2023, însă fără să joace vreun meci pentru echipă. În 2024, a ajuns în echipa celor de la CS Afumați, unde în acest sezon a jucat 16 meciuri, a marcat două goluri și trei pase decisive. În poziția de vârf de atac, iubitul Elenei Ionescu este cotat la 150.000 de euro.

Elena Ionescu nu se mai lasă păcălită! Artista, dezvăluiri fără perdea despre “domnul misterios” cu care a fost în Lefkada: “Trebuie să-mi arate că merită”

Elena Ionescu a rămas în ”pielea goală” în Cuba! Câștigătoarea Survivor România a intrat în panică, dar a improvizat în stil… havanez!