Acasă » Știri » Cine este fotbalistul cu care Elena Ionescu de la Mandinga se iubește. Fosta câștigătoare de la Survivor este cu 13 ani mai mare decât el

Cine este fotbalistul cu care Elena Ionescu de la Mandinga se iubește. Fosta câștigătoare de la Survivor este cu 13 ani mai mare decât el

De: Irina Vlad 10/01/2026 | 19:32
Cine este fotbalistul cu care Elena Ionescu de la Mandinga se iubește. Fosta câștigătoare de la Survivor este cu 13 ani mai mare decât el
Cine este fotbalistul cu care Elena Ionescu de la Mandinga se iubește. Fosta câștigătoare de la Survivor este cu 13 ani mai mare decât el/ sursă foto: arhivă CANCAN
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Elena Ionescu (37 de ani) de la Mandinga își trăiește marea iubire alături de un bărbat cu 13 ani mai tânăr decât ea. Este vorba de Alex Enache (24 de ani), fost jucător legitimat la FCSB. 

Anul 2026 a prins-o pe solista trupei Mandinga mai îndrăgostită ca niciodată. Recent, Elena Ionescu și fotbalistul Alex Enache și-au oficializat relația public. Ca doi îndrăgostiți la început de drum, cei doi fac tot posibilul să stea cât mai mult împreună. Zilele acestea, au dat o fugă în Dubai, unde au petrecut câteva zile la soare. De acolo, artista a publicat primele imagini din postura de iubită oficială a tânărului fotbalist.

Cine este Alex Enache, iubitul Elenei Ionescu de la Mandinga

Deși aproape tot timpul a reușit să își păstreze relațiile de iubire departe de ochii curioșilor, de data aceasta, chiar ea a fost cea care a încărcat pe social media mai multe imagini cu fotbalistul ei. Diferența de vârstă dintre artistă și Alex Enache este de 13 ani, diferență despre care mulți ar spune că nu este atât vizibilă.

Cine este Alex Enache, iubitul Elenei Ionescu de la Mandinga/ sursă foto: social media

Deși s-a postat alături de iubitul ei, fosta câștigătoare de la Survivor nu are de gând să depună prea mult efort în noua relație, cel puțin până când nu va considera că bărbatul de lângă ea merită să beneficieze de toată atenția ei.

Sunt liniștită, nu mă implic prea tare, mai mult cariera și cel mic. Nu vreau să mă atașez prea mult, mi-am propus ca niciun bărbat din viața mea să nu mai beneficieze de expunere. Deocamdată suntem în teste, dacă va bifa niște lucruri, foarte bine.

Cei care vorbesc mult și fac puțin, nu au loc. Nu am nici eu așteptări prea mari. O luăm pas cu pas, vedem dacă vor evolua lucrurile, la început totul e frumos. Vreau să-mi arăți că ești om, că e totul așa cum îmi doresc, dacă nu, dă-i drumul de unde ai venit!”, a declarat Elena Ionescu pentru CANCAN.RO, la finalul anului 2025.

Alex Enache a fost jucător legitimat la FCSB în perioada 2020-2023, însă fără să joace vreun meci pentru echipă. În 2024, a ajuns în echipa celor de la CS Afumați, unde în acest sezon a jucat 16 meciuri, a marcat două goluri și trei pase decisive. În poziția de vârf de atac, iubitul Elenei Ionescu este cotat la 150.000 de euro.

Elena Ionescu nu se mai lasă păcălită! Artista, dezvăluiri fără perdea despre “domnul misterios” cu care a fost în Lefkada: “Trebuie să-mi arate că merită”

Elena Ionescu a rămas în ”pielea goală” în Cuba! Câștigătoarea Survivor România a intrat în panică, dar a improvizat în stil… havanez!

 

 

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce sex are bebelușul Ivonei, fiica lui Mugur Mihăescu. A făcut gender reveal și soțul ei a rămas fără cuvinte: „Este, este”
Știri
Ce sex are bebelușul Ivonei, fiica lui Mugur Mihăescu. A făcut gender reveal și soțul ei a rămas…
Polițiștii de frontieră au rămas mască la Otopeni. Cu ce au încercat două românce care veneau din Dubai să intre în țară
Știri
Polițiștii de frontieră au rămas mască la Otopeni. Cu ce au încercat două românce care veneau din Dubai…
Singurul aparat electrocasnic, prezent în orice casă, pe care trebuie să-l scoatem din priză atunci când plouă. Nu este smartphone-ul
Mediafax
Singurul aparat electrocasnic, prezent în orice casă, pe care trebuie să-l scoatem din...
L-au salvat lupii. Povestea incredibilă a unui bărbat găsit viu după 4 zile în zăpadă
Gandul.ro
L-au salvat lupii. Povestea incredibilă a unui bărbat găsit viu după 4 zile...
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră. Tratatul, semnat pe teritoriul de azi al României
Adevarul
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră....
VIDEO Ce a răspuns Trump când a fost întrebat de un reporter dacă l-ar captura și pe Putin, cum a făcut-o cu Maduro
Digi24
VIDEO Ce a răspuns Trump când a fost întrebat de un reporter dacă...
De ce este mai bine să evităm plata cu cardul? Explicația experților și a 71 de studii
Mediafax
De ce este mai bine să evităm plata cu cardul? Explicația experților și...
Parteneri
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum...
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Prosport.ro
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Click.ro
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru...
O capitală europeană ia în considerare sistemul „comunist” par-impar. Mașinile ar putea circula doar din două în două zile
Digi 24
O capitală europeană ia în considerare sistemul „comunist” par-impar. Mașinile ar putea circula doar din...
VIDEO „Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport civil
Digi24
VIDEO „Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport civil
Mașina care a bătut Dacia Bigster în competitia „MAȘINA ANULUI 2026”
Promotor.ro
Mașina care a bătut Dacia Bigster în competitia „MAȘINA ANULUI 2026”
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
China scoate la rampă noul Type 19: blindatul 8×8 al PLA intră în serviciu operațional
go4it.ro
China scoate la rampă noul Type 19: blindatul 8×8 al PLA intră în serviciu operațional
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Go4Games
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
L-au salvat lupii. Povestea incredibilă a unui bărbat găsit viu după 4 zile în zăpadă
Gandul.ro
L-au salvat lupii. Povestea incredibilă a unui bărbat găsit viu după 4 zile în zăpadă
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce sex are bebelușul Ivonei, fiica lui Mugur Mihăescu. A făcut gender reveal și soțul ei a rămas ...
Ce sex are bebelușul Ivonei, fiica lui Mugur Mihăescu. A făcut gender reveal și soțul ei a rămas fără cuvinte: „Este, este”
Polițiștii de frontieră au rămas mască la Otopeni. Cu ce au încercat două românce care veneau ...
Polițiștii de frontieră au rămas mască la Otopeni. Cu ce au încercat două românce care veneau din Dubai să intre în țară
Salariu șofer de TIR 2026. Cât se câștigă în România în comparație cu alte țări din UE
Salariu șofer de TIR 2026. Cât se câștigă în România în comparație cu alte țări din UE
Există o „a treia stare” între viață și moarte. Cercetările celulare care au dus la descoperirea ei
Există o „a treia stare” între viață și moarte. Cercetările celulare care au dus la descoperirea ei
Mama lui Sergiu, reacție după arestarea polițistului care i-a ucis fiul: „Nu voi avea liniște până ...
Mama lui Sergiu, reacție după arestarea polițistului care i-a ucis fiul: „Nu voi avea liniște până nu…”
Cât câștigă un medic la o clinică privată în 2026. Suma pe care o primește lunar
Cât câștigă un medic la o clinică privată în 2026. Suma pe care o primește lunar
Vezi toate știrile
×