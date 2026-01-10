Polițiștii de frontieră au rămas mască la Otopeni. Cu ce au încercat două românce care veneau din Dubai să intre în țară

Polițiștii din Aeroportul Otopeni au făcut o adevărată descoperire la două pasagere. Într-un control de rutină, autoritățile au descoperit bijuterii, ceasuri și sume uriașe de bani nedeclarate, evidențiind importanța verificărilor stricte la frontieră.

La sosirea în țară din Dubai, două românce, în vârstă de 20 și 49 de ani, au atras atenția polițiștilor de frontieră și vameșilor, după ce au încercat să treacă neobservate cu bunuri și sume de bani nedeclarate.

Femeile s-au prezentat vineri după-amiază la Punctul de Trecere a Frontierei din Aeroportul Internațional Henri Coandă. După efectuarea formalităților obișnuite, ele s-au îndreptat către ieșire fără să declare bijuteriile, ceasurile și banii pe care îi aveau în bagaje.

Controlul amănunțit realizat de polițiști și vameși a scos la iveală un adevărat tezaur: 19 coliere, 34 de brățări, 5 inele și 17 perechi de cercei din metal galben, posibil aur, alături de 5 ceasuri de lux de diferite mărci. În plus, bagajele conțineau 2.718.500 dirhami UAE, inclusiv 73.400 euro.

Valoarea totală a bunurilor și a sumelor de bani se ridică astfel la circa 3 milioane de euro. Toate obiectele și banii au fost ridicați de autoritățile vamale și trimiși spre expertizare.

Polițiștii de frontieră au început cercetările pentru tentativă de contrabandă, iar ancheta continuă pentru a stabili circumstanțele exacte în care bunurile și sumele de bani au fost aduse în țară.

