De: Irina Vlad 10/01/2026 | 20:14
Can Yaman a fost arestat! Actorul turc, prins în timpul unei razii în club. Ce avea 'Sandokan' asupra lui

Actorul turc Can Yaman a fost arestat în cadrul unei operațiuni antidrog desfășurată la Istanbul. Cel care i-a dat viață lui „Sandokan” și alte 6 persoane, printre care actrița Ayşe Sağlam și Ceren Alper, precum și proprietari de cluburi, manageri și YouTuberi au ajuns în arestul poliției.

Actorul turc Can Yaman și actrița Selen Gorguzel se numără printre cele șapte persoane reținute în noaptea de vineri, 9 ianuarie 2026, în cadrul unei operațiuni antidrog desfășurată la Istanbul. Au fost efectuate descinderi în mai multe cluburi de noapte, în cadrul unei anchete privind traficul de droguri, spălare de bani și acuzații legate de prostituție, care au dus la reținerea mai multor persoane publice, actori, oameni de afaceri și sportivi.

Jandarmii au efectuat o descindere în forță la Bebek Otel, un hotel situat pe Bosfor, în cartierul Bebek, în timp de ofițeri ai departamentului antidrog au percheziționat Klein Phönix, un club de noapte din Istanbul.

Procurorii au declarat că ofițerii au confiscat substanțe descrise ca fiind lichide și droguri, cocaină, marijuana, pastile, cântare de precizie și muniție. Potrivit presei străine, Can Yaman a fost găsit în posesia unor narcotice și a fost eliberat ulterior, după ce a depus mărturie în fața anchetatorilor.

Printre persoanele reținute în cadrul operațiunii de la hotel s-au numărat actrița Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, fosta prezentatoare de televiziune Nilüfer Batur Tokgöz și Ceren Alper. Numărul total a crescut la șapte după ce Yaman a fost și el reținut. Biroul de anchetă pentru contrabandă, antidrog și infracțiuni economice al Parchetului General din Istanbul conduce ancheta.

