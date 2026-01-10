Mihai Trăistariu revine la Eurovision 2026 cu armele pregătite: „Aș mai face un compromis”

Mihai Trăistariu nu renunță la marele lui vis. După ce România revine în competiția Eurovision în 2026, artistul spune, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că este hotărât să se întoarcă pe scena care i-a adus cea mai mare consacrare și să lupte pentru locul întâi.

Pentru Mihai Trăistariu, Eurovision nu este doar un capitol din trecut, ci o misiune neterminată. La aproape două decenii de la succesul cu „Tornerò”, piesă care încă îi aduce venituri din străinătate, artistul este mai hotărât ca niciodată să revină în competiție și să aducă României trofeul mult visat.

Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, Trăistariu vorbește deschis despre succesul internațional, compromisurile făcute în carieră, felul în care i-a schimbat viața faima, dar și despre episoadele controversate care l-au pus în centrul atenției în online. Artistul nu ocolește nici subiectele delicate: relațiile, banii, investițiile în imobiliare, dar și modul în care vede monetizarea în social media.

CANCAN.RO: Eurovision a însemnat pentru tine un moment definitoriu în carieră, iar acum România revine în 2026 după doi ani de absență. Ce simți că înseamnă această revenire și ce ți-ai dori să se întâmple la Viena?

Mihai Trăistariu: Eu am simțit Eurovisionul diferit de alți colegi de-ai mei, pentru că la mine piesa «Tornerò» a colindat Europa și chiar a depășit granițele Europei la radio-uri. Difuzându-se o piesă de-a mea pe radio și în cluburi, în străinătate, am simțit ce înseamnă succesul internațional. Numai în Grecia, de exemplu, în 2006–2007, am avut 32 de concerte. M-au chemat în Grecia, Cipru, Malta. Malta mi-a dat o stea pe Bulevardul Celebrităților. În Grecia, Cipru și Malta am câștigat Cea mai bună voce, albumul anului, hitul anului. Am avut vreo 16 concerte în Malta și vreo 9 în Cipru. După aceea am colindat și țările nordice: Suedia, Finlanda, Norvegia, Danemarca și Islanda. Am ajuns în țări în care nu aș fi visat.

De aceea îmi doresc atât de mult Eurovisionul. Am fost foarte aproape să-l câștig și mi-am jurat că o să mă întorc și o să aduc României locul întâi mult visat. Ăsta este țelul carierei mele. Chiar dacă sună straniu că în fiecare an mă anunț că mă înscriu, după doi ani în care România nu a participat, când am aflat că anul acesta competiția se reia, chiar îmi bătea inima. O să mă întorc la Eurovision, am o piesă super, sper să fie de bine și sper să câștig și să aduc României locul întâi. Este visul meu, abia aștept. La Viena am mai fost, dar dacă mă duc acolo cu Eurovision, ar fi wow.

„Pentru Eurovision aș mai face un compromis”

CANCAN.RO: Dacă mâine ai intra în competiție, cu ce NU ai mai accepta să faci compromis, chiar dacă asta ar însemna să pierzi?

Mihai Trăistariu: Depinde ce înseamnă compromis. Spre exemplu, eu mi-am spart trupa Valahia, în care am cântat la debut. O consider un compromis, pentru că am riscat foarte mult. Am spart-o după patru ani și jumătate, când noi aveam succes și eram deja într-un turneu în Europa. Atunci m-am desprins și am început cariera solo.

Asta consider un compromis. Renunți la ceva, dar pui în balanță și vezi ce-ți convine mai mult. Și în situația de față, Eurovisionul e atât de important pentru mine, că aș fi capabil să fac un alt compromis. Nu cred că există ceva ce n-aș accepta, numai de dragul de a reprezenta România la Eurovision.

CANCAN.RO: Melodia „Tornerò” încă se ascultă în multe locuri din Europa și îți aduce venituri la aproape 20 de ani de la Eurovision. Cum te face să te simți faptul că o piesă de acum două decenii continuă să trăiască atât de intens?

Mihai Trăistariu: Eu primesc trimestrial venituri din străinătate, „Tornerò” încă se mai dă și în rapoartele pe care le primim chiar așa scrie: în ce țară, câte difuzări au fost la radio, dacă e ambiental, dacă s-au dat în cluburi, discoteci sau la televizor. Toate astea sunt venituri pasive, venituri pe viață. Mă bucură și de aia îmi doresc Eurovisionul din nou, pentru că poate îmi depășesc recordul. O piesă de locul întâi depășește barierele timpului, banilor. Vor veni și mai mulți bani, dar nu pentru bani aș face. Sunt într-o situație financiară bună. Pentru gloria personală, pentru orgoliul meu și pentru faptul că știu că sunt bun și că am valoare vreau să aduc acest premiu acasă.

„Fac 100.000 de euro pe an”

CANCAN.RO: Ai investit constant în imobiliare. Reușești astăzi să trăiești confortabil doar din veniturile generate de proprietăți sau muzica rămâne baza stabilității tale financiare?

Mihai Trăistariu: Eu produc cu firma mea cam 100.000 de euro pe an. Muzica îmi aduce cei mai mulți bani, undeva la 50–60.000 de euro, după care sunt apartamentele, care îmi aduc cam 35.000 de euro. Mai am și o școală de muzică, de unde mai fac vreo 10.000 de euro.

Muzica face de două ori cât apartamentele. Am de gând să vând școala de muzică, pentru că nu prea merge, produce puțin și e mult de muncă. Am o clădire cu 15 săli și, dacă o vând, mi-aș lua niște apartamente sau mi-aș face un hotel mic, o pensiune sau o casă. Dacă ar fi să investesc, aș vinde școala și mi-aș lua apartamente, pentru că merge mai bine cu ele. Deocamdată, raportul ăsta e: muzica pe primul loc, apoi apartamentele și apoi celelalte.

CANCAN.RO: Te-ai gândit vreodată să îți faci cont pe platforme gen OnlyFans sau alte variante prin care artiștii își monetizează imaginea?

Mihai Trăistariu: Eu monetizez deja YouTube-ul și Facebook-ul, dar de ani de zile, de când monetizez YouTube-ul, iau cam 50 de euro pe lună. De pe Facebook iau vreo 30 de euro. Deci sumele sunt atât de mici încât nu cred în monetizarea asta. Sunt milioane de conturi care monetizează și banii vin doar din reclame, nu din vizualizări. La orice postare pe care o fac eu, Facebook-ul își pune o reclamă. Dacă omul dă click pe reclamă, îmi intră 50 de cenți. Dacă nu, nu îmi intră nimic.

Oamenii au tendința să dea skip la reclame, cum fac și eu pe YouTube. Așteaptă să treacă cele 15 secunde și nu se uită la ele. În momentul ăla nu intră niciun leu. De aceea sumele sunt mici. Nu mă bazez pe platformele astea care aduc bani online. Nu cred în ele pentru că le-am testat. Eu iau bani, dar foarte puțin. Pe YouTube stau în așteptare 40 de euro pentru luna decembrie. Nu fac nicio brânză.

Poate la nivel internațional, artiști mari, gen Madonna, pot lua zeci de mii de euro din platforme. Dar la nivelul României nu cred că ia cineva mai mult de 1.000 de euro, chiar dacă are o piesă în vogă. Mulți își cumpără vizualizările și urmăritorii ca să păcălească publicul. Nu sunt reale. Sunt fake. De aceea nu cred în câștigurile din online.

„2026 va fi un an WOW”

CANCAN.RO: Cu ce gânduri ai început 2026 și ce așteptări ai de la acest an?

Mihai Trăistariu: Sunt un optimist din fire. Sunt Săgetător, cea mai optimistă zodie, cea mai prietenoasă, așa că 2026 va fi super, ca și anul trecut. 2025 a fost cel mai bun an de la pandemie încoace, l-aș egala cu 2019. Am avut peste o sută de concerte, iar Revelionul a fost recordul meu personal: am cântat la zece resorturi într-o singură noapte pe Valea Prahovei.

Podcasturile și aparițiile mele, chiar și cele controversate, îmi aduc, de fapt, succes. Oamenii deștepți intră pe podcasturile integrale, nu se uită doar la fragmentele care circulă pe net. Apoi mă cheamă la evenimente și nu duc lipsă de concerte. În showbiz, cei cu vechime au valoare, cum e vinul, cu cât e mai vechi, cu atât e mai bun.

2026 va fi un an super. Am două albume: unul de muzică pop și unul de petrecere. Mai am trei piese de scos și pregătesc trei cărți, o autobiografie combinată cu motivațional, o carte de poezii și una cu cugetări.

Îmi fac și un site, ca o afacere auxiliară, unde vreau să vând aceste albume, cărțile și tablouri. Am și un frate pictor, o să le pun și pe ale lui, plus tablouri făcute de mine din pandemie. Vreau ca site-ul să funcționeze ca o consignație modernă, unde și alți oameni să își poată vinde lucrurile.

Pe lângă Eurovisionul care vine în primăvară, vreau să mă bucur de viață: de vacanțe, de prieteni, de călătorii, de toate bucuriile vieții. Am devenit mai matur, mai liniștit și am învățat să trăiesc intens și să-mi fac viața așa cum îmi place.

Specialiștii spun că fericirea e făcută din bucățele mărunte. În fiecare zi încerc să-mi construiesc viața astfel încât să fie super. Și de aceea sunt sigur că o să am un 2026 WOW.

