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Locurile din casă pe care nu le-ai organizat de ani de zile. Experții spun că acolo se ascunde adevărata dezordine

De: Daniel Matei 05/07/2026 | 08:40
Locurile din casă pe care nu le-ai organizat de ani de zile. Experții spun că acolo se ascunde adevărata dezordine
Sursa foto: Shutterstock
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Chiar și cele mai ordonate locuințe au zone care sunt uitate ani la rând, iar în timp acestea devin adevărate surse de dezordine. Specialiștii în organizare spun că astfel de spații sunt adesea ignorate pentru că nu sunt folosite zilnic sau sunt ascunse privirii.

De la dulapuri rareori deschise până la sertare „cu de toate”, există mai multe locuri din casă care ar trebui verificate periodic pentru a menține un spațiu cu adevărat organizat, scrie Real Simple.

Dulapurile din camerele nelocuite

Dulapurile din camerele nelocuite sunt des ignorate. În timp, acestea devin locuri de depozitare pentru obiecte diverse, fără o categorie clară. Experții recomandă stabilirea unui scop clar pentru cameră și păstrarea în dulap doar a lucrurilor relevante.

Cutia cu cărți și documente vechi

Un alt loc uitat este teancul de manuale, instrucțiuni și documente vechi. Multe dintre acestea pot fi găsite online, iar păstrarea lor fizică ocupă spațiu inutil. Organizarea periodică și digitalizarea pot elibera rapid aceste zone.

Dulapul de lenjerii

Dulapul de lenjerii este adesea plin de cearșafuri nepotrivite, prosoape vechi sau seturi incomplete. Specialiștii recomandă păstrarea doar a seturilor complete și a textilelor în stare bună, iar restul pot fi eliminate sau refolosite.

Dulapul din hol

Acest spațiu este unul dintre cele mai importante din casă, deoarece este folosit frecvent. Din acest motiv, devine rapid aglomerat. Experții spun că ar trebui reorganizat de cel puțin două ori pe an pentru a rămâne funcțional.

„Punga cu pungi”

Deși sunt utile, pungile reutilizabile se acumulează foarte ușor în exces. Specialiștii recomandă păstrarea unui număr redus, suficient pentru utilizare zilnică, și eliminarea celor în plus.

Sub chiuveta din baie

Un alt spațiu problematic este zona de sub chiuveta din baie, unde se adună produse uitate sau nefolosite. Organizarea cu ajutorul unor cutii sau recipiente poate ajuta la menținerea ordinii și la folosirea eficientă a spațiului.

Sertarul „cu de toate”

Așa-numitul sertar „cu de toate” este prezent în multe locuințe și tinde să devină rapid nefuncțional. Experții recomandă sortarea lui periodică pentru a păstra doar obiectele utile.

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