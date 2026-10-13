Iuliana Beregoi, surprinsă în compania unui fost influencer celebru. Imaginile care au pus fanii pe jar

Iuliana Beregoi le-a atras, din nou, atenția fanilor din mediul online după ce s-a afișat în compania unui tânăr cunoscut publicului și a apărut cu un impresionant buchet de trandafiri galbeni.

În imaginile distribuite pe rețelele sociale, cântăreața apare alături de Roman Tătaru, nume cunoscut încă din perioada în care făcea parte din proiectul online „Ilie’s Vlogs”.

Iuliana Beregoi, alături de Roman Tătaru

Cei doi s-au filmat în ipostaze apropiate, iar apariția artistei cu florile primite a alimentat speculațiile urmăritorilor cu privire la natura relației dintre ei.

Deși nici Iuliana Beregoi, nici Roman Tătaru nu au oferit declarații despre o posibilă relație, imaginile publicate au fost suficiente pentru ca fanii să se întrebe dacă artista traversează o nouă etapă în plan sentimental.

Cine este Roman Tătaru

Roman Tătaru a devenit cunoscut în mediul online în urmă cu mai mulți ani, odată cu succesul proiectului „Ilie’s Vlogs”, realizat împreună cu Ilie Bivol. Videoclipurile celor doi au strâns un public numeros și au generat milioane de vizualizări în perioada în care proiectul era activ.

După încheierea colaborării, Roman Tătaru s-a mutat în Londra, unde a lucrat în construcții, departe de atenția publicului. Ulterior, el a vorbit deschis despre dificultățile cu care s-a confruntat de-a lungul anilor, mărturisind că a trecut prin probleme legate de consumul de alcool și substanțe interzise.

În prezent, apariția sa alături de Iuliana Beregoi a readus numele lui în atenția internauților. Rămâne însă de văzut dacă între cei doi există o relație sau dacă este vorba doar despre o apropiere care a stârnit curiozitatea fanilor.

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