Cum arată apartamentul Andreei. Dormitorul a fost amenajat cu mobilier în valoare de 10.000 de euro

Andreea Tonciu locuiește alături de familia sa într-un apartament amenajat într-un stil elegant, unde predomină nuanțele deschise și accentele aurii. Locuința impresionează prin livingul generos, dressingul spațios, mobilierul premium și colecțiile sale de genți și băuturi, care completează decorul sofisticat.

Vedeta se bucură de o locuință amenajată după propriul gust, în urma unui amplu proces de renovare și redecorare. Apartamentul impresionează prin designul elegant, mobilierul premium, încăperile spațioase și detaliile atent alese, de la dressingul încăpător până la colecțiile de genți și băuturi, care completează atmosfera sofisticată.

Imaginile pot fi văzute în galeria de mai jos.

Bruneta a oferit urmăritorilor săi un tur al apartamentului în care locuiește alături de familie, dezvăluind rezultatul unei renovări ample. Locuința, cu o suprafață de 110 metri pătrați, a fost amenajată cu sprijinul unui arhitect și se remarcă prin designul elegant, mobilierul premium, livingul generos și un dressing spațios, gândit până la cel mai mic detaliu.

„Am avut un arhitect foarte bun și crede-mă că la această nebunie s-a lucrat aproape o lună de zile. Mulți bani, dar nu o să zic suma. Nu vreau să zic suma. Sunt foarte sinceră!

Acest apartament l-am cumpărat complet mobilat, utilat, dar eu fiind o femeie cu nebuniile mele, am aruncat tot din el, de la parchet, wc-uri electrice, tot, pereți, am schimbat totul. Am turnat șapă din nou. Să iei de la zero un apartament de 110 metri pătrați”, a spus ea într-un videoclip de pe TikTok.

Dormitorul Andreei Tonciu, amenajat pe o suprafață de 18 metri pătrați, se numără printre cele mai spectaculoase încăperi ale locuinței. Potrivit echipei care s-a ocupat de designul interior, doar mobilierul realizat pentru acest spațiu a avut un cost de aproximativ 10.000 de euro, investiția reflectând materialele și finisajele alese pentru amenajare.

„Aproximativ 10.000 – 11.000 de euro fără muncitori, doar mobilier”, au declarat aceștia, potrivit viva.ro.

Andreea Tonciu a mărturisit din ce își câștigă banii

În urmă cu ceva timp, Andreea Tonciu a oferit detalii despre modul în care își asigură veniturile. Vedeta a explicat că, pe lângă proiectele și colaborările din mediul online, o parte importantă din veniturile familiei provine din afacerile dezvoltate de soțul său, Daniel Niculescu, în sectorul imobiliar.

„Cash-ul intră, dar intră din alte resurse. Resursele vin din partea soțului, pentru că eu sunt femeie și nu trebuie să muncesc atât de mult. (…) Nu pot eu, Andreea Tonciu, să mă angajez vânzătoare sau ceea ce îmi place mie cel mai mult, să mă angajez bucătar. Aș investi și mi-aș face propria afacere cu bucătărie cu mâncare, să fiu patroană. Știi ce este fericit pentru mine? Eu stau și toate îmi vin. E, vezi, știi ce înseamnă să fii mamă, ce responsabilitate pot să am?! (…) Peste 200 de mii de euro am cheltuit pe mașina cea nouă. Vrei să-ți spun câți bani am în contul din bancă?”, a precizat ea în emisiunea lui Teo Trandafir.

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