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Adio tocuri și fițe! Andreea Tonciu, de nerecunoscut într-un mall din Capitală

De: Emanuela Cristescu 07/06/2026 | 18:16
Andreea Tonciu. Sursa foto Captură video
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Andreea Tonciu (40 de ani) a renunțat de tot la fițele și hainele de lux cu care ne-a obișnuit! Bruneta și-a făcut apariția într-un mall din Capitală, într-o ținută extrem de simplă, total neobișnuită pentru ea. Fanilor nu le-a venit să creadă când au văzut-o.

Fina Anamariei Prodan, care a declarat de nenumărate ori că adoră hainele de lux, vacanțele în Dubai și teancurile de bani, s-a filmat în timp ce s-a dus la mall în papuci de casă. Bruneta nu s-a dus cu această ținută de „divă” să cumpere doar o pâine, ci să facă o sesiune serioasă de shopping.

Andreea Tonciu a renunțat la lux și fițe

Fanii s-au amuzat copios când au văzut-o pe Andreea în papuci de casă, pantaloni scurți și un tricou simplu negru. În filmare, bruneta nici măcar nu prea era fardată, dar măcar avea chef de glume.

„Papuci de casă la mall, da? Și mai mari, ca să nu mă strângă, să nu faceți bătături cum mi-am făcut eu. Aici am clema de păr, portofelul, banii, și haideți la shopping”, a spus Andreea Tonciu.

Andreea Tonciu
Andreea Tonciu. Sursa foto Social media

În urmă cu ceva vreme, Andreea Tonciu a recunoscut că nu se uită la bani atunci când vine vorba de haine. Aceasta a spus că nu are nicio limită atunci când primește cardul de la soțul ei și că au fost momente în care a „spart” 85 de milioane în doar câteva zile.

„Fără limită. Nu știu. Numai când o iau razna, o ia cardul razna, cardul soțului, îmi zice ‘Hello!’. Mă sună: ‘Dar pe cei ai cheltuit atâția bani?’. Zic: ‘Jur că nu știu!’ A fost plecat din țară de miercuri și s-a întors sâmbătă. Am avut de marți până miercuri 85 de milioane (n.r. 8.500 de lei).”, a povestit Andreea.

A primit 60.000 de euro ca să uite de înșelat

Bruneta este dispusă să facă și „afaceri” pentru micile ei plăceri. Ea a povestit că a primit 60.000 de euro de la tatăl ei ca să țină ascuns un episod delicat din familie, mai exact faptul că mama ei a fost înșelată. Chiar dacă a „împăcat-o” cu bani, Andreea nu a uitat ce s-a întâmplat.

​„Ca să nu mai fiu supărată, tatăl meu mi-a virat atunci, în cont, 60.000 de euro, dar, chestiile astea nu poți să le uiți, m-au afectat atât de tare și pe mine și pe mama. Cu siguranță nu o să uite niciodată”, a spus aceasta.

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