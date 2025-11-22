Andreea Tonciu a ajuns pe perfuzii! Ce a pățit bruneta

Se pare că Andreea Tonciu a avut ceva probleme de sănătate. Bruneta s-a simțit rău și a sunat o asistentă care, după cum zice ea, obișnuiește să îi mai pună perfuzii când starea ei generală nu este bună. Află mai multe detalii despre problema vedetei în rândurile următoare.

Andreea Tonciu nu mai are nevoie de nicio prezentare! A devenit celebră în showbizul românesc în urmă cu mulți ani, când defilările în lenjerie intimă pe podiumurile diverselor cluburi din România erau în vogă. De acolo la emisiuni de noapte și scandaluri mondene a fost doar un mic pas, pe care bruneta l-a făcut și așa s-a bucurat de notorietate.

Andreea Tonciu a ajuns pe perfuzii

Acum, mutată în Dubai și cu un public impresionant pe rețelele de socializare, Andreea Tonciu își ține fanii la curent cu viața ei. Bruneta împărtășește momentele frumoase, dar și pe cele mai puțin frumoase. Așa se face că le-a spus fanilor că i-a fost rău și a ajuns pe perfuzii.

Vedeta se afla în intimitatea casei sale, unde nu se simțea bine. Susține că a avut ceva dureri, motiv pentru care a chemat pe cineva specializat să îi facă o perfuzie. În punga cu ser se pare că nu a pus medicamente anume, ci un cocktail de mai multe vitamine care au energizat-o pe Andreea Tonciu.

„M-am simțit puțin rău, am avut dureri și a trebuit să o chem pe doamna care îmi face perfuzii acasă, să vină să-mi facă una. Nu m-am simțit deloc bine. Mi-a făcut o perfuzie, mi-a pregătit și un cocktail cu vitamine, dar acum sunt foarte bine”, a spus Andreea Tonciu.

