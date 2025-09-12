Andreea Tonciu ne-a uluit total! Când a rămas însărcinată cu Daniel Niculescu: „Nici nu-l cunoșteam bine”

Andreea Tonciu și Daniel Niculescu formează un cuplu solid de aproape zece ani, însă nu toate detaliile legate de povestea lor de dragoste au fost făcute publice până acum. Vedeta a dezvăluit recent un secret din primele luni ale relației lor și anume momentul în care a rămas însărcinată.

Daniel Niculescu, soțul Andreei, are 33 de ani și este cu cinci ani mai tânăr decât aceasta. El este un tânăr afacerist, pasionat de sport, printre care sala se numără sala de forță și box de performanță, în trecut. Spre deosebire de vedetă, care a ales lumina reflectoarelor și viața mondenă, el preferă discreția și stă departe de atenția publicului.

Cei doi s-au căsătorit în 2016, iar relația lor a fost încununată rapid de venirea pe lume a fiicei lor, Rebecca Maria. Andreea a povestit că sarcina a apărut la doar câteva zile după ce l-a cunoscut pe Daniel Niculescu și nu știa ce să facă.

„Am stat 12 zile, ne-am văzut zilnic și am plecat la munte și am rămas gravidă imediat. În septembrie ne-am văzut, ne-am cunoscut și în octombire am rămas gravidă. În 2015 s-a întâmplat totul și în 2016 s-a născut Rebi. Mama plecase în America, eu stăteam mereu cu el”, a povestit Andreea Tonciu în podcastul lui Jorge.

Emoții pentru Andreea Tonciu la începutul sarcinii

Andreea Tonciu a mărturisit că vestea sarcinii a venit cu emoții puternice și multe frici. Vedeta a recunoscut că a izbucnit în lacrimi atunci când a aflat, mai ales pentru că mama ei era plecată în America, iar relația cu Daniel Niculescu abia începuse.

Diferența de vârstă dintre ei, dar și faptul că se cunoșteau doar de câteva săptămâni, i-au adus multe îndoieli. Totuși, Daniel a avut o reacție matură și liniștitoare, chiar dacă inițial îi ascunsese vârsta reală, de teamă că vedeta nu va accepta să iasă cu el.

„Am început să plâng, nu știam ce să fac, mama era în America, el era mai mic decât mine, abia ne cunoscusem, nu știam dacă vrea să stea cu mine. Mama a zis că mi-l crește ea, să stau liniștită. Eu? Să fac un copil cu un om pe care-l știu de 3 săptămâni, mai mic decât mine cu 5 ani. El a avut o reacție foarte ok când a auzit că sunt însărcinată. Nu aveam încredere în el fiind un băiat de oraș, mai mic decât mine. M-a păcălit, nu mi-a zis vârsta reală la început, îi era frică că nu mai ies cu el. Nu părea că avea 25 de ani atunci, părea de vârsta mea. Când vine de la Dumnezeu. Eu până să-l cunosc pe soțul meu am avut o relație în care am suferit psihic și m-am rugat să-mi dea Dumnezeu un bărbat cu care să-mi fac o familie”, a mai spus Andreea Tonciu.

