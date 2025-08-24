NU E BANC! Cât costă o noapte de cazare în hotelul din Turcia, unde Andreea Tonciu și-a petrecut vacanța

Andreea Tonciu a ales să se răsfețe alături de familie într-o escapadă de lux, plecând împreună cu soțul ei, Daniel, și fiica lor, Rebecca, într-un hotel exclusivist din Turcia. Prețul plătit pentru o singură noapte nu este pentru orice buzunar.

Andreea Tonciu și familia ei s-au cazat într-unul dintre cele mai exclusiviste resorturi din Turcia. Vedeta a optat pentru un sejur într-un hotel de top, unde confortul și serviciile premium sunt garantate, oferind o experiență de neuitat pentru întreaga familie.

Cât costă o noapte de cazare la hotelul ales de Andreea Tonciu

Prețul unei singure nopți de cazare în acest hotel ajunge la 11.000 de lei și poate crește semnificativ în funcție de serviciile și facilitățile suplimentare alese. Andreea și familia ei se bucură astfel de lux absolut, relaxare și priveliști spectaculoase, transformând vacanța într-o adevărată experiență exclusivistă.

Pe acoperișul hotelului din Belek, Turcia se pot găsi o piscină infinită, restaurant, bar și club de fitness, completată de priveliști spectaculoase și apusuri de neuitat. Oaspeții pot participa la petreceri tematice la piscină, concerte live, spectacole și se pot bucura de parc acvatic. Cluburile de golf exclusive, inclusiv primul teren iluminat din Europa, și facilitățile sportive precum terenuri de fotbal, tenis și padel asigură activități diverse. Serviciile de lux includ transfer VIP, șofer privat, butler personal și check-in privat în cameră, se arată pe site-ul hotelului ales de Andreea Tonciu.

Andreea Tonciu a primit cadou un bolid de lux

Vedeta a fost recent răsfățată cu un cadou deosebit, când a împlinit frumoasa vârstă de 39 de ani. A avut parte de o petrecere grandioasă, iar surpriza serii a fost un automobil negru cu numeroase opțiuni. Prețul lui se ridică la aproximativ 200.000 de euro.

„Tanc rusesc! Am primit cadou o mașină neagră, e frumoasă (…) Acum șase zile am cumpărat-o. Eu am ales-o pentruEu am ales-o pentru că mie îmi plac foarte mult aceste mașini. Am mai avut în trecut mașină ca asta, dar am vrut, bineînțeles, 2025. Am luat-o fix din reprezentanță. Ca să cumperi o mașină d-asta, trebuie să aștepți foarte mult cota, dar eu nu am așteptat mult. Am așteptat puțin, 2 luni maxim”, a povestit vedeta, în timp ce prezenta bordul mașinii.

