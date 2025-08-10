Acasă » Exclusiv » Să vezi şi să nu crezi! Andreea Tonciu n-a avut “frână” nici măcar pe plajă! Soţul a fost martor

Să vezi şi să nu crezi! Andreea Tonciu n-a avut “frână” nici măcar pe plajă! Soţul a fost martor

De: Beatrice Dumitru 10/08/2025 | 23:40
Temperaturile ridicate, marea și plajele de lux din Mamaia atrag în fiecare an sute de mii de turiști, iar vedetele de la noi nu pot lipsi. Cum altfel să își întrețină bronzul frumos și să se relaxeze dacă nu la malul mării?! Și, dacă în urmă cu câțiva ani făcea ravagii în Loft sau Nuba cu mișcările ei de felină, de data aceasta vedeta a fost la plajă cu familia. Despre Andreea Tonciu vorbim care este o familistă convinsă, astfel că vacanța alături de soț și fiica lor este nelipsită. CANCAN.RO are imagini tari cu vedeta la plajă. 

În urmă cu puțin timp, Andreea Tonciu ne oferea un interviu în care ne spunea că își dorește să mai fugă un weekend și pe litoralul românesc. Vedeta, care este obișnuită să meargă mereu în Dubai și Turcia, de data aceasta și-a făcut timp și pentru plajele din Mamaia. Iată cum am surprins-o pe brunetă.

Andreea Tonciu s-a relaxat la plajă dar cu gândul era în altă parte

CANCAN.RO a fost, ca de fiecare dată, la datorie, astfel că nu ne-a scăpat nimic din ce s-a întâmplat în această perioadă pe litoralul românesc. Cei care intră în vizorul nostru sunt Andreea Tonciu care se afla la mare cu soțul și fiica lor, Rebeka. Îmbrăcați colorat și echipați cu pălării și ochelari de soare, și-au găsit rapid trei șezlonguri poziționate perfect și s-au pus la plajă.

Andreea Tonciu și-a scos familia la plajă
Andreea Tonciu și-a scos familia la plajă

Au stat tolăniți vreme de câteva zeci de minute, apoi, când soarele a început să ardă, s-au pus sub umbreluțe, la umbră. Remarcăm că sunt cu toții atenți la razele ultraviolete să nu cumva să se ardă. Așadar, își aplică cremă de protecție solară deseori, stau sub umbreluță, iar Andreea și fiica ei poartă și șapcă, respectiv pălărie pe cap pentru protecție maximă. Nu uită nici de hidratare, astfel că au provizii de apă puse lângă sezlonguri.

Telefonul bata-l vina

Cu toții stau pe telefoane și butonează. Fie pe social media, fie pe internet sau că se uită pe youtube, un lucru este cert: familia Andreei nu poate să lase o clipă acest obicei, nici când sunt la mare. Bine, recunoaștem că la un moment dat, fosta asistentă tv și-a luat ochii din telefon când a văzut cine trece pe lângă ea.

Andreei i-a atras atenția un cățel care a făcut-o imediat să zâmbească
Andreei i-a atras atenția un cățel care a făcut-o imediat să zâmbească

Vedetei îi atrage atenția o domnișoară care trece cu un cățel pe lângă ea. Acela este momentul în care bruneta se oprește din a da scroll pe telefon și se uită la animalul de companie cu drag. Continuă apoi să îi spună fetei sale ceva și își vede, din nou, de telefon.

