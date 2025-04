Andreea Tonciu face ravagii, după ce a fost pusă la zid! Ce planuri avea pentru sora ei şi cum s-au năruit: „Asta îmi plăcea mie… Ea a ales să muncească”

Andreea Tonciu este una dintre cele mai sincere și asumate vedete din România. Bruneta nu se ferește să spună ceea ce gândește, chiar dacă, de multe ori vorbele sale stârnesc multă controversă. Cea mai recentă afirmație legată de sora ei, Lorena, a aruncat internetul în aer. Dar, să vă introducem puțin în poveste. Sora mai mică a Andreei Tonciu a terminat facultatea și s-a angajat pe program full time la o multinațională. Andreea Tonciu, obișnuită cu lumina reflectoarelor de tânără, și-ar fi dorit ca sora ei să activeze în alt domeniu, mai ales că are și talent, astfel că a spus asta cu subiect și predicat. Desigur că, toți oamenii din online, și nu numai, au criticat-o pe vedetă pentru afirmațiile ei. Într-un interviu exclusiv CANCAN.RO Andreea lămurește situația, dar spune și cum angajarea surorii i-a dat ei planurile peste cap.

Dacă până la 25 de ani a stat și a studiat, acum, după terminarea facultății, sora Andreei Tonciu a decis că trebuie să ia taurul de coarne și să se angajeze. Astfel, Lorena a hotărât în urmă cu două luni să meargă la câteva interviuri, iar acum are deja serviciu și merge zilnic. Lorena lucrează într-o multinațională în domeniul construcțiilor și are program de opt ore cu o oră pauză de masă. Tânăra este încântat de noul ei job, însă nu același lucru am putea să-l spunem despre sora ei. Andreea Tonciu ar fi văzut-o în alt domeniu pe sora mai mică.

Andreea Tonciu, pusă la zid după ce a declarat că nu vrea ca sora ei să lucreze

Ce are în gușă, are și-n căpușă, este unul dintre proverbele care i se potrivesc perfect Andreei Tonciu. Cu toate că este mereu expusă, vedeta nu se sfiește să spună ce gândește. Așadar, bruneta a declarat după ce a aflat de angajarea surorii sale că și-ar fi dorit altceva pentru ea, nu să lucreze într-o multinațională. Bineînțeles că această afirmație a făcut rumori, iar Andreea a fost pusă la zid. Bruneta ține acum să lămurească situația.

„Fără muncă nu se poate. S-a înțeles foarte greșit, eu îmi doresc și mi-am dorit întotdeauna ca sora mea să muncească, doar că îmi doream să aibă propria ei afacere. Asta îmi plăcea mie, așa aș fi văzut-o eu. Dar dacă ea a ales să muncească într-un loc care îi place, mă bucur pentru ea. Vorbim zilnic la telefon și mi-a povestit tot. Îi place foarte mult, se descurcă, este ceea ce își dorea”, a declarat Andreea Tonciu pentru CANCAN.RO.

Întrebată unde ar fi văzut-o pe sora ei să lucreze, Andreea a spus că avea deja planul făcut. Se pare că mezina familiei are un talent aparte în arta machiajului, iar cu ajutorul câtorva cursuri de perfecționare ar fi putut ajunge să fie unul dintre cei mai apreciați make-up artiști de la noi. Andreea Tonciu ar fi vrut chiar să colaboreze cu sora ei.

„Eu aveam în plan să facem ceva împreună, ei îi place foarte mult să machieze. Se și descurcă foarte bine, știe să machieze, spre deosebire de mine care nu știu și apelez la profesioniști, și chiar îmi doream pentru ea să facă niște cursuri ca să devină un make-up artist celebru. Îi spusesem, avem spațiu, tu cu make-up-ul și eu să îmi fac un bussiness acolo. Dacă tot avem spațiul, îmi fac și eu un mic brand de haine acolo. Nu orice fel de haine, aveam în cap să îmi fac tricouri sau treninguri cu toate vorbele mele. Toate perlele pe care le-am scos de-a lungul vieții. Eu râd singură la momentele cu mine de acum 10-12 ani, mi le pun de 10, 15 ori și tot nu mă satur, tot râd singură. Îmi place foarte mult că multe fete se regăsesc în Andreea Tonciu. Eu sunt asumată și în sufletul meu a rămas și acea Andreea”, a mai spus fosta asistentă tv.

Se mută bruneta din țară?! „Soțului îi surâde ideea”

Dacă planurile pe care și le-a făcut pentru sora ei i-au fost date peste cap, fără voia ei, în privința vacanțelor, lucruri sunt clare pentru Andreea Tonciu. Vedeta urmează să petreacă sărbătorile pascale în Dubai, una dintre destinațiile ei preferate. Așa cum știm, vedeta nu se dezice din a pleca în Turcia și Dubai, în ciuda faptului că până și mama ei a sfătuit-o să mai vadă și alte locuri.

Dar, Andreea Tonciu este vehementă în privința alegerilor sale, iar ea și soțul ei iau în calcul chiar și o mutare definitivă din țară pentru confortul și siguranța fiicei lor.

„O să plec într-o vacanță de Paște în Dubai, iar la vară mergem în Turcia pentru Rebeka. Două dintre destinațiile mele preferate care nu lipsesc din programul nostru. Mama mereu îmi spune: Numai Dubai și Turcia, dar du-te, draga să vezi lumea! Mie acolo îmi place și dacă ar fi să mă mut de tot m-aș muta în Dubai, îmi place mult acolo. Mi se pare mult mai sigur pentru Rebeka.

Am o mică teamă pentru fata mea, tinerii din ziua de azi nu mai sunt cum erau pe vremea noastră, dar cu siguranță Rebeka va fi un copil cuminte. Și soțului îi surâde ideea, mi-a spus că după 40 de ani vrea să se mute acolo, dar nu ne gândim acum la asta”, a spus ea.

