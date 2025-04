Andreea Tonciu face RAVAGII cu cardul soțului ei! Pe ce a cheltuit 8.500 de lei în mai puțin de o săptămână

Andreea Tonciu nu se uită deloc la bani atunci când vine vorba de plăcerile sale! Bruneta a făcut ravagii cu cardul soțului său, Daniel Niculescu. Află, în articol, pe ce a cheltuit 8.500 de lei în mai puțin de o săptămână.

Andreea Tonciu și Daniel Niculescu s-au căsătorit în urmă cu 8 ani și sunt părinții unei fetițe pe nume Rebecca. Tot atunci, odată cu noul statut de femeie măritată, vedeta a renunțat aproape definitiv la aparițiile publice și s-a dedicat în totalitate familiei sale. Totuși, bruneta se bucură de o viață frumoasă, alături de soțul ei. Bărbatul îi face toate poftele și nu se uită de loc la bani atunci când vine vorba de mama fiicei sale.

Citește și: Din ce își câștigă sora Andreei Tonciu banii. Vedeta nu este de acord cu meseria Lorenei: ”Nu mai puteam să stau degeaba”

Andreea Tonciu a mărturisit că nu se uită deloc la bani atunci când își dorește ceva. Bruneta își cumpără tot ce vrea chiar și atunci când soțul ei nu este acasă. La un moment dat, în timp ce Daniel Niculescu era plecat în străinătate, ea a cheltuit 8.500 de lei într-o săptămână.

Atunci când a văzut suma uriașă, bărbatul și-a sunat soția și a întrebat-o pe ce a dat atât de mulți bani. Bruneta a mărturisit că nu știe exact pe ce i-a cheltuit și nu și-a luat ceva anume, ci a plătit motorină, facturi și mâncarea la restaurante.

În luna octombrie a anului trecut, Andreea Tonciu a creat isterie pe rețelele de socializare, atunci când și-a etalat cea mai nouă achiziție. Este vorba despre un bolid de senzație, unic în România care a costat peste 700.000 de euro.

„Am luat mașina din reprezentanță de la Mercedes. Eu am fost mai mult timp plecată în Dubai și am văzut o mașină ca aceasta acolo. De când am văzut-o, am spus că aș vrea și eu una la fel, să fiu unicată. Toată lumea știe că mie îmi place să fiu unică, să nu mai aibă nimeni ce am eu. A trebuit să aștept 4 luni după ea, pentru că a stat în Germania, la tunning. Mie nu îmi place să vorbesc despre prețuri, dar oamenii care cunosc mașinile își dau seama de cât costă o astfel de mașină. Am ieșit cu ea prin oraș, toată lumea se uită la mașină”, a declarat Andreea Tonciu pentru CANCAN.RO, în urmă cu ceva timp.