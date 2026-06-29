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Supermarketul din România cu cei mai ieftini mici. O caserolă de 600g de mititei costă doar 4.40 lei

De: Elisa Tîrgovățu 29/06/2026 | 08:44
Supermarketul din România cu cei mai ieftini mici. O caserolă de 600g de mititei costă doar 4.40 lei
Supermarketul din România cu cei mai ieftini mici. O caserolă de 600g de mititei costă doar 4.40 lei
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Un supermarket din România a devenit subiect de discuție pe rețelele de socializare după ce un utilizator a publicat o ofertă considerată surprinzătoare la un produs foarte popular în rândul românilor: micii.

O caserolă de 600 de grame de mititei de porc a ajuns să coste doar 4,40 lei, după o reducere semnificativă de 59%, prețul inițial fiind de 10,99 lei. Promoția a atras rapid atenția internauților, mai ales prin diferența considerabilă de preț față de valoarea obișnuită a produsului în alte magazine.

Supermarketul cu cei mai ieftini mici

Imaginea cu produsul și prețul redus a fost distribuită intens online, stârnind numeroase discuții despre politica de prețuri și despre modul în care astfel de reduceri sunt aplicate în marile lanțuri de magazine.

Mulți utilizatori s-au arătat surprinși de costul extrem de mic, în timp ce alții au încercat să găsească explicații, precum lichidarea stocurilor sau campanii promoționale limitate în timp. Subiectul a devenit rapid viral, fiind luat cu asalt în mediul online.

În secțiunea de comentarii, mai mulți internauți au încercat să își exprime opiniile personale, unele critice, altele favorabile. Oferta aparține unui magazin din rețeaua Kaufland.

„O singură dată i-am încercat, erau 16 lei pe kilogram. Sunt praf, ai zice că sunt făcuți din carne de mezeluri expirate, reamestecate și reformate ca mici (în veci nu mai cumpăr de la ei, nu mai am nicio treabă cu micii)”

„Se dau la reducere mare fiindcă a doua zi expiră și nu mai pot fi vânduți.”

„Sunt foarte buni, îi mâncăm de ani de zile. Poate au stoc foarte mare și de aceea au redus prețul atât de mult”, au scris internauții pe rețelele de socializare.

Astfel de reduceri apar frecvent în campaniile de tip clearance sau atunci când produsele se apropie de data expirării. Magazinele aleg să scadă prețurile pentru a evita pierderile și pentru a elibera stocurile. Ofertele ajung rapid virale în mediul online și generează discuții despre calitate și strategiile comerciale ale marilor lanțuri.

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