Alertă alimentară! Un produs adorat de români a fost retras din Kaufland și Lidl

Alertă alimentară în România după ce un produs cunoscut și consumat de numeroși români a fost retras de la vânzare din cauza unui posibil risc pentru sănătate. Autoritățile și producătorul au decis retragerea preventivă a unui lot de croissante congelate cu cremă de alune, după ce a fost semnalată posibilitatea existenței unui corp străin în produs.

Anunțul a fost făcut public de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), care a informat că măsura a fost luată în colaborare cu Ferrero România. Potrivit informațiilor transmise, este vorba despre un anumit lot de Nutella Croissant congelat, fabricat de compania italiană Fresystem S.p.A.

Lotul a fost distribuit în magazinele Lidl și Kaufland

Produsul vizat face parte din lotul de producție L126Z39 și are termen de valabilitate până la data de 6 mai 2027. Retragerea a fost decisă după identificarea unui risc potențial privind prezența unui fragment metalic, care ar putea ajunge în produs în timpul procesului de fabricație. Chiar dacă nu au fost raportate cazuri în care consumatorii să fi găsit astfel de corpuri străine în produsele comercializate, compania a ales să acționeze preventiv.

Lotul respectiv a fost distribuit în magazinele Lidl și Kaufland din România. Reprezentanții autorităților subliniază însă că măsura nu afectează alte loturi sau produse din aceeași gamă, ci exclusiv lotul menționat în notificare.

Consumatorii care au cumpărat acest produs sunt sfătuiți să verifice cu atenție informațiile înscrise pe ambalaj și să evite consumul dacă dețin un produs din lotul retras. Aceștia îl pot returna în magazinele de unde l-au achiziționat și vor primi înapoi întreaga sumă plătită, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal. Procedura de returnare este disponibilă până la data de 15 iulie 2026.

Ferrero România a transmis că retragerea a fost realizată din precauție și face parte din măsurile interne de siguranță alimentară, menite să protejeze consumatorii și să prevină orice posibil incident. Autoritățile recomandă populației să urmărească anunțurile oficiale privind produsele retrase de pe piață și să respecte instrucțiunile comunicate în astfel de situații.

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