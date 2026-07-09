Cum arată vila în care locuiește Margot Robbie. Celebra actriță a optat pentru un design minimalist

Margot Robbie (36 de ani) locuiește într-o vilă care pare desprinsă dintr-un film de Hollywood. Actrița care a cucerit marile ecrane și a devenit unul dintre cele mai bine plătite nume din industrie se retrage, după filmări, într-o proprietate de aproximativ 5 milioane de dolari, unde luxul și confortul merg mână în mână.

Proprietatea sa din exclusivista zonă Venice Beach, Los Angeles, impresionează prin designul modern, spațiile generoase și atmosfera relaxată, departe de agitația celebrităților.

Cum arată vila în care locuieste Margot Robbie

Puțini știu că vedeta nu a locuit întotdeauna în case spectaculoase. În primii ani ai relației cu soțul ei, regizorul Tom Ackerley, cei doi împărțeau un apartament din Londra cu alți patru colegi de locuință. Margot a mărturisit că îi place să trăiască într-o casă plină de oameni, deoarece îi amintește de copilăria petrecută în Australia.

Astăzi, însă, viața actriței s-a schimbat radical. Proprietatea din Venice Beach este alcătuită din trei clădiri separate, amplasate pe un teren generos, ceea ce îi oferă intimitatea pe care și-o dorește. Punctul de atracție al vilei este piscina elegantă din curte, unde Margot Robbie a dezvăluit că obișnuiește să își înceapă diminețile.

La interior, casa impresionează prin camere luminoase, tavane înalte cu grinzi din lemn, pereți albi și un decor minimalist, dar extrem de rafinat. Întreaga locuință este amenajată într-un stil modern, iar fiecare încăpere a fost gândită pentru a crea o atmosferă relaxantă, specifică unei case de vacanță.

Unde a locuit celebra actriță înainte

Înainte să se mute în actuala reședință, Margot Robbie și Tom Ackerley au locuit într-o altă vilă spectaculoasă din Hancock Park, cumpărată la scurt timp după nuntă. Casa avea patru dormitoare, șase băi, o pivniță pentru vinuri și o bucătărie cu finisaje premium. Totuși, cele mai surprinzătoare elemente erau un leagăn montat chiar în living și o cameră special amenajată pentru animalele de companie, cu intrare separată.

Actrița nu s-a limitat doar la investițiile din Statele Unite. În 2018, ea a cumpărat două case moderne pe Gold Coast, în Australia, pentru mama și sora sa, după ce locuința în care a copilărit fusese vândută.

Astăzi, Margot Robbie se poate lăuda cu un adevărat portofoliu imobiliar, însă vila din Venice Beach rămâne bijuteria coroanei. Proprietatea de milioane de dolari reflectă perfect stilul actriței ca a interpretat-o pe Barbie: elegant, discret și lipsit de extravagante inutile, dar cu toate facilitățile pe care și le-ar putea dori un star de la Hollywood.

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