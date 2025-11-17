Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » De la Barbie la ‘Prințesa muzicii pop’! Margot Robbie ar putea să o interpreteze pe Britney Spears în filmul biografic „The Woman in Me”

De la Barbie la 'Prințesa muzicii pop'! Margot Robbie ar putea să o interpreteze pe Britney Spears în filmul biografic „The Woman in Me"

17/11/2025 | 18:19
De la Barbie la 'Prințesa muzicii pop'! Margot Robbie ar putea să o interpreteze pe Britney Spears în filmul biografic The Woman in Me
Hollywood pare pregătit să aducă pe marile ecrane povestea fascinantă și tumultuoasă a uneia dintre cele mai influente artiste pop din istorie. După succesul uriaș al filmului „Barbie”, care a readus-o pe Margot Robbie în centrul atenției, numele ei a început să fie asociat cu un alt proiect mult așteptat.

Biografia lui Britney Spears, intitulată provizoriu „The Woman in Me”, ar putea să o readucă în prim plan pe Margot Robbie, al cărui nume s-a vehiculat pentru rolul principal al faimoasei cântărețe pop. În prezent, filmul se află încă în stadiul de dezvoltare, însă informațiile care circulă despre distribuție au stârnit deja un interes enorm în rândul publicului și al fanilor vedetei pop.

Margot Robbie ar putea să o interpreteze pe Britney Spears

Margot Robbie este cunoscută pentru abilitatea sa de a se transforma complet în personajele pe care le interpretează, reușind să surprindă atât latura publică, cât și cea intimă a unor figuri reale. Această calitate a actoriei sale face ca numele ei să fie considerat unul dintre cele mai potrivite pentru a o portretiza pe Britney Spears, posesoarea unui traseu profesional marcat de succese fulminante, dar și de provocări personale extrem de mediatizate.

Viața artistei, de la debutul ei în industria muzicală încă din copilărie, până la perioadele de presiune intensă și control restrictiv, oferă un material narativ bogat și complex, perfect pentru un film care își propune să arate mai mult decât simpla față publică a celebrității.

Pe lângă aceasta, numele lui Timothée Chalamet a fost menționat ca posibil interpret pentru rolul lui Kevin Federline, fostul soț al artistei. Alegerea unui actor cu atât de multă atenție la detalii pentru un rol atât de complex adaugă și mai multă anticipare proiectului. Dincolo de relația personală a lui Britney cu Federline, filmul ar putea explora și impactul pe care această relație, precum și contextul familial și profesional, l-au avut asupra dezvoltării sale ca artist și ca persoană.

