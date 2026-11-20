Alex Bodi a împărtășit cu urmăritorii săi, recent, că a fost plecat pe Muntele Athos. Omul de afaceri a vizitat mai multe mănăstiri, dar a mers și la Schitul românesc Lacu. Acolo și-a găsit liniștea, iar atmosfera l-a făcut să trăiască o experiență unică.

Nu este prima dată când Alex Bodi vizitează lăcașuri de cult. De această dată a ales să meargă pe Muntele Athos, din Grecia și a avut parte de momente de neuitat. Afaceristul a publicat imagini inedite pe rețelele de socializare, acolo unde a povestit că a fost la mai multe mănăstiri, la Sfântul Munte și la Schitul românesc Lacu, unde a fost de altfel găzduit. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Alex Bodi și-a găsit liniștea pe Muntele Athos

Schitul Lacu aparține Mănăstirii „Sfântul Pavel”. Este situat într-o zonă înconjurată de păduri și munți, ceea ce face experiența și mai specială.

Alex Bodi a transmis în mediul online că acolo și-a găsit liniștea, dar s-a simțit și binecuvântat. Mai mult decât atât, celebrul om de afaceri le-a spus urmăritorilor săi că asta le dorește și lor, pentru că o călătorie pe Muntele Athos poate avea o mare însemnătate.

„O călătorie superbă pe Sfântul Munte Athos! Am avut binecuvântarea și bucuria de a descoperi minunile duhovnicești ale Sfântului Munte, vizitând Mănăstirea Sfântul Pantelimon, Mănăstirea Xenofont, Mănăstirea Vatoped, Mănăstirea Hilandar, Mănăstirea Zografu, Mănăstirea Constamonitu, Schitul Sfântul Andrei și Mănăstirea Simonopetra! Mulțumim din suflet și obștii Schitului Românesc Lacu pentru găzduirea și primirea călduroasă de care am avut parte! O experiență de neuitat, plină de liniște, credință și binecuvântare!”, a scris Alex Bodi, pe Instagram.

A lăsat deoparte plaja și s-a dus la rugăciune

De 1 Mai, atunci când toată lumea a încins grătarele sau a petrecut la plajă, Alex Bodi a ales să meargă la rugăciune. Bărbatul a fost împreună cu familia sa la o mănăstire din Neamț.

Acesta a venit și cu o explicație: nu a renunțat la distracție, însă a simțit să se apropie mai mult de Dumnezeu. În plus, el i-a îndemnat pe fanii săi să facă același lucru.

„Când în viață îți merge totul foarte bine, ai părinții sănătoși, ai doi copii minunați, ești împlinit din toate punctele de vedere, ești fericit, lucrurile merg bine, ai viața pe care mereu ți-ai dorit-o, nu trebuie să îi mulțumești cuiva? Când îți merge cel mai bine în viață, atunci trebuie să îi mulțumești lui Dumnezeu”, a spus Alex Bodi atunci.

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