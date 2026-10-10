Alex Bodi, semizeul luxului, își etalează bijuteriile la ieșirea dintr-un restaurant. Dar unde e „perla coroanei”, Ancuța?

Alex Bodi, omul de afaceri român care atrage de fiecare dată atenție cu ceva, de la propria persoană, el fiind un bărbat impunător, cu un corp lucrat, tatuat, până la colecția sa de mașini, de referință pentru cei care au idee ce înseamnă bijuteriile pe care le conduce Bodi. Desigur, nu trebuie uitat nici faptul că la fiecare intervenție publică Alex Bodi a demonstrat o inteligență fină și un umor demn de un satirist versat.

De data aceasta Alex Bodi a fost văzut de CANCAN.RO la ieșirea dintr-un restaurant. E cunoscută pofta sa insațiabilă de proteine sănătoase și de femei frumoase! Desigur, în ultimul timp doar iubita sa, Ancuța cea brunetă și zveltă, s-a bucurat de atenția lui Bodi, el n-a fost genul atenției distributive la capitolul femei.

Alex Bodi duce o viață prosperă și afacerile îi merg foarte bine. Recent a semnat un contract foarte bănos cu o companie din Berlin. Negocierile au fost fructuoase și Alex Bodi se poate lăuda că intră și pe sectorul de mecenat, pentru că va aduce în țară o colecție de artă al cărei subiect sunt… banii.

Da, acel Alex pe care l-am văzut în vară făcându-și intrarea ca un rege în clubul LOFT din Mamaia, cu regina lui, Ancuța, la braț, același Alex Bodi care poate fi văzut adesea conducând un Lamborghini Urus unicat, vopsit de o manieră ce imită pielea de șarpe, va aduce în România o colecție extrem de valoroasă de lucrări de artă, să se bucure toți iubitorii de frumos, dar și de bani.

Apropo de bani, și de data asta Alex Bodi a ieșit cu borseta verde, accesoriul primit la mașina Lamborghini Aventador de culoare verde Hermès. Pe lângă borseta simplă și practică, Bodi poartă un ceas din aur masiv. E vorba de același Patek Philippe Nautilus cu care Bodi a mai fost văzut, un ceas care costă cât un apartament.

Cât despre bijuteriile simple, remarcăm o brățară de aur stil bandă, de bun gust, dar și un inel tot din aur, de o mărime impresionantă. Iată deci că bijuteriile supradimensionate nu mai sunt o modă doar la femei, ci și la bărbați, iar Alex Bodi este din nou un trendsetter.

Deși nu am avut ocazia să ne bucurăm și de Ancuța în imaginile de astăzi, trebuie să-l iertăm pe Alex Bodi, pentru că uneori bărbații au nevoie să fie singuri cu propriile gânduri, mai ales când pun la cale niște afaceri mai complexe. Să ai o asemenea iubită pe lângă tine fără îndoială îți diminuează capacitățile de negociere, pentru că lui Bodi i-ar zbura gândul la diverse atuuri ale Ancuței. Și în afaceri nu e niciodată bine să-ți vadă celălalt cărțile. Rămâne pe data viitoare, mai ales că până acum Ancuța i-a adus lui Bodi mult noroc, nu doar fericire.

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