Anca Serea și Adi Sînă au o familie numeroasă și frumoasă. Deși au șase copii, soția artistului a vorbit deschis despre dorința sa de a avea încă un bebeluș în casă. Mai mult decât atât, a spus că abia așteaptă să devină bunică. Până atunci, familia lor s-a mărit și asta pentru că au adoptat un cățeluș.

Vedeta a dezvăluit recent că îi este dor de experiența maternității. Anca Serea a spus că își dorește un bebeluș în casă, iar dacă s-ar întâmpla, ar fi o binecuvântare. Chiar și așa, dacă nu va deveni din nou mămică, așteaptă cu nerăbdare să fie bunică și să aibă grijă de nepoți. Însă pentru că dorul de un suflet mic i-a apăsat pe cei doi soți, au decis să și-l aline prin adoptarea unui cățel pe care l-au numit Crispy. Animalul de companie s-a adaptat deja în noua lui casă și este răsfățat de întreaga familie. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Anca Serea, pregătită pentru încă un copil?

Anca Serea a declarat de curând că nu exclude această posibilitate, mai ales că iubește copiii. Totuși, ea și Adi Sînă nu forțează lucrurile, iar dacă nu va aduce pe lume încă un copil, este gata să devină bunică. Aceasta așteaptă cu nerăbdare momentul în care își va ține în brațe nepoții.

„De-abia aștept să fiu bunică, că mămică nu știu ce să zic, că dacă se poate întâmpla, dar bunică da. Dacă ar fi să fiu eu mămică, Doamne ajută, îți dai seama, da, totul e posibil. Mă gândesc, încă îmi doresc, chiar îmi doresc un bebeluș în viața noastră și acum, să mă ierte cei care ne urmăresc că îndrăznesc să fac această comparație, dar, de dorul copilului mic și al cuiva căruia să îi ofer în continuare dragostea mea, ne-am luat un cățeluș”, a declarat Anca Serea pentru Spynews.ro.

Și pentru că probabil mai durează până își va lua rolul de bunică, a decis să mai adopte un animal de companie. În casă mai au două pisici salvate de pe stradă, iar de această dată au luat un cățel pe care l-au numit Crispy.

Copiii își doreau de foarte, foarte mult timp un cățeluș, un animăluț de companie. Și noi am cochetat foarte mult timp cu această idee, dar, pentru că aveam deja două pisicuțe în casă, salvate de pe stradă de copii, am zis: Măi, mamă, noi suntem mulți deja, unde să…. Și l-am luat pe numitul Crispy, care, nu pot să spun, doarme între mine și Adi. Adică este… N-aș fi gândit, dar n-aș fi gândit. Copiii l-au botezat, de la Crispy Strip, să-ți dai seama, și arată ca un crispy, e maro așa și blănos”, a mai spus ea.

Vedeta îl îndrăgește pe cățeluș

Soția artistului a mai spus că îl îndrăgește pe cățeluș. Pentru că este încă mic, trebuie să aibă mare grijă de Crispy, așa că îl ia cu ea peste tot.

„E foarte drăguț, adică m-am luptat eu cu ei ani de zile să zic că nu mai luăm niciun animăluț și acum sunt atât de fericită. Merge cu mine peste tot, dacă îți vine să crezi, sunt ca băbuțele alea, știi, când le vezi cu câinele, așa sunt și eu cu câinele. Da, mi-e drag rău de tot. Avem grijă, să știi că nu-l lăsăm niciodată nesupravegheat. E un mare, mare chin, deci nu-l lăsăm niciodată singur. E greu cu el”, a mai adăugat Anca.

Pe de altă parte, copiii nu se mulțumesc doar cu un câine. Aceștia au pe lista de dorințe de Crăciun încă un animal de companie pentru a-i ține de urât noului membru, însă Anca Serea spune că momentan Crispy este suficient în casă.

„Îl iau cu mine, sus, jos, sunt cu câinele peste tot, că încă este mic, încă este mic, nu a avut toată schema de vaccinare completă și nici n-am avut cum să-l lăsăm afară până acum. Și nici acum nu-l lăsăm, îl ducem doar așa în brațe, săracul. Mi-au zis copiii de Crăciun, că am făcut listele de Crăciun, mi-au zis că mai vor un frate sau o soră, zic: Nu vă mai gândiți, pentru Crispy”, a punctat vedeta.

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