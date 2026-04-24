Unde a „dispărut” soția lui Florinel Coman și de ce. Prin ce a trecut Ioana în ultimele luni: „Nu mai înțelegeam viața”

Mutarea fotbalistului Florinel Coman, în vârstă de 27 de ani, de la FCSB la Al-Gharafa din Qatar pare că i-a afectat familia. Soția lui, Ioana Coman, a decis să „dispară” din mediul online pentru o perioadă de 6 luni. Care este motivul și ce a determinat-o să intre în umbră? Află detalii în rândurile următoare.

Cu toate că în mediul online apar fericiți și cu zâmbetul pe buze, Ioana și Florinel Coman au trecut prin câteva luni grele. Toate neplăcerile și problemele și-au pus amprenta pe soția fotbalistului, care a decis să absenteze 6 luni de pe Instagram.

Când s-au căsătorit Ioana și Florinel Coman

Florinel Coman și Ioana Timofeciuc s-au cununat civil în 2022, iar pe 12 iunie 2025 au avut nunta religioasă la Constanța, în Catedrala Sfinții Petru și Pavel. Slujba a fost oficiată de IPS Teodosie, iar nașul celor doi miri a fost Mirel Rădoi. De la nuntă nu a lipsit, evident, nici Gigi Becali, patronul FCSB.

Evenimentul a avut loc într-o zi de joi, după ce Ioana a analizat numerologic data de 12.06.2025. Se pare că aceasta a ales să spună marele „da” în fața lui Dumnezeu după ce a aflat că ziua reprezintă Codul lui Tesla: 3-6-9.

„Pentru cei care mi-au scris că, din punct de vedere numerologic, data noastră va fi 3-6-9 (Codul divin/Codul lui Tesla): yeeey, daa! Am fost extrem de bucuroasă și împlinită când mi-am dat seama de acest lucru! Inițial planificam nunta pentru vineri sau sâmbătă, însă ne-am sfătuit cu duhovnicul nostru și, deoarece vineri era zi de post, iar sâmbătă era cam târziu (ținând cont de programul meciurilor, zilelor libere, etc.) am decis să o organizăm joi, 12.06.2025. La început am fost puțin tristă, pentru că nu îmi doream să fac nunta în timpul săptămânii… apoi mi-am dat seama că nicio altă dată nu ar fi putut reprezenta mai bine iubirea, relația și idealurile noastre într-un mod atât de profund și pur”, a scris Ioana Timofeciuc pe o rețea de socializare.

Probleme pentru Ioana, soția lui Florinel Coman

Dar se pare că acest cod „divin”, care este considerat a avea o putere energetică specială, nu le-a adus foarte mult noroc. Cel puțin nu Ioanei! După ce Florinel Coman a părăsit clubul FCSB al lui Gigi Becali, în vara anului 2024, au apărut probleme în familia celor doi.

Fotbalistul a fost mai mult plecat prin Emirate, iar Ioana nu s-a mai regăsit. În plus, atacurile din Orientul Mijlociu i-au făcut pe cei doi soți să stea cu sufletul la gură, cum Florinel Coman activează acum în Qatar.

„6 luni fără Instagram, timp în care am primit constant aceeași întrebare: unde am dispărut, dacă sunt gravidă sau dacă pregătesc vreo surpriză. Nu sunt nici gravidă și nici nu am pregătit vreo surpriză. Am avut nevoie, pur și simplu, să mă întorc la mine. 2025 a fost, pentru mine, un an extrem de intens, așa cum cred că a fost pentru multă lume. Un an care m-a pus în fața multor provocări: unele pe care le-am gestionat, altele în care simt că m-am pierdut. Dar dincolo de bine sau rău, a fost un an care m-a obligat să mă văd mai clar decât am făcut-o vreodată”, își începe Ioana Coman mesajul public.

Anul 2025, unul greu pentru Ioana Coman

Potrivit spuselor sale, ultimele luni din anul 2025 au fost deosebit de grele pentru Ioana. Tânăra a trăit numai cu frici, anxietăți și stări constante de confuzie. Cu toate că a încercat să caute rezolvarea sentimentelor sale în diverse podcasturi, problemele s-au agravat.

„Spre finalul lui 2025, am simțit o nevoie foarte mare de retragere, de liniște, de spațiu în care să pot înțelege ce se întâmplă cu mine. Am trecut prin stări pe care, sincer, nu credeam că o să le experimentez vreodată: anxietate, frici pe care nici măcar nu știam că le am și o confuzie generală în care nu mai înțelegeam viața, direcția și, mai ales, ce am de făcut. Eram într-o continuă fugă de mine și de emoțiile mele. Ascultam non-stop podcasturi, informații… dar, de fapt, era prea multă gălăgie. Din exterior părea că fac bine, dar în interior mă îndepărtam tot mai mult de mine”, a mai povestit soția lui Florinel Coman.

Unde a „dispărut” soția lui Florinel Coman

Pentru că nu se mai regăsea și nu știa ce să facă să revină la normal, Ioana a luat o decizie care i-a speriat pe mulți fani: și-a închis conturile de pe rețelele sociale. Aceasta a mărturisit că i s-a părut că postatul zilnic îi oferea un sentiment de falsitate și punea presiune pe ea să fie cât mai perfectă.

„Atunci am ales să-mi închid rețelele sociale. Nu mă mai regăseam în ceea ce postam. Simțeam că totul devenise fals, adaptat la ceea ce se cere. Fără să realizez, ajunsesem să pun pe mine o presiune constantă de a fi într-un anumit fel, de a livra într-un anumit mod. În perioada aceea de retragere, după câteva săptămâni de liniște și prezență, am început să înțeleg mai profund ideea de oglindire: că ceea ce trăiesc în exterior reflectă foarte clar interiorul meu. Iar interiorul meu era exact ceea ce vedeam: haos, incertitudine, critică. Am continuat să caut răspunsuri, să ascult, să înțeleg, să integrez. Au fost momente în care simțeam că totul devine clar, că viața poate fi mult mai simplă… până când veneau alte provocări, mai grele, și iar se rupea ceva din înțelegerea mea”, a mai recunoscut Ioana.

Crăciunul 2025, un calvar pentru Ioana Coman

După cum a mărturisit cu sinceritate, soția lui Florinel Coman a trăit o reală cumpănă în 2025. Corpul ei a fost copleșit de toate emoțiile pe care le acumulase la interior încât a ales să nu mai scoată sunete. Ioana a rămas fără voce, la propriu. A fost un moment de cotitură pentru tânără, care a decis că trebuie să facă o schimbare majoră în viața ei.

A decis să își reevalueze valorile și principiile, pe care să le urmeze întocmai. Ioana a recunoscut că se lăsa influențată din dorința de a fi acceptată, o presiune tot mai mare pe care societatea o pune asupra indivizilor.

„Un moment intens a fost de Crăciun, când am rămas fără voce. Pur și simplu nu mai puteam să vorbesc. Atunci am realizat cât de sensibil devenise corpul meu și cât de repede reacționa la tot ce simțeam. M-am oprit din nou și am reanalizat tot parcursul. Am simțit că nu mai pot continua fără să-mi setez repere interne ferme: valori, limite și direcții asumate. Să-mi conturez clar cine sunt și cine aleg să fiu, nu în funcție de context sau de oamenii din jur, ci în funcție de mine. Pentru că, până atunci, deși aveam principii, mă lăsam influențată. Nu din lipsă de încredere, ci din nevoia de a fi acceptată, de a fi pe placul tuturor, de a nu deranja. Știam, într-un fel, ce am de făcut, dar nu acționasem pe deplin. Îmi conturasem în minte o direcție, dar nu o asumasem conștient”, susține Ioana.

Anul 2026, dificil pentru Ioana și Florinel Coman

După tot ce a pătimit în 2025, Ioana nu a avut parte de liniște nici în primele luni din 2026. După ce a revenit în România, a trăit din nou un calvar. Și-a dat seama că nu s-a vindecat și că tot trăiește pentru validare, pentru acceptarea celor din jur. A fost momentul culminant în care a pus piciorul în prag pentru a îi fi bine.

Ioana Coman a decis să trăiască mai mult pentru interiorul ei, nu pentru exterior și pentru validarea socială. În prezent, este în proces de vindecare și redescoperire totală, dar acest lucru va mai dura o perioadă.

„Iar începutul lui 2026 nu a venit cu liniște, ci cu o intensificare a tot ce nu era clar în mine. Fiecare nevoie ignorată, fiecare limită nespusă, fiecare alegere amânată a reapărut prin contexte și oameni. Era ca și cum viața îmi spunea foarte clar: ce nu ai înțeles, vei retrăi până când alegi diferit. Am revenit în România, iar oamenii și situațiile din jur reflectau exact ce nu era stabil în mine. Atunci am înțeles că trebuie să fiu mai clară, mai fermă. Că nu mai pot să-mi construiesc viața încercând să mulțumesc pe toată lumea, în timp ce eu mă pierd. A fost momentul în care am realizat că drumul meu nu mai poate fi despre exterior. Că trebuie să-mi găsesc echilibrul în mine, să mă aleg conștient, fără compromisuri făcute din frică sau din nevoia de validare. Și, din fericire, după toate aceste etape, am reușit să mă recentrez. Nu perfect, nu „gata”, dar suficient cât să înțeleg ce au vrut să mă învețe toate aceste experiențe. Pentru că regăsirea nu este un drum liniar. Vine cu căderi și reveniri, cu momente în care simți că te-ai pierdut din nou… și apoi, încet, te aduni, a scris Ioana Coman, pe Instagram.

