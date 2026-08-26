Pescobar, noua vedetă de la PRO TV! Emisiunea care îl va aduce în restaurantele din România

Pescobar, noua vedetă de la PRO TV! Emisiunea care îl va aduce în restaurantele din România
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De la biroul afacerii sale cu raci și fructe de mare, Paul Nicolau (aka Pescobar) trece direct în platoul propriei emisiuni de la Pro TV. Acesta a semnat deja cu șefii din Pache Protopopescu și urmează să prezinte show-ul „ Pe muchie de cuțit”. 

Emisiunea „Pe muchie de cuțit” își propune să aducă în lumină problemele majore cu care se confruntă antreprenorii din România. Fie că este vorba despre organizare sau conflicte interne, în fiecare ediție, Pescobar va analiza situația afacerilor din HoReCa. Acesta va încerca să găsească soluții împreună cu proprietarii și angajații pentru a îmbunătăți activitatea restaurantelor.

Pescobar a semnat cu PRO TV

„Pe muchie de cuțit” este adaptarea românească a formatului internațional „Kitchen Nightmares”. Când problemele și micile neînțelegeri din bucătărie devin probleme care amenință cifra de afaceri, pasiunea pentru gătit trece pe locul secund. În întâmpinarea acestor dificultăți, producătorii de la PRO Tv aduc în prim-plan povești reale din HoReCa și le oferă restaurantelor în impas soluții concrete de salvare.

„În HoReCa, ştiu cât de uşor e să construieşti ceva cu pasiune şi cât de greu e să-l ţii în picioare când lucrurile încep să meargă prost. În «Pe muchie de cuţit», intrăm în restaurante cu probleme reale şi spunem lucrurilor pe nume, dar cu un singur obiectiv: să găsim soluţii şi să le dăm o şansă la un nou început. O să fie direct, autentic şi, cu siguranţă, nu o să fie linişte în bucătărie”, spune Paul Nicolau pentru Pro TV.

„Kitchen Nightmares” este un reality show în care celebrul bucătar Gordon Ramsay încearcă să salveze restaurantele aflate în dificultate și care funcționează defectuos. Fiecare episod urmează o formulă standard, în care Ramsay petrece aproximativ o săptămână la un singur restaurant.

Discută cu proprietarii și personalul pentru a le înțelege problemele. Comandă preparatele emblematice ale localului, constatând de obicei că mâncarea este prost preparată, stătută sau dezgustătoare. Observă cum funcționează echipa, bucătăria și personalul sub presiune, apoi curăță temeinic bucătăria, redesenează decorul, simplifică meniul și încearcă să rezolve conflictele personale directe dintre proprietari și personal.

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