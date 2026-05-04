Căpitanul echipei Dinamo va deveni tătic! Cătălin Cîrjan a dezvăluit sexul bebelușului

Cătălin Cîrjan are motive de bucurie. El și iubita sa vor deveni părinți. Aceștia sunt mai fericiți ca niciodată, mai ales că au făcut și o petrecere specială de gender reveal, pentru a afla dacă vor avea fetiță sau băiețel. Videoclipul emoționant postat pe rețelele de socializare a devenit viral.

Căpitanul echipei Dinamo traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. După ce de curând a cerut-o de soție pe iubita sa, un alt moment important a fost făcut public. Fotbalistul va deveni tată pentru prima dată și a aflat sexul bebelușului chiar în cantonamentul de la Săftica, acolo unde a fost organizat un gender reveal impresionant.

Cătălin Cîrjan, tată pentru prima oară!

Mijlocașul și căpitanul clubului Dinamo trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Evelyn, logodnica sa. Fotbalistul de 23 de ani a decis recent să treacă la pasul următor și a cerut-o de soție pe iubită. Mai mult decât atât, familia lor se mărește și vor deveni părinți pentru prima dată. Momentul de gender reveal a fost organizat la Săftica, acolo unde el și colegii săi de teren se aflau în cantonament. Totul a fost filmat și postat pe rețelele de socializare. Cătălin Cîrjan și Evelyn vor avea o fetiță!

Videoclipul scoate la suprafață emoția viitorilor părinți, dar și a celor prezenți care s-au bucurat nespus pentru cei doi. În plus, fotbalistul a transmis un mesaj uimitor.

Așteptarea micii noastre prințese este cea mai frumoasă binecuvântare.Fiecare moment din această călătorie se simte ca un mic miracol, umplându-ne inimile cu o iubire pe care nici nu știam că o putem simți. Mulțumim, Doamne!, a transmis Cătălin Cîrjan.

Căpitanul echipei Dinamo și-a cerut iubita de soție

Cătălin Cîrjan este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați fotbaliști din România, mai ales datorită calității de lider de care dă dovadă. Fotbalistul a cerut-o pe partenera sa, Evelyn Tamaș, de soție. Fericitul eveniment a avut loc la finalul lunii martie, iar imaginile vorbesc de la sine. Acesta a pregătit totul în detaliu. Decorul a fost unul de vis și asta pentru că un aranjament uriaș de trandafiri roșii în formă de inimă, luminat de mesajul „Will you marry me?”, înconjurat de zeci de lumânări aprinse, scot la suprafață iubirea pe care i-o poartă logodnicei.

