Mama lui Florin Salam, la un pas de tragedie după ce s-a zvonit că artistul ar fi fost bătut de patronul unui local: ”Mă duc la ea să o liniștesc”

Recent, Florin Salam a lăsat totul baltă și a mers direct la mama sa. De la aeroport, manelistul a fugit direct la cea care i-a dat viață și asta pentru că femeia s-a speriat serios în urma unor zvonuri apărute în mediul online. Pe lângă faptul că i s-a făcut rău, aceasta a sunat chiar și la poliție. A crezut că fiul ei este în pericol și a cerut ajutor pentru el.

De curând, în mediul online, au apărut mai multe zvonuri potrivit cărora Florin Salam ar fi avut probleme cu patronul unui local. S-a spus că manelistul a fost bătut de bărbat, iar aceste zvonuri au ajuns și la mama lui Florin Salam. Ei bine, când a auzit că fiul ei este în pericol, femeia s-a speriat și i s-a făcut rău.

Mai mult, auzind că fiul său ar fi, de fapt, sechestrat, aceasta nu a mai ezitat și a cerut ajutorul oamenilor legii. A sunat la 112 și le-a cerut autorităților să îi salveze băiatul.

„Mama mea a fost la poliție pentru chestia aceasta”

După ce a auzit că mama lui s-a speriat rău, Florin Salam a sunat-o imediat și a vrut să o liniștească, însă femeia nu l-a crezut. Așa că manelistul a fost nevoit să meargă direct la ea acasă pentru a o asigura că este bine.

Mai mult, acesta și-a calmat și fanii îngrijorați și a spus că zvonurile sunt false, iar acest incident nu a avut loc recent. Direct de la aeroport, Florin Salam a mers la mama sa pentru a-i explica acesteia tot și a se asigura că femeia este bine. De asemenea, Florin Salam s-a arătat revoltat de cei care propagă astfel de zvonuri.

„Știți unde merg eu acum? Merg la mama mea, care aseară a sunat la poliție, să știți și voi, că băiatul ei este sechestrat, pentru ce a văzut ea pe telefon. În loc să merg acum acasă la copiii mei, merg la ea ca să o liniștesc, pentru că ea tot nu crede că sunt bine. A zis că nu știu ce am pățit. Mama mea a fost la poliție pentru chestia aceasta. Important e să fie bine, că am înțeles că i-a fost rău. Abia ce am aterizat și merg direct la mama mea să o liniștesc, să vadă că băiatul ei este bine. Stau cu gândul la măicuța mea, că i s-a ridicat tensiunea din cauza stresului. E femeie bătrână, ea nu știe”, a declarat Florin Salam, în mediul online.

