Acasă » Știri » Mama lui Florin Salam, la un pas de tragedie după ce s-a zvonit că artistul ar fi fost bătut de patronul unui local: ”Mă duc la ea să o liniștesc”

Mama lui Florin Salam, la un pas de tragedie după ce s-a zvonit că artistul ar fi fost bătut de patronul unui local: ”Mă duc la ea să o liniștesc”

De: Alina Drăgan 04/05/2026 | 18:09

Recent, Florin Salam a lăsat totul baltă și a mers direct la mama sa. De la aeroport, manelistul a fugit direct la cea care i-a dat viață și asta pentru că femeia s-a speriat serios în urma unor zvonuri apărute în mediul online. Pe lângă faptul că i s-a făcut rău, aceasta a sunat chiar și la poliție. A crezut că fiul ei este în pericol și a cerut ajutor pentru el.

De curând, în mediul online, au apărut mai multe zvonuri potrivit cărora Florin Salam ar fi avut probleme cu patronul unui local. S-a spus că manelistul a fost bătut de bărbat, iar aceste zvonuri au ajuns și la mama lui Florin Salam. Ei bine, când a auzit că fiul ei este în pericol, femeia s-a speriat și i s-a făcut rău.

Mai mult, auzind că fiul său ar fi, de fapt, sechestrat, aceasta nu a mai ezitat și a cerut ajutorul oamenilor legii. A sunat la 112 și le-a cerut autorităților să îi salveze băiatul.

„Mama mea a fost la poliție pentru chestia aceasta”

După ce a auzit că mama lui s-a speriat rău, Florin Salam a sunat-o imediat și a vrut să o liniștească, însă femeia nu l-a crezut. Așa că manelistul a fost nevoit să meargă direct la ea acasă pentru a o asigura că este bine.

Mai mult, acesta și-a calmat și fanii îngrijorați și a spus că zvonurile sunt false, iar acest incident nu a avut loc recent. Direct de la aeroport, Florin Salam a mers la mama sa pentru a-i explica acesteia tot și a se asigura că femeia este bine. De asemenea, Florin Salam s-a arătat revoltat de cei care propagă astfel de zvonuri.

„Știți unde merg eu acum? Merg la mama mea, care aseară a sunat la poliție, să știți și voi, că băiatul ei este sechestrat, pentru ce a văzut ea pe telefon. În loc să merg acum acasă la copiii mei, merg la ea ca să o liniștesc, pentru că ea tot nu crede că sunt bine. A zis că nu știu ce am pățit. Mama mea a fost la poliție pentru chestia aceasta.

Important e să fie bine, că am înțeles că i-a fost rău. Abia ce am aterizat și merg direct la mama mea să o liniștesc, să vadă că băiatul ei este bine. Stau cu gândul la măicuța mea, că i s-a ridicat tensiunea din cauza stresului. E femeie bătrână, ea nu știe”, a declarat Florin Salam, în mediul online.

 

CITEȘTE ȘI:

„Regele manelelor” și soția, apariție de senzație. Florin Salam și ”regina” sunt de neoprit chiar și când plouă

Cum arată vila lui Florin Salam, pe care a transformat-o in hotel. Doar liftul a costat 30.000 de euro

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
O româncă a câștigat jumătate de milion de euro la LOTO, după ce a ieșit împreună cu soțul să bea o cafea la un bar
Știri
O româncă a câștigat jumătate de milion de euro la LOTO, după ce a ieșit împreună cu soțul…
Cum arată acum fosta soacră a lui Cristi Borcea, la 65 de ani. Mama Alinei Vidican, transformare uluitoare!
Știri
Cum arată acum fosta soacră a lui Cristi Borcea, la 65 de ani. Mama Alinei Vidican, transformare uluitoare!
Sindicatele Polițiștilor cer demisia lui Pîslaru: „Nu cunoaște legislația sau amestecă lucrurile în mod insidios”
Mediafax
Sindicatele Polițiștilor cer demisia lui Pîslaru: „Nu cunoaște legislația sau amestecă lucrurile în...
Toni Neacșu: Moțiunea de mâine are șansele să o ajungă pe a doua clasată ca număr de voturi
Gandul.ro
Toni Neacșu: Moțiunea de mâine are șansele să o ajungă pe a doua...
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul...
Paradoxul pensionării la 50 de ani în MAI: 61% din foștii angajați au pensii de peste 5.000 de lei, dar cer dreptul la cumulul pensie-salariu
Adevarul
Paradoxul pensionării la 50 de ani în MAI: 61% din foștii angajați au...
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas în Atlantic
Digi24
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas...
Diavolul se îmbracă de la Prada 2, pe primul loc în box office, cu încasări de 77 de milioane de dolari
Mediafax
Diavolul se îmbracă de la Prada 2, pe primul loc în box office,...
Parteneri
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat...
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce i se întâmplă Codruței Filip, la două luni de la divorț: „Nu mi-e jenă să o spun”
Click.ro
Ce i se întâmplă Codruței Filip, la două luni de la divorț: „Nu mi-e jenă...
Un soldat ucrainean a ajuns din greșeală într-o tranșee inamică, a supraviețuit două săptămâni și s-a întors cu un prizonier rus
Digi 24
Un soldat ucrainean a ajuns din greșeală într-o tranșee inamică, a supraviețuit două săptămâni și...
Două rachete iraniene ar fi lovit o navă de război americană care încerca să intre în Strâmtoarea Ormuz
Digi24
Două rachete iraniene ar fi lovit o navă de război americană care încerca să intre...
Topul celor mai vândute modele de mașini electrice din lume și clasamentul celor mai mari producători
Promotor.ro
Topul celor mai vândute modele de mașini electrice din lume și clasamentul celor mai mari...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Misterul caselor bântuite, explicat de știință. Ce sunt „fantomele”?
go4it.ro
Misterul caselor bântuite, explicat de știință. Ce sunt „fantomele”?
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Toni Neacșu: Moțiunea de mâine are șansele să o ajungă pe a doua clasată ca număr de voturi
Gandul.ro
Toni Neacșu: Moțiunea de mâine are șansele să o ajungă pe a doua clasată ca...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
O româncă a câștigat jumătate de milion de euro la LOTO, după ce a ieșit împreună cu soțul ...
O româncă a câștigat jumătate de milion de euro la LOTO, după ce a ieșit împreună cu soțul să bea o cafea la un bar
Cum arată acum fosta soacră a lui Cristi Borcea, la 65 de ani. Mama Alinei Vidican, transformare uluitoare!
Cum arată acum fosta soacră a lui Cristi Borcea, la 65 de ani. Mama Alinei Vidican, transformare uluitoare!
Cu ce se ocupă soția lui Cristi Chivu. Adelina și antrenorul sunt căsătoriți de 18 ani și au împreună ...
Cu ce se ocupă soția lui Cristi Chivu. Adelina și antrenorul sunt căsătoriți de 18 ani și au împreună două fete
Beatrice, tânăra pentru care s-a mobilizat întreaga Românie, a murit. Era diagnosticată cu o formă ...
Beatrice, tânăra pentru care s-a mobilizat întreaga Românie, a murit. Era diagnosticată cu o formă rară de cancer
Andreea Bănică, a răbufnit după ce românii au criticat prețurile de pe litoral: ”În Bulgaria, ...
Andreea Bănică, a răbufnit după ce românii au criticat prețurile de pe litoral: ”În Bulgaria, o bere costă 5 euro”
Romeo Vasiloni divulgă tot! Ce se ascunde, de fapt, în spatele despărțirii dintre Răzvan și Ella: ...
Romeo Vasiloni divulgă tot! Ce se ascunde, de fapt, în spatele despărțirii dintre Răzvan și Ella: “E momentul perfect să profite”
Vezi toate știrile