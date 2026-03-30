Acasă » Știri » Cum arată vila lui Florin Salam, pe care a transformat-o in hotel. Doar liftul a costat 30.000 de euro

Cum arată vila lui Florin Salam, pe care a transformat-o in hotel. Doar liftul a costat 30.000 de euro

De: David Ioan 30/03/2026 | 06:40
Cum arată vila lui Florin Salam, pe care a transformat-o in hotel. Doar liftul a costat 30.000 de euro
Fosta reședință a lui Florin Salam din Popești Leordeni a fost transformată într-un hotel de lux, după ce familia artistului a decis să dezvolte o nouă afacere în domeniul ospitalității. Imobilul, care a aparținut ani la rând familiei Salam, a trecut prin modificări ample pentru a deveni un spațiu destinat turiștilor.

Clădirea a fost reconfigurată complet și include acum camere de închiriat, restaurant, bar, zonă de SPA și piscină. Proiectul a fost promovat intens de Betty Salam, fiica cea mare a artistului, care s-a implicat direct în prezentarea noii investiții.

Cum arată vila lui Florin Salam, pe care a transformat-o in hotel

Tânăra de 24 de ani a publicat imagini pe rețelele sociale, arătând transformările realizate în vila care avea inițial un design ultramodern, cu living spațios, bucătărie complet utilată, dormitoare elegante și o curte generoasă de aproximativ 600 de metri pătrați. Toate aceste spații au fost adaptate pentru a oferi oaspeților condiții premium.

„Voi deschide curând noul hotel, împreună cu familia mea. După cum bine se vede, în spate facem o mică ședință foto pentru preparatele pe care voi o să le mâncați și sunt sigură că o să vă placă. Aici la vară veți veni la piscină, avem SPA, cel mai tare penthouse și multe camere”, a spus Betty Salam pe TikTok, într-un videoclip în care a prezentat interiorul și facilitățile hotelului.

Transformarea proprietății vine într-un moment în care Florin Salam pare să urmeze exemplul nașului său, Adrian Minune, care și-a deschis propriul hotel în Ștefănești în primăvara acestui an. Vila din Popești Leordeni, evaluată în trecut la 380.000 de euro, are acum o nouă destinație, iar investițiile au inclus și un lift exterior care ar fi costat câteva zeci de mii de euro.

Doar liftul a costat 30.000 de euro

În trecut, Roxana Dobre declara că ea s-a ocupat de amenajarea casei înainte ca familia să se mute. Între timp, Florin Salam și apropiații săi locuiesc într-un apartament spațios din zona de Nord a Capitalei.

„Este exact aşa cum ne-am dorit noi. Ne-am străduit să ne iasă pe placul nostru. Mie îmi place foarte mult genul ăsta de casă. Îmi place foarte mult albul. Nu am vrut să mai merg pe nicio culoare închisă. Am vrut să iasă altfel, dar mi-am pierdut răbdarea pentru că am dat de oameni neserioşi.

Îmi prind urechile un pic în tehnologia asta a lor de ultimă generaţie. Avem cuptor cu display cu poze şi care se poate programa prin telefon. Trebuie să recunosc că eu nu prea gătesc decât atunci când vrea Florin ceva. Când vrem să ne “porcim” prăjesc cartofi, fac un grătar şi salată, cu mare drag.

În rest, mama este bucătăreasa noastră. Uşile sunt din sticlă pentru că aşa am vrut eu. Îmi place pentru că este o casă foarte frumoasă, dar albul e foarte pretenţios. Acum, dacă mă plimb puţin şi îmi cade un fir de păr, se vede imediat. Pe jos am optat pentru un parchet lucios. Toată casa asta eu am decorat-o şi nu am vrut să fie încărcată, pentru că nu-mi place. Avem trei dormitoare, o baie pentru musafiri şi o alta pentru noi. Lui Florin îi place să aibă spaţiu în baie. În dormitor, avem un pat scump, dar în care nu ne odihnim”, declara partenera lui Florin Salam într-un interviu.

