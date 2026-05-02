Este weekend, iar cel mai bun mod de a petrece zilele libere este să îți testezi limitele. Din acest motiv, CANCAN.RO te provoacă la o iluzie optică virală. Tot ce trebuie să faci este să privești cu atenție. Crezi că te descurci?

Testele de inteligență sunt folosite adesea de psihologi pentru a măsura nivelul de IQ al unei persoane. Ele sunt foarte populare în mediul online și se regăsesc sub mai multe forme. Printre cele mai cunoscute sunt puzzle-urile, iluziile optice, numere sau cuvinte lipsă. Oamenii sunt atrași de iluziile optice și asta pentru că sunt create prin colecții de imagini multiple.

Într-o singură imagine, elementele se găsesc mai ușor, însă atunci când sunt alăturate mai multe fotografii, creierul uman le percepe mai greu. Acest fapt se întâmplă datorită fenomenelor de completare. Asta presupune că ochiul trimite către creier informații vizuale, iar mintea alege pe ce elemente să se concentreze. În funcție de punctul pe care l-ai focalizat, se pot vedea mai multe straturi ale imaginii.

Iluzie optică virală | Unde este smartphone-ul ascuns în această poză?

Pentru a răspunde testului de astăzi, tot ce trebuie să faci este să privești cu atenție imaginea și să găsești smartphone-ul ascuns din poză. Timpul în care trebuie să rezolvi iluzia este de doar 5 secunde. Atenție însă, nu este așa de ușor. O clipă de neatenție te poate deconcentra. Ești gata? Start!

Timpul a expirat! Ai găsit telefonul?

Dacă ai reușit să identifici smartphone-ul: felicitări. Dacă nu l-ai găsit încă, ei bine, timpul a expirat, așa că CANCAN.RO îți va oferi rezolvarea. Telefonul este chiar lângă masă, mai exact lângă piciorul din dreapta al mesei.

Dacă te-ai întrebat vreodată ce sunt testele IQ, ei bine se regăsesc și sub alte forme, precum teste de logică, diferențe, identificarea unei greșeli, completarea numerelor sau cuvintelor și multe altele. Nivelul de inteligență este clasificat pe mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

