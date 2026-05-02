BANCUL ZILEI | „Șeful ne-a interzis să mai bem cafea”

Este sâmbătă, iar cel mai bun mod de a petrece ziua liberă este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să râzi numaidecât.
-Șeful ne-a interzis să mai bem cafea și să citim ziarul la birou.
-Și ce faceți acum?
-Bem whisky și stăm toată ziua pe Facebook…
Interviu de angajare:
– Care consideri că sunt principalele tale defecte și calități?
– Principalul meu defect este acela că, uneori, nu pot distinge între ce este real și ce nu.
– Asta este, nimeni nu-i perfect. Și calitățile tale?
– Cea mai mare calitate a mea este că sunt Batman.
La un interviu:
– Şi acum, dacă aveţi cumva vreo întrebare despre firma noastră…
– Păi… m-ar interesa să ştiu câţi oameni lucrează în firmă.
– În general, cam un sfert…
„Nu știu unde îmi e creionul”
– Nu ştii unde mi-e creionul?, îl întreabă un funcţionar pe colegul său.
– Ba da, după ureche.
– Omule, nu-mi complica viaţa. După care ureche?
Cine a îndrăznit să-mi răscolească biroul în halul ăsta
Cine a îndrăznit să-mi răscolească biroul în halul ăsta?, tună directorul după ce intră pe uşă.
– Băiatul dvs. cel mic, domnule!
– Talentat copil, nu-i aşa?
Șeful sună angajatul
Șeful își sună noul angajat, chiar de 1 Mai:
– Ioane, ai trecut interviul de angajare.
– Foarte bine, șefu’!
– Am decis să îți dau 4.000 de lei pe lună, începând de acum. Și, peste 3 luni, îți fac salariul 6.000 de lei. Când poți să începi?
– Șefu’, pot să încep pe data de 1 august.
