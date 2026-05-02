Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | „Șeful ne-a interzis să mai bem cafea”

BANCUL ZILEI | „Șeful ne-a interzis să mai bem cafea"

De: Denisa Crăciun 02/05/2026 | 13:20
-Șeful ne-a interzis să mai bem cafea și să citim ziarul la birou.

-Și ce faceți acum?

-Bem whisky și stăm toată ziua pe Facebook…

Alte bancuri haioase

Interviul de angajare

Interviu de angajare:
– Care consideri că sunt principalele tale defecte și calități?
– Principalul meu defect este acela că, uneori, nu pot distinge între ce este real și ce nu.
– Asta este, nimeni nu-i perfect. Și calitățile tale?
– Cea mai mare calitate a mea este că sunt Batman.

La un interviu:
– Şi acum, dacă aveţi cumva vreo întrebare despre firma noastră…
– Păi… m-ar interesa să ştiu câţi oameni lucrează în firmă.
– În general, cam un sfert…

„Nu știu unde îmi e creionul”
– Nu ştii unde mi-e creionul?, îl întreabă un funcţionar pe colegul său.
– Ba da, după ureche.
– Omule, nu-mi complica viaţa. După care ureche?

Cine a îndrăznit să-mi răscolească biroul în halul ăsta
Cine a îndrăznit să-mi răscolească biroul în halul ăsta?, tună directorul după ce intră pe uşă.
– Băiatul dvs. cel mic, domnule!
– Talentat copil, nu-i aşa?

Șeful sună angajatul

Șeful își sună noul angajat, chiar de 1 Mai:
– Ioane, ai trecut interviul de angajare.
– Foarte bine, șefu’!
– Am decis să îți dau 4.000 de lei pe lună, începând de acum. Și, peste 3 luni, îți fac salariul 6.000 de lei. Când poți să începi?
– Șefu’, pot să încep pe data de 1 august.

VEZI ȘI: BANC | Bulă, Bubulina și ochelarii de vedere

BANC | „Bulă, tu de ce sărbătorești 1 Mai, dacă ești șomer?”

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANC | Bulă, Bubulina și ochelarii de vedere
Bancuri
BANC | Bulă, Bubulina și ochelarii de vedere
Bancul de 1 Mai | Interviu de angajare
Bancuri
Bancul de 1 Mai | Interviu de angajare
Caz unic în Marea Britanie. Gemenele care au aflat că au tați biologici diferiți
Mediafax
Caz unic în Marea Britanie. Gemenele care au aflat că au tați biologici...
Ploaia, lapovița, măzărichea și ninsoarea, fenomenele care strică minivacanța de 1 Mai. Unde sunt semnalate, potrivit meteorologilor ANM
Gandul.ro
Ploaia, lapovița, măzărichea și ninsoarea, fenomenele care strică minivacanța de 1 Mai. Unde...
FOTO. Cum arată cea mai frumoasă arbitră de fotbal din lume
Prosport.ro
FOTO. Cum arată cea mai frumoasă arbitră de fotbal din lume
Doctoriţa anchetată după afirmaţiile controversate despre copiii concepuţi în post s-a răzgândit: „O asociere falsă în capul meu”
Adevarul
Doctoriţa anchetată după afirmaţiile controversate despre copiii concepuţi în post s-a răzgândit: „O...
O familie din Germania oferă gratis o casă de 200 mp, dar nu și terenul de sub ea. Ce trebuie să facă viitorii proprietari
Digi24
O familie din Germania oferă gratis o casă de 200 mp, dar nu...
Imagini virale cu un cârd de rațe ajutat de un turist să treacă strada în Constanța
Mediafax
Imagini virale cu un cârd de rațe ajutat de un turist să treacă...
Parteneri
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața! Cum arată vedeta acum?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața!...
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ilinca Vandici are o vilă spectaculoasă! Imagini rare din casa de lux și dressingul care rivalizează cu cele ale vedetelor de la Hollywood
Click.ro
Ilinca Vandici are o vilă spectaculoasă! Imagini rare din casa de lux și dressingul care...
SUA fac o greșeală „strategică de prim rang”. Fost șef NATO: „A fost dureros să ajungem la concluzia asta”
Digi 24
SUA fac o greșeală „strategică de prim rang”. Fost șef NATO: „A fost dureros să...
Un băiat de 12 ani din Ucraina a dezactivat o dronă rusească ce se îndrepta spre frații săi. „Aproape că nu mă mai tem de nimic”
Digi24
Un băiat de 12 ani din Ucraina a dezactivat o dronă rusească ce se îndrepta...
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor.ro
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Donald Trump laudă arma AI care doboară drone „ca pe muște”
go4it.ro
Donald Trump laudă arma AI care doboară drone „ca pe muște”
Țesătura fără baterii transformă hainele într-un tensiometru în timp real
Descopera.ro
Țesătura fără baterii transformă hainele într-un tensiometru în timp real
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Ploaia, lapovița, măzărichea și ninsoarea, fenomenele care strică minivacanța de 1 Mai. Unde sunt semnalate, potrivit meteorologilor ANM
Gandul.ro
Ploaia, lapovița, măzărichea și ninsoarea, fenomenele care strică minivacanța de 1 Mai. Unde sunt semnalate,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Celebra influenceriță s-a stins la doar 25 de ani. Cuvintele iubitului au făcut pe toată lumea să ...
Celebra influenceriță s-a stins la doar 25 de ani. Cuvintele iubitului au făcut pe toată lumea să plângă: „Aducea lumină oriunde mergea”
Răzvan Kovacs, ironizat după interviul la dublu cu Ella Vișan: ”Șmecher pe burta goală”
Răzvan Kovacs, ironizat după interviul la dublu cu Ella Vișan: ”Șmecher pe burta goală”
Prima companie aeriană care dispare de pe piață, după ce au explodat prețurile la kerosen. Toate ...
Prima companie aeriană care dispare de pe piață, după ce au explodat prețurile la kerosen. Toate zborurile au fost anulate
„Dragostea nu are vârstă” la Monaco, dar are cont bancar! Tinere superbe, la braț cu „regii” ...
„Dragostea nu are vârstă” la Monaco, dar are cont bancar! Tinere superbe, la braț cu „regii” averilor: ce se întâmplă, de fapt, în restaurantele exclusiviste
Olivia a vrut să își ia viața, dar s-a răzgândit. Ce a încercat să facă înainte să se stingă
Olivia a vrut să își ia viața, dar s-a răzgândit. Ce a încercat să facă înainte să se stingă
Cât costă un bilet la Delfinariu din Mamaia? Un adult trebuie să plătească aproape 75 de lei pentru ...
Cât costă un bilet la Delfinariu din Mamaia? Un adult trebuie să plătească aproape 75 de lei pentru a lua parte la o demonstrație
Vezi toate știrile