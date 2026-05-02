BANCUL ZILEI | „Șeful ne-a interzis să mai bem cafea”

Este sâmbătă, iar cel mai bun mod de a petrece ziua liberă este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să râzi numaidecât.

-Șeful ne-a interzis să mai bem cafea și să citim ziarul la birou.

-Și ce faceți acum?

-Bem whisky și stăm toată ziua pe Facebook…

Alte bancuri haioase

Interviul de angajare

Interviu de angajare:

– Care consideri că sunt principalele tale defecte și calități?

– Principalul meu defect este acela că, uneori, nu pot distinge între ce este real și ce nu.

– Asta este, nimeni nu-i perfect. Și calitățile tale?

– Cea mai mare calitate a mea este că sunt Batman.

La un interviu:

– Şi acum, dacă aveţi cumva vreo întrebare despre firma noastră…

– Păi… m-ar interesa să ştiu câţi oameni lucrează în firmă.

– În general, cam un sfert…

„Nu știu unde îmi e creionul”

– Nu ştii unde mi-e creionul?, îl întreabă un funcţionar pe colegul său.

– Ba da, după ureche.

– Omule, nu-mi complica viaţa. După care ureche?

Cine a îndrăznit să-mi răscolească biroul în halul ăsta

Cine a îndrăznit să-mi răscolească biroul în halul ăsta?, tună directorul după ce intră pe uşă.

– Băiatul dvs. cel mic, domnule!

– Talentat copil, nu-i aşa?

Șeful sună angajatul

Șeful își sună noul angajat, chiar de 1 Mai:

– Ioane, ai trecut interviul de angajare.

– Foarte bine, șefu’!

– Am decis să îți dau 4.000 de lei pe lună, începând de acum. Și, peste 3 luni, îți fac salariul 6.000 de lei. Când poți să începi?

– Șefu’, pot să încep pe data de 1 august.

VEZI ȘI: BANC | Bulă, Bubulina și ochelarii de vedere

BANC | „Bulă, tu de ce sărbătorești 1 Mai, dacă ești șomer?”