BANC | „Bulă, tu de ce sărbătorești 1 Mai, dacă ești șomer?”

Este vineri, iar cel mai bun mod de a întâmpina următoarele zile este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești întreaga zi și nu numai.
– Bulă, tu de ce sărbătorești 1 Mai, dacă ești șomer?
– Uite așa, măi Ștrulă. Dar tu de ce ai sărbătorit 14 februarie, chiar dacă nevastă-ta te înșală?
La școală, profesoara întreabă:
– Bulă, de ce ai întârziat?
– Doamna profesoară, am visat că am fost în Hawaii și avionul a întârziat la întoarcere…
– Bulă, ce vrei să te faci când vei fi mare?
– Pensionar!
– De ce?!
– Păi toată lumea muncește pentru asta!
La ora de biologie:
– Bulă, spune-mi un animal pe cale de dispariție!
– Tata, când vine mama acasă și vede dezordinea…
– Bulă, ai copiat la test?
– Nu, doamna!
– Și atunci de ce ai aceleași greșeli ca Gigel?
– Pentru că avem aceeași profesoară!
Bulă vine acasă:
– Mamă, am luat 10!
– Bravo! La ce?
– La două materii: 5 la matematică și 5 la română 😄
