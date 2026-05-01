BANC | „Bulă, tu de ce sărbătorești 1 Mai, dacă ești șomer?”

– Bulă, tu de ce sărbătorești 1 Mai, dacă ești șomer?

– Uite așa, măi Ștrulă. Dar tu de ce ai sărbătorit 14 februarie, chiar dacă nevastă-ta te înșală?

Alte bancuri savuroase

La școală, profesoara întreabă:

– Bulă, de ce ai întârziat?

– Doamna profesoară, am visat că am fost în Hawaii și avionul a întârziat la întoarcere…

– Bulă, ce vrei să te faci când vei fi mare?

– Pensionar!

– De ce?!

– Păi toată lumea muncește pentru asta!

La ora de biologie:

– Bulă, spune-mi un animal pe cale de dispariție!

– Tata, când vine mama acasă și vede dezordinea…

– Bulă, ai copiat la test?

– Nu, doamna!

– Și atunci de ce ai aceleași greșeli ca Gigel?

– Pentru că avem aceeași profesoară!

Bulă vine acasă:

– Mamă, am luat 10!

– Bravo! La ce?

– La două materii: 5 la matematică și 5 la română 😄

