BANCUL ZILEI | Culmea urâțeniei

De: Elisa Tîrgovățu 30/04/2026 | 15:37
BANCUL ZILEI | Culmea urâțeniei
BANCUL ZILEI | Culmea urâțeniei

Weekendul bate la ușă, iar atmosfera de minivacanță de 1 Mai începe deja să se simtă. Cu această ocazie, CANCAN.RO le propune cititorilor un banc savuros, menit să aducă zâmbete și voie bună. Astăzi, umorul pornește de la tema aspectului fizic și ajunge, în mod neașteptat, la… ce ingrediente primești în shaorma, în funcție de cum arăți.

Sunt atât de urât că până și shaormarul mi-a zis: ție îți pun și ceapă că oricum nu te pupă nimeni!

Alte bancuri amuzante

Gheorghe și Maria

Gheorghe și Maria se pierd în vacanță prin Italia.
– Gheorghe, pornește GPS-ul!
Gheorghe:
– Nu-l mai pornesc, că tot zice „recalculare”. Cred că-i beat!
Maria:
-Normal că-i beat, dacă îl ții în suportul de bere!

Turist în Africa

Un turist vizitează un trib din adâncul Africii și discută cu șeful local.
– Mai există pe aici canibali?
– Bineînțeles că nu! răspunde șeful tribului râzând. Eu l-am mâncat pe ultimul acum o lună.

În croazieră

O tânără și frumoasă domnișoară pleacă în croazieră.
Admiră frumusețile naturii și ține un jurnal de călătorie.
„Ziua întâi. Am ridicat ancora. Timpul e minunat.”
„Ziua a doua. Căpitanul navei s-a uitat lung Ia mine. Se pare că îi plac.”
„Ziua a treia. Căpitanul mi-a facut o declarație de dragoste.”
„Ziua a patra. Mi-a spus că dacă-i resping dragostea va scufunda vasul cu 400 de călători Ia bord.”
„Ziua a cincea. Am salvat viața a 400 de oameni.”

Prosoapele de la hotel

– Dragă, cum se numea hotelul unde am fost anul trecut în concediu?
– Nu mai țin minte, dar stai să mă uit pe prosoape.

Vacanță în România
– Unde ti-ai făcut concediul?
– În România!
– Si cum a fost?
– Am plătit cât în Dubai, dar m-am simțit ca Ia țară.

Ion la munte

Ion a plecat în vacanță la munte.
Când a ajuns, a început să plouă.
A plouat și a doua zi, a plouat și a treia zi și încă șase la rând.
Atunci îl întreabă pe recepționer:
– Ce se-ntâmplă, aici toarnă cu găleata mereu?!
– Nu, desigur că nu. Iarna ninge…

Intra pe raziculacrimi.ro!
